Алина Гросу: «Я в три года поняла, что создана для сцены»

Актриса и исполнительница Алина Гросу, она же певица GROSU, начинает вести свою авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

Здравствуйте, дорогие читатели Teleprogramma.pro. Сегодня я решила ответить на вопрос: как найти свой путь. Знаете, мне повезло: я нашла себя настоящую уже в детстве. Я занималась и вокалом, и фортепиано, и хореографией, рисованием. Меня даже записали на секцию школьных предметов, в том числе математических. Но уже тогда я поняла, что мы со сценой рождены друг для друга.

Родители, разумеется, хотели для меня лучшего и мечтали, чтобы я поступила в какой-нибудь престижный вуз, стала уважаемым дипломатом, бизнесвумен, математиком, ядерщиком…

В детском саду меня отправили на отдельные уроки вокала, где педагог буквально выпросила меня у родителей, чтобы я смогла участвовать в различных конкурсах. И, надо сказать, для нас эти конкурсы были весьма успешны. Я часто побеждала, но могла занять и другие места. Но все прекрасно знали, что для меня безумно важна была победа, и даже временами могли приврать и сказать, что я заняла первое место, чтобы не расстроить. Наверное, людей очень трогала моя неподдельная обаятельность и детская непосредственность.

Конкурсы эти проходили в моем родном городе – Черновцы, затем в Киеве, где мы впервые встретились с украинской певицей, а впоследствии и моей крестной мамой по шоу-бизнесу – Ириной Билык. Она подарила мне две песни «Бджілка» и «Рушничок», а также запись на студии «Нова». Ириным продюсером на тот момент был Юрий Никитин, который в те годы раскрутил как ее саму, так и Верку Сердючку, сейчас же одним из его крутейших проектов является уже успевшая нашуметь KAZKA.

Родители, конечно, не могли относиться к этому серьезно. Согласитесь, сложно поверить, что ребенок, начиная с 3 лет, будет петь всю жизнь? Они уже хотели было отдалять меня от мира музыки, но Ира и ее команда все же смогли убедить их в том, что у меня есть потенциал, который впоследствии может превратиться во что-то особенное и очень интересное. А дальше детское Евровидение, конкурсы, выходы новых песен…

С 4 лет участвовала в «Песне года» наравне со взрослыми, а в 6 лет стала ребёнком года. Первый сольный концерт в городе Николаеве прошёл когда мне было 9 лет, а уже в 11 мы отправились в тур по Украине и посетили больше 22 городов. В 16 лет я провела свой самый первый сольный концерт в Киеве, который, кстати говоря, прошел с аншлагом.

Мне очень часто меняли образ: я, конечно, всегда оставалась собой, но каждый раз мы старались показать публике разные грани меня, стараясь идти в ногу со временем. Мой третий альбом «Море волнуется» всего за полтора месяца собрал тираж более 100 тысяч, а один из первых клипов, снятых тогда еще малоизвестным и молодым Аланом Бадоевым.

Позже я начала выпускать самые близкие мне по духу мелодичные лирические композиции. Тогда я закончила эстрадно-цирковую академию по классу эстрадно-джазового вокала (школу я закончила экстерном уже в 13 лет, т.к. часто была в турах), тогда же участвовала в «Танцах со звездами» и даже являлась самой молодой участницей на тот момент. В 15 лет поступила во ВГИК на актерский факультет (мастерская И.Н.Ясуловича) и через 4 года успешно его закончила. В процессе обучения, а если быть точной, начиная с 3 курса, я начала сниматься: проект «Один в один», сериалы, фильмы, которых на моем счету сейчас уже больше 10.

После ВГИКА я попала в продюсерский центр Григория Викторовича Лепса, с которым проработала более 3 лет. Сейчас я работаю без продюсера, но, как мне кажется, это не мешает мне, и ничуть не умаляет качество моей музыки.

У меня также были совместные работы с Димой Монатиком: «Ревную» и «Не забывай» были записаны нашими общими усилиями. На счету – огромное количество клипов, но среди них всех я больше выделяю «Собаку», « Алкоголь» т.к. это еще и кинематографичные работы и, конечно же, трилогия «Дико Любила Вову», «Грязные танцы», которые особенно интересны моему зрителю, что не может не греть мою душу. И, наконец, моя работа, посвященная любимому мужу – «Непобедима».

Подход к поиску своего пути в любом случае должен быть один – не упускайте возможностей, не закрывайтесь от мира, пробуйте и, самое главное, не бойтесь! Ведь, как говорится, цель не видит препятствий. Собирайте силу в кулак и боритесь ради своей мечты, даже если бороться нужно со своим же страхом или неуверенностью. Ведь как иначе стать счастливым?