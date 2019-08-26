В 1974 году принцесса Анна едва не стала жертвой киднеппинга

Не секрет, что публичные люди часто оказываются под прицелом кинокамер, однако порой, это бывают и дула пистолетов. Принцесса Анна в далеком 1974 году едва не была похищена вооруженным неизвестным.

Инцидент произошел 20 марта, когда единственная дочь королевы вместе со своим первым мужем капитаном Марком Филлипсом подъезжала к Букингемскому дворцу по Мол (улица в центре Лондона, ведущая от Букингемского дворца к Трафальгарской площади, — Прим. ред.).

Неожиданно их лимузин подрезал автомобиль и оттуда выскочил вооруженный мужчина, требуя два миллиона фунтов стерлингов. Он ранил водителя и телохранителя принцессы. Под раздачу попал и репортер Daily Mail.

К счастью, неизвестного, который оказался психически больным, удалось нейтрализовать и позже его отправили в психбольницу.

Сама же Анна после заявила, что публичные люди всегда находятся в той или иной степени опасности. «На королеву Викторию покушались пять раз, в основном одиночки», — цитирует принцессу Express.