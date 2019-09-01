Опрос: кто самый красивый среди детей российских звёзд?

Портал Teleprogramma собрал в Instagram фотографии десяти детей знаменитых родителей.

Для каждого родителя его ребенок — самый лучший и самый красивый. Вот и певица Рита Дакота, опубликовав недавно на своей странице в Instagram фото дочки, призналась, что для неё Мия — «идеально красивый ребенок».

На самом деле в отечественном шоу-бизнесе сейчас подрастает немало детишек, уже в юном возрасте успевших стать популярными и узнаваемыми, и многие засыпают их родителей комплиментами относительно красоты и милоты этих ребят. Портал Teleprogramma.pro случайным образом собрал в социальной сети фотографии детей десяти очень известных людей или «звездных» пар, и хотел бы узнать, кто из них вам больше всего нравится.

Мия Соколовская

Мия появилась на свет в очень крепкой, казалось бы семье. К сожалению, её мама Рита Дакота и папа Влад Соколовский летом 2018 года расстались. Влад перестал быть мужем, но остается отцом — когда у него есть возможность, он видится с дочкой, играет с ней и делает всё, чтобы малышка всегда ощущала надежное папино плечо рядом. В последнее время Соколовский очень настойчиво добивается прощения Риты, поклонники пары надеются, что она сможет забыть про измены мужа и принять его обратно.

Алиса Юнусова

Рэпер, бизнесмен и владелец собственного лейбла Тимати бородат и брутален, насколько это только возможно. Тем не менее, есть человек, рядом с которым он становится мягким и нежным — это его маленькая белокурая принцесса Алиса. Кстати, совсем скоро у нее появится маленький братик!

Саша Плющенко

В семье продюсера Яны Рудковской полно красавцев. У нее два есть взрослых сына от первого брака, Андрей и Николай, а в браке с фигуристом Евгением Плющенко подрастает шестилетний Саша. Талантливого мальчика, одну из главных надежд отечественного фигурного катания, знает вся страна, и его действительно трудно с кем-то спутать.

Лиза и Гарри Галкины

В 2013 году многие критиковали примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву и ее пятого мужа Максима Галкина за то, что они решились стать родителями. Напомним, Алле в тот момент было 64 года, Максиму — 37, выносить двойняшек им помогла суррогатная мать. Но теперь, когда дети подросли, вряд ли у кого-то язык повернется сказать, что решение об их рождении было ошибочным. Ребята очень милы и сообразительны, а родители старательно вкладывают в них как знания об окружающем мире, так и правильное к нему отношение.

Артём, Яна и Арсений Аршавины

Дети футболиста Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской бесспорно, достойны украшать собою обложки самых лучших журналов детской моды. Похожие на маму и папу ребята красивы, умны и хорошо воспитаны. Двое старших – Артём и Яна, уже учатся в школах с углубленным изучением английского, младшенький – Арсений – только в этом году пойдет в первый класс.

Алла-Виктория и Мартин Киркоровы

Алла-Виктория и Мартин — одни из самых знаменитых ребят в мире российского шоу-бизнеса. Девочка, и особенно мальчик, очень похожи на своего звездного папу и уже умело этим пользуются — их снимают для журналов и приглашают участвовать в модных показах.

Анджелина Летиция Смерфит

Дочь модели Виктории Бони, прославившейся благодаря телепроекту «Дом-2», и сына ирландского миллионера Александра Михаэля Смерфита, в этом году идет во второй класс. Вместе с матерью она живет в Европе, учится, занимается художественной гимнастикой и отлично рисует.

Соломон Баблишвили

Сын телеведущей Анфисы Чеховой и актера Гурама Баблишвили – семилетний проказник, который на многих фотографиях в аккаунте своей мамы кривляется и строит веселые рожицы. Но если поймать момент, где Солик просто сидит, становится видно, насколько красив этот маленький грузин.

Ника, Энджел и Мирон Жуковы

У кумира миллионов конца 90-х годов, солиста группы «Руки вверх» Сергея Жукова, трое детей — два мальчика и девочка. Все трое удивительно похожи на свою красавицу-мать Регину Бурд.

Тьяго Нетребко

Сыну Анны Нетребко Тьяго в раннем возрасте был поставлен диагноз «аутизм». Тем не менее, любовь и забота мамы и её нового мужа Юсифа Эйвазова, который стал для мальчика настоящим отцом, помогли справиться со всеми проблемами. Сейчас Тьяго — самый обычный ребенок, у которого есть и друзья, и увлечения. И, конечно, мы не можем не отметить, каким красавцем растет ребенок этой творческой семьи.

Кто из этих известных ребят вам кажется наиболее милым? Если нужного вам ответа нет среди нашей десятки, вы можете написать его в комментариях.