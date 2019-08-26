Звездные истории

Стало известно, как принц Гарри называет Кейт Миддлтон

Оказалось, что герцогиня Кембриджская не знала о милом прозвище, которое ей дал брат мужа.

Стало известно, как принц Гарри называет Кейт Миддлтон
Гарри придумал для Кейт милое имя. Фото: Global Look Press

У будущей королевы Англии имеется множество имен — Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская и принцесса. Однако именно имя Кэтрин вводило в заблуждение как друзей супруги принца Уильяма, так и членов королевской семьи.

Как сообщалось ранее, Миддлтон перед тем, как выйти замуж и учитывая будущий статус, обратилась к друзьям с просьбой называть ее Кэтрин, так это имя звучало солиднее.

Однако ведущий «би-би-си» Скотт Миллс в интервью, которое давал принц Гарри обнаружил, что когда тот говорил о брате и его жене, то называл его половинку «Кэт».

«Я слушал недавно запись, где Гарри называет вас «Уильям и Кэт». Я немного сбит с толку. Вас все называют Кейт. Пресса называет вас Кейт. Это имя внутри семейное?», — спросил он у Кейт.

«Я не знаю, мне эта «Кэт» не знакома», — цитирует герцогиню Express. «Но вообще-то я отзываюсь на все имена», — смеясь рассказала она.

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Стало известно, как принц Гарри называет Кейт Миддлтон
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