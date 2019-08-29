«У Бориса недвижимость в Москве, Юрмале и Болгарии»: директор Моисеева опроверг безденежье певца

Исполнитель действительно продал дом, но это было восемь лет назад.

«Борис Моисеев погряз в бедности», «Певец продает имущество и дорогостоящие картины, чтобы свести концы с концами» и в завершение «Исполнителя парализовало». 29 августа новости с подобными заголовками заполонили интернет. Действительно ли у исполнителя проблемы с финансами и здоровьем? Об этом корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко спросила у директора артиста Сергея Гороха.

«Борис продал дом… 8 лет назад»

Горох был удивлен и звонку и вопросу: «Все ли в порядке с Борисом Михайловичем?». По словам директора Моисеева, информационных поводов в жизни артиста нет. Распродажи имущества тоже.

«С Борисом все в порядке. Он ничего не продает и даже не собирается. В 2011 году он действительно продал свой дом, за ненадобностью. Просто Борис перестал туда ездить, недвижимость стала не нужна и он ее продал. За восемь лет он больше ничего не продавал и не собирается. У Бориса Михайловича есть недвижимость в Москве, Юрмале и Болгарии. У него все хорошо. Это всплеск непроверенной информации, не более», — заявил Сергей Горох порталу Teleprogramma.pro.

«Живет жизнью обычного пенсионера»

Сейчас Борису Михайловичу 65 лет и на здоровье он не жалуется. Оно подвело артиста в 52 года, когда Моисеев из-за напряженного гастрольного графика попал в больницу с инсультом. Артист не забросил творчество, но концерты не дает.

«Сейчас он в Москве. Этим летом Борис также был в Юрмале и Америке. Он ходит на дни рождения к друзьям, на мероприятия. Живет обычной жизнью российского пенсионера. Моисеев принял, что он пенсионер и теперь живет жизнью нормального человека.

Все родственники Бориса живут за границей. Брат с Борисом поддерживает отношения (У Моисеева два единоутробных брата — Анатолий и Маркс. О каком именно идет речь, не уточняется — Прим. Ред.), звонит ему постоянно. Недавно к нему приезжала племянница», — рассказал директор Моисеева.

Несмотря на то, что в России у артиста нет близких родственников, он всегда находится под присмотром:

«У Бориса работает домработница и я его посещаю день через день. Ему готовят, убирают, с ним всегда есть кто-то 24 часа в сутки», — добавил Горох.

Как думаете, Борис Моисеев похож на обычного русского пенсионера с недвижимостью в трех странах мира?