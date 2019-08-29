Нарколог: «Числова нужно было положить в больницу тридцать лет назад»

В четверг, 29 августа в палате интенсивной терапии скончался актер Александр Числов. Он был уверен в своей скорой смерти, но она пришла оттуда, откуда он ее совсем не ждал.

Телезрители знали Александра Числова как исполнителя эпизодических ролей — их он сыграл больше 250. В последнее время артиста было не узнать: изможденный вид, страх в глазах и заявления о том, что его хотят убить.

Почти два месяца актер отказывался выходить из дома, пребывая в полной уверенности, что как только он переступит порог, он не сможет вернуться в свою квартиру. Александр утверждал, что его хотят убить, «как Ирину Цывину».

Буквально три месяца назад почти все в жизни Числова было в порядке. Он был собственником квартиры, одну из комнат которой сдавал актеру Денису Сердюкову — возлюбленному Ирины Цывиной, которая тоже не так давно умерла. Сердюкова Числов заподозрил и в своей скорой смерти.

26 августа в эфире программы Андрея Малахова актер во всеуслышание объявил о своих подозрениях и опасениях за собственную жизнь.

В деле Цывиной было немало странностей, которые повторились и в случае с Числовым

И Ирина, и Александр были подвержены алкоголизму. Но незадолго до своей смерти, что называется, «вышли из штопора». По словам окружавших их людей, они прекратили постоянно пить, стали хорошо выглядеть, строили планы, работали, общались с друзьями. И вдруг – снова алкогольный срыв, а потом и странная смерть.

Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко поговорила с врачом-психиатром, наркологом Сергеем Анатольевичем Полятыкиным.

— К 40-50 годам, если человек регулярно употребляет алкоголь, начиная с 20-25 лет, развивается синдром хронической алкогольной интоксикации. При повышенных дозах алкоголя основное повреждающее действие приходится на органы и системы, в том числе и на головной мозг такого вещества как ацетальдегид. Возможности человеческого организма по расщеплению этого промежуточного продукта распада алкоголя очень ограничены.

— Что страдает в первую очередь?

— В результате этого воздействия развиваются изменения во внутренних органах. Где слабее – там и рвется. У кого-то, в первую очередь, мозг страдает, будучи поражен алкогольной энцефалопатией, страдают мелкие сосуды – капилляры головного мозга. Нарушается кровоснабжение нейронов, нейроны гибнут. На фоне этого происходят изменения в психике человека, заостряются какие-то черты характера, может развиться многое, вплоть до слабоумия.

Появляется бред преследования, бред ревности, потом вырабатывается синдром зависимости и алкоголизм, когда состояние человека зависит от наличия в организме алкоголя. Тогда у человека появляются различные системы оправдания: «почему я пью?» «У меня нет работы», «у меня нет денег», «у меня проблемы в семье».

— Почему мы чаще наблюдаем это у актеров? Просто их имена на слуху?

— У актеров это выражено особенно. Есть, скажем, сотня актеров, которые постоянно мелькают в кино и на телевидении. Остальные востребованы достаточно слабо, перебиваются заработками от случая к случаю. Кто-то переносит это в достаточной мере болезненно, заливая невостребованность алкоголем или принимая наркотики.

Это не только актеры, этому риску подвержены все те, кто ранее испытывал повышенное внимание публики и вдруг оказался без него. Все эти изменения в психике человека входят в синдромокомплекс заболевания, и они всегда очень индивидуальны.

— Числов попал в больницу с полинейропатией, из-за которой он не мог вставать, полиорганной недостаточностью и пневмонией. Есть ли вообще шансы выжить с таким букетом болезней?

— Человек – существо очень живучее. Но все равно диапазон его выживаемости имеет рамки. Если алкоголик с такими далеко зашедшими серьезными изменениями попадает к врачам, то диапазон выживаемости такого пациента резко уменьшается.

В момент, когда ацетальдегидом повреждены все органы, нарушена их способность к самовосстановлению, а организм уже не может вернуться к постоянству внутренней среды — гомеостазу. На этом фоне возникают полинейропатии – типичное расстройство у длительно пьющих алкоголиков. Гибнут не только нейроны головного мозга, но и те, что передают по позвоночному столбу импульсы в конечности.

В то же время гибнут и те нейроны, которые передают импульсы в органы. Соответственно, гибнут клетки органов, отвечающие за постоянство внутренней среды: поражается печень, почки, селезенка, легкие… Вообще управляемость организма нарушается – у мозга не хватает мощности обеспечивать обычную работу всех систем организма. Все это в комплексе и приводит к полинейропатии и полиорганной недостаточности.

— Пневмония в наше время ведь не должна быть смертельной? Ведь есть антибиотики, какое-то уже годами отработанное лечение…

— Насколько я понял, больной мало ел, (а отсутствие аппетита это характерная особенность алкоголиков 2-3 стадии во время употребления), на фоне недостатка питательных веществ мало подвижности, на этом фоне снижен иммунитет. В легких при недостатке подвижности возникают застойные явления из-за сниженной вентиляции и сниженного кровоснабжения. Вот вам и пневмония, которая резко утяжеляет состояние человека.

Так-то у нас и вполне здоровые люди умирают от пневмонии даже в наше время, а здесь ослабленный алкоголем организм.

— Александр отказывался от еды 10 дней. Можно было его спасти, если бы вот тогда, сразу же, его положили в больницу?

— По-хорошему, его нужно было положить в больницу тридцать лет назад. К сожалению, у нас такое вот отношение к больным алкоголизмом работникам сцены и кино: мы считаем это свойством таланта, считаем, что талантливому человеку позволительно больше, чем простому обывателю, относимся с каким-то «пониманием».

— То есть, вот те 10 дней его никак не спасли бы?

— Есть только один арбитр, который может наверняка сказать, выжил бы Числов или нет. Но, к сожалению, он нам недоступен. Я считаю, что сообщество артистов должно в конце концов озаботиться этой проблемой хотя бы внутри себя. Я знаю, что есть актерские организации, которые поддерживают вышедших на пенсию актеров, но, мне кажется, нужно подумать и об этом направлении.

В армии ведь есть психологи, которые помогают в стрессовых ситуациях. Почему бы не использовать эти знания и в актерской среде? В первую очередь, нужно думать о человеке, который попал в трудную ситуацию и практически находится в аду. А потом еще и принять во внимание, что страдает все общество: начиная от репутации, общественного порядка и заканчивая тем, что алкоголизм ведет к инвалидизации, и обществу приходится этого инвалида содержать.

Актеры – люди с подвижной психикой. Они ранимы, восприимчивы и обидчивы. И если уж мы согласились с тем, что нам нужны люди, призванные нас развлекать на наши деньги, то как-то заботиться о них надо, правильно?

Портал Teleprogramma.pro приносит соболезнования родным актера.