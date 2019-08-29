Кому может достаться 3-комнатная квартира Александра Числова на окраине Москвы

Актер обладал недвижимостью в столичном Алтуфьево.

Актер Александр Числов, госпитализированный несколько дней назад в Москве, не смог выкарабкаться из того состояния, в которое сам себя по сути «загнал». Болезнь, вызванная употреблением алкоголя, а также его голодовка, привели к тому, что мужчина скончался в реанимации. Это случилось в 8:30 утра 29 августа.

Ранее его друг актер Денис Сердюков, снимавший у Александра комнату на протяжении 15 лет, рассказал, что 54-летний Числов очень плох – из-за алкоголизма у него была запущенная полинейропатия и проблемы с психикой. Четыре дня назад Денис навещал его в больнице, а на следующий день, когда к Числову пришла его племянница Светлана, он уже не мог ничего вспомнить о предыдущих визитерах.

Квартиру подарил племяннице еще в 2013 году

Смерти артиста предшествовала история с навязчивой идеей о том, что его якобы могут попытаться убить, чтобы завладеть единственным богатством — 3-комнатной квартирой в Алтуфьево. В 2013 году, когда умерла старшая сестра Александра, он поделился переживаниями со своей племянницей Светой. Неизвестно, насколько правдивыми были его опасения, но девушка предложила Александру на всякий случай оформить жилье на неё, тогда и у возможных злоумышленников не будет повода на него покушаться.

Числов так и сделал. Сперва он написал завещание, согласно которому квартира в случае его смерти досталась бы Светлане. Но затем переиграл всё и оформил договор дарения, таким образом жилье доставалось Свете сразу, еще при его жизни.

В той самой квартире Александр прожил все эти годы, племянница по возможности помогала ему и навещала. Теперь ей, а также Денису, который очень переживает из-за кончины своего товарища, предстоит взять себя в руки и заняться организацией похорон. Больше это сделать никто не может, ведь у покойного не осталось ни жены, ни детей, а его матери Валентине Александровне уже больше 84 лет.

Если бы не забота о Свете, квартира Числова досталась бы его пожилой матери

Желание актёра в итоге сбудется — чужие люди не получат его квартиру, всё достанется близкому родственнику — Свете. В данном случае ей даже не придется вступать в право наследования, ведь, кроме квартиры, у дяди больше ничего не было. Но что могло случиться, если бы Александр не подарил ей квартиру и не оставил бы завещания? На этот вопрос порталу Teleprogramma.pro ответил адвокат, специалист по семейным спорам Андрей Сарычев.

«Единственной наследницей первой очереди в данном случае является мать актера. Первая очередь, напомню, это родители, дети, действующий супруг или супруга. Так как здесь есть лишь только один наследник первой очереди, он получил бы всё, если бы Числов не написал договор дарения в пользу племянницы. Договор дарения – это двухсторонняя сделка, не требующая с определенных пор участия нотариуса. Люди пишут договор и сдают его в МФЦ на регистрацию. Это регистрация не самого договора дарения, а права собственности, то есть он является основанием для внесения записи в ЕГРН. Как только зарегистрировали, собственность перешла к тому, кому она подарена», — рассказал адвокат.

За 30 лет работы в кино Александр Числов сыграл более 250 чаще второстепенных, но при этом ярких ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Легенда №17», «Вор», «Про бизнесмена Фому» и другие.

А какие роли этого актера вам больше всего запомнились?