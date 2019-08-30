Звездные истории «Пока никто не откликнулся, все молчат»: семье Числова не на что его хоронить
Звездные истории

«Пока никто не откликнулся, все молчат»: семье Числова не на что его хоронить

Екатерина Нестеренко Мария Горская

После смерти актера у него остались лишь 84-летняя мать, племянница и долги по квартплате.

Актер Александр Числов ушел из жизни настолько внезапно, что его близкие оказались к этому не готовы. Случившееся очень подкосило его 84-летнюю мать Валентину Александровну, опечалило племянницу Светлану Андрианову и друга-актера Дениса Сердюкова, которому Числов на протяжении 15 лет сдавал одну из комнат своей «трёшки». Кроме них троих да собаки с кошкой, у «короля эпизодов» никого не было.

На этот понедельник намечены похороны Числова, но близкие пока не представляют, как будут за это расплачиваться. Дело в том, что сбережений ни у них, ни у покойного нет, а похороны и поминки в наше время — «удовольствие» не из дешевых.

Как рассказал порталу Teleprogramma.pro Сердюков, семья его друга обратилась за помощью в организации похорон к Гильдии актеров. Они также надеются, что помочь захочет программа Андрея Малахова «Прямой эфир», первой рассказавшая всей стране о бедственном положении, в котором оказался Александр Числов перед своей кончиной.

«Пока еще никто не откликнулся, все молчат», — сообщил нам Денис утром в пятницу, 30 августа.

По словам Сердюкова, им со Светланой удалось предварительно договориться о месте прощания с Александром Числовым. Оно состоится в понедельник, 2 сентября, в конференц-зале Дома кино.

Числов и его мать Валентина Александровна. Фото
Числов и его мать Валентина Александровна. Фото из семейного архива Числовых

У Числова остались лишь долги

Несмотря на то, что за свою тридцатилетнюю карьеру в кино Александр Числов снялся более чем в 250 фильмах и сериалах, особо богатым он никогда не был. У актера была лишь его квартира в столичном районе Алтуфьево, но шесть лет назад он переписал её на племянницу, опасаясь, что ради этого жилья его, одинокого и страдающего алкоголизмом, могут попытаться убить.

В последние годы он совсем не работал и выживал лишь благодаря вполне логичной поддержке со стороны Светы.

«Он давно болел и не снимался. Я его содержала, но денег всё же хватало не на всё, потому накопился большой долг за квартиру. Всё очень печально, и мы даже не знаем, на что будем хоронить моего дядю», — сетует Светлана.

Сама она тоже живет скромно и большими заработками похвастаться не может.

«Я обычный менеджер по продажам, получаю 35-40 тысяч в месяц», — призналась племянница актера.

Чуть позже мы опубликуем банковские реквизиты, с помощью которых все неравнодушные смогут помочь этой семье. Как вы считаете, по какой причине жизнь Александра Числова закончилась так печально?

Денис Сердюков, племянница Света и сам Числов за несколько дней до его смерти. Фото: телеканал "Россия"
Денис Сердюков, племянница Света и сам Числов за несколько дней до его смерти. Фото: телеканал «Россия»
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Александр ЧисловДенис СердюковСветлана Андриановаумер Александр Числов

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«Пока никто не откликнулся, все молчат»: семье Числова не на что его хоронить
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