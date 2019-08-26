Коллеги о здоровье Олега Меньшикова: «Уже готов к труду и обороне»

Артисты театра им. Ермоловой уверяют, что состояние здоровья их художественного руководителя не вызывает опасений.

Поклонникам актера театра и кино Олега Меньшикова не стоит тревожиться из-за новостей о том, что он попал в больницу — его жизни и здоровью ничто не угрожает. Эту информацию порталу Teleprogramma.pro подтвердили актеры театра им. М.Н. Ермоловой, художественным руководителем и директором которого является Олег Евгеньевич.

Актер театра Алексей Шейнин рассказал нашему порталу, что на похоронах Александры Назаровой 58-летнего Меньшикова не было, потому что уже тогда он плохо себя чувствовал. А вскоре после похорон он сам принял решение отправиться в больницу, чтобы обследоваться и получить необходимую помощь.

По словам Шейнина, новости о тяжелом состоянии его коллеги – это просто выдумка желтой прессы, как и утверждения о том, что Олег Евгеньевич якобы отравился алкоголем. В воскресенье вечером Шейнин разговаривал с Галиной Боголюбовой, завлитом театра, и та рассказала, что за сутки Меньшикову стало гораздо лучше.

«Никаких поводов для беспокойства быть не может», — отметил Шейнин.

Эту информацию нам подтвердил и Владимир Андреев — еще один известный актер Театра М.Н. Ермоловой.

«В хорошем, нормальном состоянии. Он готов к труду и обороне», — сообщил Андреев.

Лежит в больнице не в первый раз

Олегу Евгеньевичу сейчас 58 лет. Ранее он дважды попадал в больницу с серьезными проблемами. В 2009 году после гастролей его госпитализировали с перитонитом, а в марте 2013 года актера сразил гипертонический криз, причиной которого стало сильное переутомление.

Как считает Алексей Шейнин, с возрастом проблем со здоровьем становится больше, даже если ты ведешь здоровый образ жизни. А потому неудивительно, что Меньшиков, в его-то годы и при его работе на износ, тоже иногда разрешает себе поболеть.

В театре сейчас каникулы

Недомогание Олега Меньшикова совпало с каникулами в театре им. М.Н. Ермоловой. Предыдущий театральный сезон закончился в июле, а сбор труппы перед следующим намечен на 9 сентября. Артисты уверены, что к тому времени их худрук будет на месте.

В начале нового сезона зрителям покажут уже знакомые им спектакли, такие как «Оркестр мечты. Медь», «Самая большая маленькая драма», «Безымянная звезда», «Портрет Дориана Грея», «Утюги», «Ревизор», «Гамлет». Кроме того, их ждут три премьеры, включая «Макбет», где Меньшиков является и режиссером, и исполнителем главной роли.

Портал Teleprogramma.pro желает Олегу Евгеньевичу здоровья и скорейшего возвращения к работе!