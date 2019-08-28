Звездные истории

Солистом «Ласкового мая» может стать Никита Малинин

Переговоры с выпускником «Фабрики звезд» провел Андрей Разин.

Солистом «Ласкового мая» может стать Никита Малинин
Никита Малинин/instagram.com/nikmalinin/

Продюсер Андрей Разин  провел переговоры с выпускником «Фабрики звезд» 37-летним Никитой Малининым. Без особых подробностей музыкальный деятель заявил в своем блоге, что планирует работать вместе с ним.

И, поскольку в настоящее время Разин подыскивает солиста для группы «Ласковый май», можно предположить, что именно сына Александра Малинина он прочит на вакантное место. Сам же Никита предпочел отмолчаться по этому поводу. В своем Instagram он тоже сообщил о встрече с продюсером, но не охарактеризовал это общение как деловое.

Напомним, недавно «Ласковый май» вслед за Юрием Шатуновым, которому продюсер запретил петь песни группы, покинул Дима Тревога. Парень ушел без скандала по семейным обстоятельствам. Разин в связи с этим объявил о кастинге в группу. По его словам, он хочет найти солиста, похожего на Диму, яркого и талантливого.

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Тэги:

«Ласковый май»«Фабрика звезд»Андрей Разингруппа "Ласковый май"Никита Малинин

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Солистом «Ласкового мая» может стать Никита Малинин
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