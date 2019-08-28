Адвокат: «Ребенок Рынски не сможет претендовать на наследство Малашенко»

Но если светская львица намерена продолжать борьбу, ей следует отправить суррогатную мать рожать в США.

Смерть одного из основателей НТВ Игоря Малашенко стала для его супруги Божены Рынски большим ударом. Между тем, несмотря на слёзы в передаче у Собчак и жалобы в Facebook на то, что без Игоря Евгеньевича жизнь потеряла смысл, «львица» всё же находит в себе силы для борьбы за наследство миллионера.

История эта запутана так сильно, что далеко не каждый юрист сможет понять, кому и что здесь полагается. К тому же безутешная, но целеустремленная вдова подкинула в костёр дровишек, решившись с помощью суррогатной матери произвести на свет еще одного возможного наследника Малашенко, о чем в минувшее воскресенье объявила на своей странице в Facebook.

Сейчас все, кто наблюдает за происходящим, теряются в догадках, удастся ли Божене Рынске (вернее, Божене Малашенко) с помощью еще не рожденной дочери Евгении Игоревны добиться для себя и для неё хоть какого-то наследства. И хотя аналогичных случаев в мировой практике еще не было, и предугадать исход дела очень сложно, портал Teleprogramma.pro, всё же попытался разобраться в этом деле с помощью опытных юристов.

Теоретически дочь мертвого миллионера могла получить наследство

По словам адвоката, специалиста по международным делам Тимура Маршани, если маленькая Женя действительно родится, то у нас в России и в США, где расположена основная часть имущества Малашенко, у нее будут разные шансы стать богатой наследницей.

«Если генетически докажут, что покойный — отец, то есть возьмут образец его ДНК и сравнят с ДНК ребенка, то можно узаконить право наследования и ребенок становится наследником. Это в России. Но по закону ребенок должен родиться не позднее, чем через 8 месяцев после смерти наследодателя. То есть, если на момент смерти беременность уже имела место быть, ребенок мог бы претендовать на какую-то долю. А уже потом – никак, потому что процессуально это не закреплено законом. В Америке иная ситуация. Там существует позиция отдельных штатов, в частности, Нью-Джерси и Нью-Йорка, где практика вступления в право наследования ребенка, зачатого в результате экстракорпорального оплодотворения, дает возможность вступить в право наследования после смерти наследодателя, если будет установлено, что тот действительно хотел и давал согласие на ЭКО с использованием его биологического материала. Но это решение при его жизни должно было быть оформлено документально и в письменном виде. Да, в этом случае возможно будет принятие положительного решения», — сказал адвокат.

Есть завещание — нет шансов

Всё вышеуказанное могло сбыться, если бы не одно «но». Дело в том, что через некоторое время после ухода мужа из жизни Рынска призналась, что он еще в 2016 году, находясь в Нью-Йорке, составил новое завещание. Согласно этому документу, после его смерти всё, что ему принадлежит, наследуют дети — Елена, Елизавета и Владимир Малашенко.

«Если Малашенко оставил завещание, в котором обозначил своих наследников, то этот ребенок наследником по закону уже никак быть не может, даже если будет установлено, что покойный – его биологический отец. Единственное исключение, которое здесь может быть – это право на обязательную долю, это право принадлежит инвалидам, которые на иждивении у него находились, нетрудоспособным гражданам, тем, у кого он был опекуном. Но этот ребенок к таким людям не относится», — заявил в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro Тимур Маршани.

Если верить Божене, по новому завещанию запланированный ими ребенок не должен был получить ничего, а она в завещании просто не упоминалась. Но есть два интересных момента: то, что завещание было написано, когда она еще не была официальной женой Игоря Евгеньевича, и то, что ребенок в тот момент не был ребенком Малашенко и его официальной жены.

Кроме того, не забываем, что к моменту смерти медиамагната он и его первая супруга Елена Пивоварова так и не успели разделить имущество, нажитое за годы брака. В таком случае уже сейчас, когда одной из сторон не стало, суд может разделить эти 16 миллионов долларов ровно на две части. Из них 8 миллионов достаются Пивоваровой, оставшиеся 8 миллионов, соответственно, являются той наследственной массой, за которую будут бороться наследники покойного.

