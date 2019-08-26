Звездные истории

В 1974 году принцесса Анна едва не стала жертвой киднеппинга

Единственную дочь Елизаветы II пытался похитить вооруженный неизвестный.

В 1974 году принцесса Анна едва не стала жертвой киднеппинга
Неизвестный требовал от принцессы Анны два миллиона фунтов стерлингов. Фото: Global Look Press

Не секрет, что публичные люди часто оказываются под прицелом кинокамер, однако порой, это бывают и дула пистолетов. Принцесса Анна в далеком 1974 году едва не была похищена вооруженным неизвестным.

Инцидент произошел 20 марта, когда единственная дочь королевы вместе со своим первым мужем капитаном Марком Филлипсом подъезжала к Букингемскому дворцу по Мол (улица в центре Лондона, ведущая от Букингемского дворца к Трафальгарской площади, — Прим. ред.).

Неожиданно их лимузин подрезал автомобиль и оттуда выскочил вооруженный мужчина, требуя два миллиона фунтов стерлингов. Он ранил водителя и телохранителя принцессы. Под раздачу попал и репортер Daily Mail.

К счастью, неизвестного, который оказался психически больным, удалось нейтрализовать и позже его отправили в психбольницу.

Сама же Анна после заявила, что публичные люди всегда находятся в той или иной степени опасности. «На королеву Викторию покушались пять раз, в основном одиночки», — цитирует принцессу Express.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Принцесса Анна

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В 1974 году принцесса Анна едва не стала жертвой киднеппинга
Интересно?
Поделись с друзьями: