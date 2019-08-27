Певец Юлиан о своем здоровье: «Могу продавать почки и быть донором крови»

Артист рассказал порталу Teleprogramma.pro правду о госпитализации и своем состоянии.

Около полутора суток популярный певец 1990-х годов Юлиан провел в городской клинической больнице имени С.П. Боткина в Москве. К счастью, никакой угрозы жизни и здоровью певца не было, у него всего лишь подскочило давление, а супруга Анастасия настояла на том, чтобы он прошел медицинский осмотр.

Порталу Teleprogramma.pro удалось поговорить с певцом сразу после его выписки из больницы. Он был весел и, судя по голосу, находился в самом добром здравии.

«Можно в космос лететь!»

Юлиан сразу заявил нашему корреспонденту, что возмущен тем, как ловко и быстро пресса раздула из новости о его поездке в больницу страшную историю, напугавшую его поклонников.

«Кто-то запустил невероятную «утку» про мою госпитализацию, и теперь я почему-то должен оправдываться. Я просто приехал обследоваться, по всем кабинетам прошелся. Сказали, что здоров и можно в космос лететь. Почки можно продавать – слишком хорошие. Можно быть донором крови. Какая «реанимация»? Какая «скорая помощь»? Какое «тяжелое состояние»? Не было ничего подобного и не было никаких проблем с сердцем. Сердце у меня вообще идеальное, я могу даже кардиограмму показать, чтобы все газеты её опубликовали и убедились в том, что всё хорошо. Кроме того, я впервые за 30 лет сделал флюорографию. Оказалось, что и там всё в порядке».

Ранее жена Юлиана, певица Анастасия, поведала нам, что из-за курения у её возлюбленного подскочило давление, после чего она настояла на его обследовании в Боткинской больнице.

«Да, я действительно много курю, на протяжении 30 лет. Но понимаю, что с годами нужно задумываться о своем здоровье и бороться с этим. Я думаю над этим», — признался артист.

Свадьба и конфликт из-за племянника

Жизнь Юлиана в последнее время полна забот — приятных и не очень. В начале этого года они с Анастасией после 27 лет дружбы и отношений начали готовиться к свадьбе. Торжество чуть не сорвалось после того, как экс-супруг невесты попытался их поссорить, предоставив компромат на Настю, но 30 марта пара всё же отправилась в ЗАГС.

В июле пара оказалась в центре скандала, связанного с братом Анастасии. Телеведущий Глеб Протасенко когда-то состоял в отношениях с женщиной по имени Эдика Лялина, результатом чего стал мальчик по имени Лука. Мать мальчика, недовольная тем, что Глеб платит ей маленькие алименты — всего 10 тысяч рублей, решила лишить брата певицы родительских прав, а с самой Анастасии взыскать 30 миллионов на воспитание племянника.

Защищая Глеба, творческая семья даже заявила, что готова взять Луку к себе и воспитывать его как своего сына, раз уж мать не может позволить себе содержание ребенка. В итоге всё закончилось хорошо и конфликт был исчерпан. Стоит отметить, что это стало возможно исключительно благодаря Юлиану и Анастасии, желающим мира и готовым оказывать поддержку мальчику.

А вы наблюдаете за тем, что происходит в жизни певца Юлиана?