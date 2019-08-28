Алексей Воробьев засветился на «Новой волне» с модным врачом-диетологом

Девушку зовут Наталья Зубарева, она - автор популярной книги «Вальс гормонов».

На конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи артист был замечен с симпатичной брюнеткой. Ею оказалась модный врач диетолог и натуропат, автор популярной книги «Вальс гормонов» Наталья Зубарева. Именно с ней артист был замечен на VIP-вечеринке «Новой волны», где они устраивали весьма романтические танцы, и вместе покидали в ночи мероприятия, уезжая на одном авто.

А во вторник днем Наталья и Алексей в компании друзей отправились на морскую прогулку вдоль Сочинского побережья, о чем девушка вскоре выложила пост в своем Instagram. На видео Наталья называет Алексея «капитаном», а он, демонстрируя прекрасную спортивную форму и кубики на прессе, совершает очень зрелищные прыжки с яхты в открытое море.

Как говорят в близком окружении Алексея и Натальи, молодые люди познакомились три года назад в Лос-Анджелесе, где Наталья училась в медицинской академии. С тех пор, как они утверждают, стали близкими друзьями. Наталья даже снялась недавно в одном из клипов Воробьева – «Круглосуточно твой».

И параллельно с этим пошли слухи, что Зубарева развелась с мужем и отцом двух своих детей Вадимом Павлюниным. А теперь вот, по случайному, или не случайному стечению обстоятельств, Воробьев вместе с Натальей приехал в Сочи на «Новую волну».