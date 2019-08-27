Анастасия о состоянии Юлиана: «Давление подскочило из-за курения»

Жена певца рассказала Teleprogramma.pro о том, как вредная привычка довела ее супруга до больничной койки.

Певец Юлиан, который в марте этого года женился на своей коллеге Анастасии, в понедельник, 27 августа, оказался на больничной койке. СМИ сообщили, что артисту несколько раз вызывали скорую помощь и в итоге увезли в Боткинскую больницу едва ли не с сердечным приступом.

Чтобы узнать, правда это или нет, портал Teleprogramma.pro связался с супругой артиста. Как выяснилось, тревога была напрасной — популярный певец 90-х действительно находится в больнице, но ничего серьезного с ним не произошло.

«Это не экстренная госпитализация, а плановая диагностика. У него немножко подскочило давление на фоне курения. Юлиан никогда не употребляет алкогольные напитки, но у него всё же есть вредная привычка: он очень много курит. Вчера я настояла, чтобы в Боткинской больнице провели диагностику. Он провел там полтора дня и сегодня после обеда я его забираю. Он мог бы просто сходить сдать анализы, потом забрать результаты и так далее. Но лучше всё же было проверить всё на месте – давление, сердце, легкие. Сердце у него здоровее, чем у нас всех, вместе взятых – у меня и у журналистов, которые пишут, что он в критическом состоянии. Так что не беспокойтесь, у него всё в порядке, он лежит в отдельной палате и сегодня выписывается. Сердце у Юлиана, как у быка! Что касается давления, то ему сделали укол и в течение получаса оно нормализовалось», — успокоила Анастасия.

Анастасия поможет Юлиану бросить курить

Анастасия и Юлиан дружат уже более 27 лет, но лишь в этому году они решили скрепить свои отношения брачными узами. По словам певицы, которая очень любит своего 46-летнего мужа, после его возвращения домой она намерена объявить войну пагубному пристрастию, ударившему по его здоровью.

«Я сама не курю и сейчас собираюсь очень активно бороться с его курением. Потому что он действительно много курит. Конечно, я знаю, что резко бросать нельзя, так как это может быть очень опасно. Надо бросать постепенно, и Юлиан сам понимает, что пора это делать».

Анастасия рассказала, что певец понимает эту необходимость. Он использовал никотиновые пластыри, но они не помогали. Однако сейчас они оба поняли, что со здоровьем шутки плохи, и вопросом нужно заняться максимально серьезно.

«Резкие скачки давления – это уже «звоночек», и на него нужно обратить внимание», — уверена она.

Teleprogramma.pro желает певцу скорейшего здоровья и успехов в борьбе с курением!