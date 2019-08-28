Любовник Цывиной: «Числов был готов на всё, чтобы попасть к Малахову»

Актер Денис Сердюков рассказал Teleprogramma.pro, в каком состоянии сейчас находится его друг после 10 дней голодовки.

Фамилия актера Александра Числова мало кому из любителей кино покажется знакомой, однако лицо его наверняка вспомнит каждый. Забавный мужчина невысокого роста сыграл больше двухсот ролей в кино и сериалах, и каждая из них, несмотря на свой маленький объем, была яркой и заметной.

Сейчас Александр оказался в беде – он десять дней ничего не ел, похудел, потерял способность передвигаться, а причиной всего этого, очевидно, стали психические проблемы. Всё это случилось с актером в 54 года – в возрасте, к которому он не успел обзавестись женой и детьми, а потому сейчас помощь ему могут оказать лишь посторонние или почти посторонние люди.

На протяжении последних 15 лет одну из комнат своей квартиры в районе Алтуфьевского шоссе Числов сдает коллеге — актеру Денису Сердюкову, сыгравшему роль хоккеиста Мальцева в фильме «Легенда №17». Именно из-за него Александр объявил голодовку, почему-то решив, что его хотят отравить ради московской квартиры.

Эта история 26 августа стала темой программы Андрея Малахова «Прямой эфир». Участниками её стали племянница актера, Денис, знакомые артисты и даже сам Александр, которого доставили в студию на инвалидном кресле. После бурного обсуждения ситуации стало понятно, что его не бросят и теперь многие люди будут стараться ему помочь.

Портал Teleprogramma.pro решил узнать, в каком состоянии сейчас находится Числов. Для этого мы позвонили Денису – именно он и племянница актера, Светлана, навещают беднягу в больнице.

Пневмония и проблемы с головой

По словам Сердюкова, он всеми силами старался помочь коллеге. Александру приносили еду, но он отказывался есть, ему пытались поменять постельное белье, но он не разрешал и громко ругался. Лишь когда в дело вмешалось телевидение, истощенный актер наконец-то сдался и разрешил себя госпитализировать.

«Он наконец-то лежит в больнице, под наблюдением. Надеюсь, что сейчас Саша пойдет на поправку, потому что до этого ситуация была критическая. Врач сказал, что еще пять дней и могло бы случиться непоправимое. Слаба богу, мы успели. Тем не менее, он очень плох – у него пневмония, поражение легких, и с головой не всё хорошо – он заговаривается и не всегда понимает, что происходит. В прошлый раз мы были у него три дня назад, проведали, принесли ему минеральной воды, его любимые пирожные – корзиночки с кремом. На следующий день приезжала Света и он уже не помнил, что мы там были», — сетует Денис.

Многих удивляет, почему племянница актера, Светлана, на которую он шесть лет назад переписал свою квартиру, не ухаживала за дядей. По словам Дениса, Светлана живет не слишком близко, работает, занимается своей личной жизнью и не может часто навещать Числова. Ему же нужно было, чтобы кто-то каждый день ходил за продуктами и помогал по дому – мыл посуду, убирал за собакой и кошкой. Этим в свободное от работы время и занимался Денис.

Готов был порезать человека, чтобы попасть к Малахову

Числов, в силу проблем со здоровьем, путался в своих рассказах, говорил, что никому не доверяет, а голодовку объявил исключительно из опасений, что его пытаются отравить, подсыпая что-то в пищу. Он сомневался в своей племяннице и подозревал соседа в каких-то нехороших намерениях.

Как утверждает Денис, странности за Александром замечались и раньше. В частности, он мечтал о славе.

«Когда мои отношения с Ирой начали обсуждать в программе Малахова, я первый раз позвал туда Сашу. После этого он мне уже покоя не давал и каждый раз упрашивал, чтобы я организовал ему поход на эту передачу. Даже после убийства Михаила Хачатуряна его дочерьми, когда мы с Сашей сидели на кухне, он говорил: «Я тебе нанесу 15 ножевых ранений и попаду на программу к Малахову». «У тебя совсем с головой не в порядке, это ж надо такое придумать», — отвечал я. Но теперь мы все увидели, что его «звёздный час» всё-таки настал и он попал на программу к Малахову уже не как гость, а как главный герой».

При чем здесь Ирина Цывина

Имя Дениса многим зрителям популярных российских ток-шоу уже знакомо. Это он был возлюбленным актрисы Ирины Цывиной, скончавшейся недавно в возрасте 55 лет. Этот факт несколько настораживает: тогда скоропостижно скончалась его любимая, здесь при смерти оказывается человек, у которого Денис живет целых 15 лет. Сердюков уверяет, что это просто совпадение и о Числове он действительно беспокоится.

«Меня Ира звала к себе жить. Там были некоторые проблемы в отношениях с ее сыном, но они были решаемы. Но я просто не мог бросить Сашу, ведь в то время ему уже трудно было выходить на улицу. Он в свое время помог мне, когда я оказался в трудной ситуации, и теперь, когда он оказался в сложном положении, бросить его одного и уехать было просто не по-человечески».

Возможно, договориться с сыном Цывиной, Евгением Благонравовым, актер всё же не смог бы. Ведь спустя почти пять месяцев после смерти матери Евгений всё еще считает Сердюкова виновным в её смерти. Он не исключает, что и в дружбе с Числовым у того был свой, корыстный мотив.

«Денис — страшный человек, альфонс и аферист. Так что всё может быть», — заявил сын Ирины Цывиной в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Мы продолжаем следить за развитием событий и надеемся, что Александр Числов всё же выкарабкается и сможет вернуться к нормальной жизни. А как вы считаете, что довело его до такого состояния?