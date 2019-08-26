Звездные истории

Елизавета II «написала» свое первое письмо родителям в девять месяцев

Когда будущей королеве не было и года, ее отец и мать отправились в полугодовое королевское турне.

Елизавета II «написала» свое первое письмо родителям в девять месяцев
Обнародовано детское письмо Елизаветы II. Фото: Global Look Press

Принцесса Елизавета родилась 21 апреля 1926 года — за десять лет до того, как ее отец принц Альберт стал королем. Когда ей было всего девять месяцев, то ее родители должны были отправиться в королевское турне по Австралии и Новой Зеландии.

Герцог и герцогиня Йоркские с болью в сердце расставались с крошкой Лилибет, как любовно звали свою малышку, оставляя ее на попечении нянек.

Чтобы снять стресс, мать будущей королевы даже была вынуждена пригубить бокал с шампанским, чтобы не разрыдаться, а ее отец посетовал, что когда они вернутся, то дочь очень подрастет.

Когда родители Лилибет уехали, то ее няня Клара Найт, которую принцесса называла Ала, регулярно писала им письма, докладывая, как идут дела у их наследницы. 8 марта 1927 года герцог и герцогиня получили письмо с фотографией смеющейся Елизаветы с надписью.

«Если мамочка заглянет ко мне в широко улыбающийся ротик с увеличительным стеклом, то увидит два моих зуба. Элизабет: у меня все в порядке и я счастлива», — цитирует послание Express.

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Елизавета II «написала» свое первое письмо родителям в девять месяцев
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