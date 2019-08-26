Жигунов про Заворотнюк: «Не верю, что Настя могла придумать себе рак»

О состоянии здоровья актрисы высказались коллеги по сериалу «Моя прекрасная няня».

Актриса Анастасия Заворотнюк предпочитает не комментировать слухи об онкологии. Директор артистки сообщил, что правду она откроет в телевизионном интервью, выход которого запланирован на сентябрь. Все это время преданным фанатам остается только надеяться, что актриса опровергнет диагноз.

На фоне такого поведения некоторые поклонники стали обвинять Заворотнюк в нечестном пиар-ходе. Якобы она придумала история про онкологию, чтобы подогреть интерес к своей персоне. Портал Teleprogramma.pro узнал мнение коллег Анастасии по сериалу «Моя прекрасная няня», могла ли она пойти на такой шаг?

«Настя — человек с фантазией, но не до такой степени»: Сергей Жигунов

Сергея Жигунова и Анастасию Заворотнюк связывает не только работа над сериалом «Моя прекрасная няня», где они сыграли влюбленных, но и романтическое прошлое. Во время съемок они влюбились и встречались с 2004 по 2008 годы.

В разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro, Жигунов уверено заявил, что Заворотнюк не стала бы шутить со здоровьем:

«Я не думаю, что о таких вещах можно шутить. Настя — человек с фантазией, конечно, но не до такой степени. Не верю, что она могла сознательно запустить сплетни в интернет относительно состояния своего здоровья. Она не такая», — прокомментировал Сергей Жигунов.

«Это личное дело Анастасии»

Актер Павел Сердюк в сериале был подопечным няни Вики (персонаж Анастасии Заворотнюк — Прим. Ред.) и сыном продюсера Максима Шаталина (персонаж Сергея Жигунова — Прим. Ред.). Он признался, что после окончания сериала не поддерживает дружеские отношения с Заворотнюк.

«Если она захочет говорить на эту тему, то расскажет сама. Зачем обсуждать, более человек или нет? У меня вот дедушка умер от рака. Я же никому об это не рассказываю, потому что это исключительно проблемы моей семьи.

Могла ли она это придумать? Я не знаю, как я сам завтра поступлю. Люди — такие существа, что предугадать их действия невозможно. Бог им судья», — подытожил Павел Сердюк.

«Без комментариев»: Ольга Прокофьева

Актриса Ольга Прокофьева в сериале «Моя прекрасная няня» сыграла яркую роль, забыть которую невозможно. Эта Жанна Аркадьевна. Та самая, кто конкурировала с няней Викой за внимание Шаталина, та самая, кто хотел женить на себе продюсера, и та самая, над кем подшучивал дворецкий Константин.

В разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro Прокофьева оказалась немногословна. Лишь услышав фамилию Заворотнюк, Ольга Евгеньевна обронила короткую фразу и повесила трубку:

«Удачи вам! Без комментариев», — сказала Ольга Прокофьева.

Портал Teleprogramma.pro выражает надежду, что с Анастасией Заворотнюк все в порядке. Но что по этому поводу думаете вы: почему актриса не комментирует появившуюся информацию?