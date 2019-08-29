Как Майкла Джексона «затравили» после выхода фильма «Покидая Неверленд»

Louis Vuitton, например, исключил из своей новой коллекции всю одежду, напоминающую о певце, а из мультсериала про Симпсонов была вырезана сцена, в которой герой говорит голосом Джексона.

29 августа ему мог бы исполниться 61 год, но Майкл Джексон ушел от нас в июне 2009-го. Его любили миллионы фанатов и называли «иконой поп-музыки». Но в жизни музыканта было много скандального, шокирующего и непонятного.

Спустя 10 лет после смерти Джексона британский режиссер Дэн Рид представил документальный фильм «Покидая Неверленд». В картине Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак рассказали, как они детьми гостили на вилле Майкла по его приглашению и как подвергались с его стороны развратным действиям. Им было в то время 7 и 10 лет, сейчас они, разумеется, взрослые мужчины. А тогда поп-звезда пригласил мальчиков пожить в его сказочном поместье, где все было «заточено» под детские развлечения.

Уэйд и Джеймс спокойно, без особых эмоций, рассказывают в фильме о том, как спали в одной кровати с Майклом. При этом они без стеснения, во всех подробностях, признаются, какие именно действия певец с ними производил.

Его обвиняли в насилии и прежде

Первый «звоночек» прозвенел еще при жизни Джексона, в 1993 году, когда Майкла Джексона обвинил в сексуальном насилии 13-летний подросток Джордан Чендлер. Музыкант публично опроверг все обвинения, однако предпочел выплатить семье подростка 15 миллионов долларов, чтобы не доводить дело до суда.

В 2005 году его вновь обвинили в развращении малолетних. Состоялся громкий судебный процесс, по результатам которого, впрочем, Майкла оправдали – за недостатком доказательств.

Интересно, что во время того судебного разбирательства и Уэйд Робсон, и Джеймс Сейфчак – тогда еще дети – упорно отстаивали доброе имя своего друга, отказываясь свидетельствовать против него.

В фильме они говорят обратное

В первой части фильма «Покидая Неверленд» Уэйд и Джеймс поведали зрителям о том, как они в детстве гостили в поместье знаменитого певца.

А вот вторая часть рассказывает о том давнем судебном процессе. Создатели фильма утверждают, что необходимость участвовать в суде нанесла детям серьезную психологическую травму, — мол, тогда они еще не до конца это осознали, зато теперь, став взрослыми, он страдают.

Майкла Джексона не стало 10 лет назад. Он не может себя защитить. Может быть, именно поэтому Дэн Рид так долго ждал, чтобы снять «Покидая Неверленд»?

Наследники подали в суд

Разумеется, родные Майкла Джексона не могли остаться в стороне от скандала, разгоревшегося после показа фильма. Они подали в суд на НВО, требуя 100 миллионов долларов. Наследников Джексона возмутил фильм, который они назвали «однобокой клевещущей пропагандой».

Имя Джексона попытались уничтожить

Реакция на скандальные «разоблачения» фильма не заставила себя ждать. Из мультсериала про Симпсонов была вырезана сцена, в которой герой говорит голосом Джексона.

Десятки радиостанций в разных странах убрали из эфира композиции Майкла.

Всемирно известный бренд Louis Vuitton после выхода фильма исключил из своей новой коллекции всю одежду, так или иначе напоминающую о Майкле Джексоне (в коллекции было много вещей, созданных по мотивам клипов певца).

Но и поклонники певца не сидели сложа руки. Они собрали деньги на наружную рекламу: лондонские транспортные средства оказались украшенными надписями о том, что факты не лгут, лгут только люди, и что Майкл невиновен. Правда, очень скоро реклама была убрана – после жалобы фонда поддержки жертв сексуального насилия.

Фильм «Покидая Неверленд» вызвал большой резонанс

Ничего удивительного в том, что фильм Дэна Рида вызвал широкий общественный резонанс, о нем заговорили. Многие известные люди высказали свое мнение об этой ленте.

Актер и модель Дэн Осборн, например, сказал, что Майкл Джексон заботился о детях потому, что на самом деле всегда любил их, и назвал Джексона «Питером Пэном реальности». Он добавил также, что, скорее всего, Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак «просто хотят денег от семьи Майкла».

Осборн напомнил, что у Майкла не было нормального детства и, возможно, именно поэтому он прилагал все усилия для того, чтобы сделать счастливыми других детей, оставаясь при этом «большим ребенком», любящим аттракционы и развлечения.

А вы как считаете – стоит ли доверять рассказам «маленьких друзей» Джексона, которые выросли и изменили свое мнение?