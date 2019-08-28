Звездные истории Почему у Натальи Гундаревой не было детей
Звездные истории

Почему у Натальи Гундаревой не было детей

Ольга Моисеева

28 августа всенародно любимой актрисе Наталье Гундаревой исполнился бы 71 год. К сожалению, Наталья Георгиевна покинула нас в 2005 году, но забыть ее невозможно до сих пор.

Она могла быть разной – веселой хохотушкой, деревенской простушкой, «русской бабой», понятной, но только близкие знали – насколько закрытым человеком была Наталья Гундарева. Она не любила распространяться о своей личной жизни, и мало кто знает о том, как складывалась ее жизнь в трех замужествах.

Леонид Хейфец: «Не девушка, а три пирога с вареньем!»

Когда 38-летний режиссер Леонид Хейфец познакомился с молодой актрисой Наташей Гундаревой, он был поражен – перед ним стояло «три солнца, три пирога с вареньем», как он позднее выразился. Пухленькая, улыбчивая, с огромными глазами-озерами, она сразу покорила сердце режиссера.

Кадр из фильма «О бедном гусаре замолвите слово», 1980 г.
Кадр из фильма «О бедном гусаре замолвите слово», 1980 г.

Почти не раздумывая, Хейфец сделал ей предложение. А вскоре после скромной свадьбы карьера Гундаревой стремительно взлетела – после «Сладкой женщины» ее наперебой приглашали сниматься.

Кадр из фильма «Сладкая женщина», 1876 г.
Кадр из фильма «Сладкая женщина», 1876 г.

Беременность в тот момент была ей совсем ни к чему. И актриса приняла решение, от которого потом страдала всю жизнь, — выбрала кино, отложив ребенка «на потом». Однако никакого «потом» не случилось. Через 6 лет после свадьбы они развелись – Наталья буквально разрывалась между домом и работой, у нее не хватало на все сил.

Виктор Корешков: ее предупреждали, что он альфонс

В спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» Наталье досталась роль Катерины. Главную мужскую роль исполнял настоящий красавец – актер Виктор Корешков, в которого Гундарева мгновенно влюбилась.

Виктор Корешков в фильме «Государственная граница», 1988 г.
Виктор Корешков в фильме «Государственная граница», 1988 г.

Трезво оценив перспективы романа с уже известной актрисой, Корешков, недолго думая, бросил жену и сделал предложение своей партнерше. Гундарева согласилась – и какое-то время чувствовала себя счастливой, не обращая внимания на пересуды за спиной.

Кадр из фильма «Осенний марафон», 1979 г.
Кадр из фильма «Осенний марафон», 1979 г.

Однако скоро закрывать глаза на измены мужа стало невозможным. Ей в глаза говорили, что он альфонс и просто использует ее, а за ее спиной крутит роман с известной певицей. Последовал развод.

Михаил Филиппов: бездетность – расплата за успех

Конечно, молодая красивая женщина время от времени в кого-то влюблялась. Но стоило ей заподозрить, что мужчина – альфонс, она тут же рвала всяческие отношения.

Михаил Филиппов в фильме «Гагарин. Первый в космосе», 2013 г.
Михаил Филиппов в фильме «Гагарин. Первый в космосе», 2013 г.

Актера Михаила Филиппова она знала давно, они были друзьями, еще когда Гундарева была замужем за Хейфецом, а Филиппов был женат на дочери генсека, Ирине Андроповой.

В какой-то момент он стали часто видеться на репетициях и съемках. Дружба незаметно превратилась в нечто большее. Они поняли, что друг без друга не могут.

Кадр из фильма «Однажды двадцать лет спустя», 1980 г.
Кадр из фильма «Однажды двадцать лет спустя», 1980 г.

Этот брак можно было бы назвать абсолютно счастливым, если бы не бездетность Натальи. Ей было уже 38, и она продолжала страстно мечтать о ребенке от любимого человека. Но так и не получилось. Гундарева не раз повторяла в интервью, что считает свою бездетность расплатой за успешную карьеру в профессии.

Достоверно сыграла многодетную мать

Несмотря на то, что Гундарева никогда не испытала счастья материнства, в фильме «Однажды, двадцать лет спустя» она так достоверно сыграла мать-героиню, что на встрече с работницами фабрики ей передали письмо в стихах – одна из женщин написала, что у нее 11 детей, и она восхищается Гундаревой, которая сумела точь-в-точь показать всю ее жизнь.

Кадр из фильма «Осенний марафон», 1979 г.
Кадр из фильма «Осенний марафон», 1979 г.

Серьезные проблемы со здоровьем начались у Натальи Гундаревой летом 2001 года. Поговаривали, что причиной ишемического инсульта стало не только ее переутомление – она очень много играла и в театре, и в кино, — но и пластическая операция. Дело в том, что наркоз был крайне вреден для актрисы, страдавшей гипертонией и слабыми сосудами.

Четыре года актриса боролась с болезнью. Но никакие ухищрения медиков не помогли. 15 мая 2005 года «сладкой женщины» не стало.

Через 2 года после смерти жены Филиппов написал книгу «Наташа» — ему очень хотелось рассказать всему миру о своей жене.

А какие фильмы с Натальей Гундаревой нравятся вам?

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