Почему у Натальи Гундаревой не было детей

28 августа всенародно любимой актрисе Наталье Гундаревой исполнился бы 71 год. К сожалению, Наталья Георгиевна покинула нас в 2005 году, но забыть ее невозможно до сих пор.

Она могла быть разной – веселой хохотушкой, деревенской простушкой, «русской бабой», понятной, но только близкие знали – насколько закрытым человеком была Наталья Гундарева. Она не любила распространяться о своей личной жизни, и мало кто знает о том, как складывалась ее жизнь в трех замужествах.

Леонид Хейфец: «Не девушка, а три пирога с вареньем!»

Когда 38-летний режиссер Леонид Хейфец познакомился с молодой актрисой Наташей Гундаревой, он был поражен – перед ним стояло «три солнца, три пирога с вареньем», как он позднее выразился. Пухленькая, улыбчивая, с огромными глазами-озерами, она сразу покорила сердце режиссера.

Почти не раздумывая, Хейфец сделал ей предложение. А вскоре после скромной свадьбы карьера Гундаревой стремительно взлетела – после «Сладкой женщины» ее наперебой приглашали сниматься.

Беременность в тот момент была ей совсем ни к чему. И актриса приняла решение, от которого потом страдала всю жизнь, — выбрала кино, отложив ребенка «на потом». Однако никакого «потом» не случилось. Через 6 лет после свадьбы они развелись – Наталья буквально разрывалась между домом и работой, у нее не хватало на все сил.

Виктор Корешков: ее предупреждали, что он альфонс

В спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» Наталье досталась роль Катерины. Главную мужскую роль исполнял настоящий красавец – актер Виктор Корешков, в которого Гундарева мгновенно влюбилась.

Трезво оценив перспективы романа с уже известной актрисой, Корешков, недолго думая, бросил жену и сделал предложение своей партнерше. Гундарева согласилась – и какое-то время чувствовала себя счастливой, не обращая внимания на пересуды за спиной.

Однако скоро закрывать глаза на измены мужа стало невозможным. Ей в глаза говорили, что он альфонс и просто использует ее, а за ее спиной крутит роман с известной певицей. Последовал развод.

Михаил Филиппов: бездетность – расплата за успех

Конечно, молодая красивая женщина время от времени в кого-то влюблялась. Но стоило ей заподозрить, что мужчина – альфонс, она тут же рвала всяческие отношения.

Актера Михаила Филиппова она знала давно, они были друзьями, еще когда Гундарева была замужем за Хейфецом, а Филиппов был женат на дочери генсека, Ирине Андроповой.

В какой-то момент он стали часто видеться на репетициях и съемках. Дружба незаметно превратилась в нечто большее. Они поняли, что друг без друга не могут.

Этот брак можно было бы назвать абсолютно счастливым, если бы не бездетность Натальи. Ей было уже 38, и она продолжала страстно мечтать о ребенке от любимого человека. Но так и не получилось. Гундарева не раз повторяла в интервью, что считает свою бездетность расплатой за успешную карьеру в профессии.

Достоверно сыграла многодетную мать

Несмотря на то, что Гундарева никогда не испытала счастья материнства, в фильме «Однажды, двадцать лет спустя» она так достоверно сыграла мать-героиню, что на встрече с работницами фабрики ей передали письмо в стихах – одна из женщин написала, что у нее 11 детей, и она восхищается Гундаревой, которая сумела точь-в-точь показать всю ее жизнь.

Серьезные проблемы со здоровьем начались у Натальи Гундаревой летом 2001 года. Поговаривали, что причиной ишемического инсульта стало не только ее переутомление – она очень много играла и в театре, и в кино, — но и пластическая операция. Дело в том, что наркоз был крайне вреден для актрисы, страдавшей гипертонией и слабыми сосудами.

Четыре года актриса боролась с болезнью. Но никакие ухищрения медиков не помогли. 15 мая 2005 года «сладкой женщины» не стало.

Через 2 года после смерти жены Филиппов написал книгу «Наташа» — ему очень хотелось рассказать всему миру о своей жене.

А какие фильмы с Натальей Гундаревой нравятся вам?