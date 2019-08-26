Поездка Елизаветы II в Азию после гибели Дианы обернулась катастрофой

Королева в 1997 году отправилась в турне в рамках празднования своего 50-летия на престоле. В числе стран, которые значились в ее расписании, были Индия и Пакистан.

Елизавета II отправилась в турне в октябре 1997 года, спустя всего два месяца после гибели принцессы Дианы. Первой остановкой в рамках турне, приуроченного к празднованию ее 50-летия на престоле, стал Пакистан.

По словам королевского эксперта Ричарда Фитцуильямса, неосторожная речь королевы стала причиной дипломатического конфликта между Исламабадом, Нью-Дели и Лондоном.

Во время банкета в приветственной речи Елизавета II поблагодарила Пакистан, где Диану считали местным героем, за то что там разделяют «нашу скорбь по поводу ранней и трагической гибели принцессы». Эти слова были встречены одобрительным гулом.

Однако когда королева призвала Пакистан и Индию покончить с конфликтом из-за оспариваемых территорий Кашмира (штат в Индии), то Нью-Дели воспринял эти слова как попытку вмешаться во внутренние дела государства и разразился дипломатический скандал.

Британские СМИ в то время назвали тур королевы в связи с этим настоящей катастрофой, так как на его урегулирование ушло много времени, пишет Express.