Солистом «Ласкового мая» может стать Никита Малинин

Продюсер Андрей Разин провел переговоры с выпускником «Фабрики звезд» 37-летним Никитой Малининым. Без особых подробностей музыкальный деятель заявил в своем блоге, что планирует работать вместе с ним.

И, поскольку в настоящее время Разин подыскивает солиста для группы «Ласковый май», можно предположить, что именно сына Александра Малинина он прочит на вакантное место. Сам же Никита предпочел отмолчаться по этому поводу. В своем Instagram он тоже сообщил о встрече с продюсером, но не охарактеризовал это общение как деловое.

Напомним, недавно «Ласковый май» вслед за Юрием Шатуновым, которому продюсер запретил петь песни группы, покинул Дима Тревога. Парень ушел без скандала по семейным обстоятельствам. Разин в связи с этим объявил о кастинге в группу. По его словам, он хочет найти солиста, похожего на Диму, яркого и талантливого.