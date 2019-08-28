Варум объяснила, почему решила поддержать Лолиту

Пресс-секретарь супруги Леонида Агутина рассказала порталу Teleprogramma.pro, чему посвящен экспрессивный пост певицы.

Певица Анжелика Варум написала эмоциональный пост, в котором пригрозила мужчинам, которые попытаются разбить сердце ее подруге, Лолите Милявской. Пригрозила — это еще мягко сказано: Варум пообещала их пристрелить. О чем это Анжелика? Об этом корреспонденту портала Teleprogramma.pro Екатерине Нестеренко рассказала пресс-секретарь Варум Наталья Николенко.

«Лолита была эмоциональной на концерте Варум»

То, что Милявская разводится со своим мужем, спортсменом Дмитрием Ивановым, давно перестало быть новостью. Звезда сама рассказала об этом поклонникам, а в телевизионном интервью призналась, что они разошлись по-доброму. Но оказалось, что спокойствие была напускным, в душе у Милявской — буря эмоций, которые до сих пор не утихли.

«В понедельник, 26 августа, у Анжелики Варум был юбилейный концерт в первый конкурсный день «Новой волны» в Сочи. Лолита вела это мероприятие, которое можно посмотреть в записи на телеканале Россия. Лолита несколько раз, как конферансье, упомянула, что сейчас переживает четвертый развод с мужем. Эти слова были эмоциональными (говоря по правде, Милявская плакала — Прим. Ред.) Соответственно, этот пост Анжелики Варум — это пост поддержки Лолиты в ситуации с разводом», — объяснила слова Варум Наталья Николенко.

Все-таки дело не в Украине!

Плакала Лолита не только на концерте, но и на репетиции «Новой волны». Зрители в зале ее поддержали, когда звезда прервала исполнять песню «Городок» и разрыдалась. В этот момент на помощь вновь пришла верная подруга — Анжелика Варум сама допела свой хит.

После этого Лолита рассказала, что песня напоминает ей о детстве на Украине, куда она не может поехать из-за политической обстановки в Незалежной. В принципе, это похоже на правду. Помните строчки хита?

«Ах, как хочется вернуться,

Ах, как хочется ворваться в городок

На нашу улицу в три дома

Где все просто и знакомо, на денек»…

Может, воспоминания и правда нахлынули таким потоком, что Милявская не совладала с эмоциями. Но, судя по посту Варум и комментарию ее пресс-секретаря, дело не в Украине, а в мужчине.

Напомним, в июле 2019 года Лолита объявила, что разводится с четвертым мужем Дмитрием Ивановым. Ни певица, ни ее супруг не стали вдаваться в подробности — почему? Просто решили, что так будет лучше. Наверное, лучше может быть только Дмитрию, потому что Лолита страдает так сильно, что от ее слез сжимается сердце.

Давайте поддержим Лолиту вместе? Поделитесь своим рецептом «как пережить развод». Из лучших советов мы соберем статью.