По закону наследники — дети и действующая супруга. Тут мы опять вспоминаем завещание, упомянутое выше. Если с тех пор Малашенко не составил еще какого-то завещания, а в первом Божена Львовна просто была не упомянута, то, возможно, либо в России, либо в США она всё же сможет вступить в борьбу за свою долю. Ведь в итоге любимый всё же взял её в жёны, и для её адвокатов это будет хоть каким-то оружием в суде.

Рождение ребенка в США может стать преимуществом

Раз уж вдова Малашенко надеется найти лазейки в законодательстве США для признания себя или дочки наследницей покойного, то, по словам адвоката Юлии Вербицкой, ей лучше достать все свои заначки и отправить суррогатную мать рожать за океан.

Как мы уже выяснили, по прошествии 8 месяцев после смерти биологического отца у малышки будет мало шансов рассчитывать на получение части наследства по российским законам. В США шансы останутся, и рождение ребенка именно там может их увеличить. Сурмаму Божена может отправить, к примеру, в тот же Нью-Йорк, лояльный ко всякого рода новомодным странностям.

«В России, в отличии от Америки, не прописаны права детей, зачатых после смерти наследодателя. Поэтому в Америке у нее безусловно больше шансов, чем в России. И там, и в России её процесс будет революционным. Если у нее на руках будут документы, подтверждающие, что родители ребенка – она и Малашенко, в США она сможет претендовать на наследство даже без судебного решения».

Можно ли «завещать ребёнка»?

Похоже, переживания из-за происходящего и и прием антидепрессантов всё же расшатали нервную систему Рынски. Ничем иным не объяснить её пост от 27 августа, в котором она заявляет, что её квартиры уже завещаны дочери (дочь, напомним, может родиться примерно в марте 2020 года). И там же, ссылаясь на возможность ухода на тот свет вслед за Игорем Евгеньевичем, интересуется у подписчиков, можно ли завещать кому-то ребенка, дабы её воспитанием в итоге занялись надёжные люди?

Юлия Вербицкая сообщила нам, что живой матери ребенка, которым беременна суррогатная мать, и отец которого уже шесть месяцев как мёртв, не стоит о таком думать. Ведь Рынска не сама носит это дитя, и после его рождения ей нужно будет заняться удочерением Жени.

«Право не предполагает сослагательного наклонения. Во-первых, мы не знаем, когда этот ребенок родится. Во-вторых, не знаем, кого суд признает его родителями. В-третьих, мы не знаем, в какой на тот момент ситуации будет находиться женщина, которой Божена хочет доверить опекунство. Она может выразить свою волю, в том числе нотариально заверить заявление. В нем будет написано о том, что при наступлении каких-то обстоятельств она хотела бы, чтобы опекуном своей дочери стал определенный человек. Но если любое изменение обстоятельств произойдет, это волеизъявление будет ничтожным и не обязательным к исполнению. Когда ребенок рождается, его законные опекуны – это его родители. Если родитель по какой-то причине не может исполнять свои обязанности, тогда ребенку назначают опекуна из близких родственников либо других лиц, которые в состоянии оказывать помощь. Иногда в качестве опекуна у детей-сирот выступает воспитательное учреждение, куда этого ребенка помещают. Если юридически Рынска будет матерью этого ребенка, привлекать к воспитанию других людей она сможет, но доверить им свои функции как мамы и опекуна, пока у нее есть эти права, она, конечно, не имеет права. У ребенка не может быть две мамы», — сказала адвокат.

В Сети некоторые сомневаются в адекватности Божены и даже озвучивают версию, согласно которой вдова выдумала историю с суррогатной матерью, дабы поддерживать постепенно угасающий интерес к своей персоне.

А как считаете вы, грядущее появление дочки —третьей по счету дочери медиамагната — правда это или нет?