Почему режиссер «Бойцовского клуба» Дэвид Финчер бросил съемки «Чужого-3»

После этого кинорежиссер снял немного фильмов, и ни один из них по прошествии времени не теряет ни актуальности, ни популярности.

Даже если кроме Квентина Тарантино, Джеймса Кэмерона и Стивена Спилберга вы не помните ни одного режиссера, то уж работы Дэвида Финчера вы наверняка знаете. Его «Бойцовский клуб», снятый в стиле «все не то, чем кажется» стал культовым. А психологические триллеры «Семь» и «Игра» считаются эталоном жанра.

Хочу стать режиссером

Дэвид Финчер знал свой путь с самого начала. Уже в 8 лет мальчик начал снимать свое первое видео. Как только он стал совершеннолетним, тут же устроился на Korty Films — небольшую и не особо успешную киностудию.

Он был простым рабочим, потом техником, потом изучал спецэффекты – в будущем все это помогло ему в режиссерской практике: его запросы к гримерам, актерам и техперсоналу точны и не чрезмерны.

С 16 лет Финчер мечтал снять продолжение фильма «Чужой»

Но крепко ухватиться за мечту получилось не сразу: первая же полнометражная картина не получилась. Вернее, может быть и получилась бы, но режиссерское видение третьей части франшизы «Чужой» не понравилось продюсерам.

Постоянные стычки из-за рабочего процесса, сырой сценарий, на авторство которого претендовали восемь человек. Постоянные распри с авторами, не желающими править свое гениальное произведение под нужды режиссера-дебютанта.

Жадность и неопределенность продюсеров в том, что они хотят, порождали хаос

Не хватало денег, не хватало съемочного времени. Экономить пытались на всем: доходило до смешного.

Когда съемки уже практически подходили к концу, продюсеры поняли, что придется доснимать некоторые моменты. Но для того, чтобы их отснять, исполнительницу главной роли, Сигурни Уивер, требовалось снова побрить наголо – у актрисы уже отросли волосы.

Все время съемок Сигурни уходила с площадки в парике, чтобы не травмировать маленькую дочь. Ей это все чертовски надоело и она потребовала выплату в 40 тысяч долларов за доставленные неудобства. Студия предпочла не выполнить условие Уивер.

больше по теме У Брэда Питта появился двойник в Великобритании 33-летний мужчина работает строителем.

Вместо этого студия наняла Грега Кеннома, который разработал для Уивер парик, имитирующий лысую голову. Сэкономить у студии не получилось: сам парик обошелся в 16 тысяч долларов, при этом пришлось оплачивать работу Кеннома, а заодно работу гримеров, которые по несколько часов водружали парик на Сигурни. Из-за этих проволочек пришлось удлинить сроки съемок.

Ушлые сценаристы, они же продюсеры, Дэвид Гилер и Уолтер Хилл и нанимали-то Финчера, потому что режиссером-дебютантом легче управлять. Да и дешевле он, чем, скажем, режиссеры первых двух фильмов Ридли Скотт и Джеймс Кэмерон. Но Финчер оказался талантливым и упрямым, а потому на площадке постоянно происходили стычки.

Дошло до того, что к Финчеру был приставлен студийный соглядатай – он должен был постоянно находиться рядом и указывать, что режиссер может снимать, а что – нет. В результате Дэвид не выдержал, сказал: «С меня достаточно!» и покинул проект.

Фильм доснимали и монтировали без Финчера

После сведения все получилось так уныло, что все те, кто не попал в титры, вздохнули с облегчением: участие в столь провальном проекте – не лучшая строка в резюме. А вот Дэвида Финчера все же прописали режиссером, и с тех пор «Чужой-3» значится его дебютным фильмом.

Позже студия, конечно, принесла извинения Финчеру. Но до этого поползли слухи о том, что с Финчером невозможно работать, он никого не слушает и вообще, груб, неотесан и все портит. Режиссера перестали приглашать в большое кино, и он ушел в рекламу и создание клипов.

Дэвид вернулся в большое кино с триумфом: его психологический триллер «Семь» вызвал ажиотаж в прессе и стал лидером проката 1995 года. Потом был сильнейший по накалу страстей фильм «Игра» — триллер о преуспевающем банкире, вовлеченном в смертельно опасную авантюру.

А в 1999 вышла лента «Бойцовский клуб». И даже если кто-то не знал до этого имени Финчера – с этого момента оно было у всех на слуху. В этом году фильму исполнилось 20 лет, а он до сих пор не теряет своей актуальности.

Финчер – перфекционист

В фильме «Социальная сеть», где рассказывается о создании социальной сети Facebook и о ее создателе Марке Цукерберге, первая сцена переснималась 99 раз! Для того чтобы актеры четко следовали сценарию, вживались в образы, созданные режиссером и не хватали эмоций со стороны, Финчер запретил им общаться с их прототипами.

Сам он пытался получить в консультанты самого «виновника торжества» Цукерберга, но им не удалось договориться о деталях. Марк разозлился и сказал, что не будет даже смотреть эту дрянь. Тем не менее, фильм был снят и пришелся по душе огромному количеству зрителей.

Позже были еще фильмы, сериалы, клипы и рекламные ролики. Все они вызывают либо неприятие, либо восхищение. Равнодушным не остается никто. 28 августа, Дэвиду Финчеру исполняется 57 лет. Он не собирается останавливаться. В марте 2019 года на сервисе Netflix вышел его мультсериал, состоящий из 18 эпизодов, — «Любовь, смерть + роботы». Все, как любит Дэвид: черный юмор, ужасы, триллер и фэнтези.

А вам какой фильм Дэвида Финчера больше по душе?