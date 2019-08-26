Королевская семья насмехалась над помолвочным кольцом Дианы в 1981 году

На ювелирное украшение, которое сейчас известно на весь мир, почти 40 лет назад навесили уничижительный ярлык.

Помолвочное кольцо принцессы Дианы, которое потом перешло к Кейт Миддлтон, сегодня является едва ли не самым известным украшением в мире. Когда принц Уильям женился, то копии ювелирного украшения британцы раскупили, как горячие пирожки.

Однако в 1981 году кольцо с сапфиром стоимостью 28 тысяч фунтов стерлингов, которое Чарльз подарил Диане, вызвало насмешки со стороны членов королевской семьи — его назвали «мещанским».

И дело было вовсе не в том, что невеста сына Елизаветы II была не «голубых кровей» — она являлась дочерью графа и в девичестве ее звали леди Диана Спенсер.

Такой уничижительный ярлык украшение получило лишь из-за того, что Диана выбрала его из каталога Garrard. По традиции, королевским невестам делали кольца на заказ, чтобы они были эксклюзивными, а леди Ди купила его, как «простолюдинка», пишет Express.

Ранее сообщалось, что на деле технически Кейт Миддлтон получила кольцо Дианы не от принца Уильяма, а от его брата Гарри.