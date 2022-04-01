Как фильм «Парашютисты» чуть не убил Александру Яковлеву и почему режиссеры не давали ей роли

Не стало Александры Яковлевой - любимицы миллионов, обаятельной ведьмы из «Чародеев» и великолепной Дианы Литтл из «Человека с бульвара капуцинов». И мы приносим искренние соболезнования семье замечательной актрисы.

Еще несколько лет назад Александра Яковлева на глазах помолодела, рядом с ней появился молодой человек. Казалось, женщина повернула время вспять. И никто не мог предположить, что актриса ведет борьбу не на жизнь, а на смерть с беспощадным противником – раком.

«Экипаж» и скандальный дебют

23 года Александры не было на экране. Вернее, фильмы с ее участием неоднократно повторяли, народ знает и любит их. Только новых ролей для Александры не было. Или это Александры не было для новых ролей?

В 2016 году она сыграла чиновницу в обновленной версии фильма-катастрофы «Экипаж». Наверное, это что-то знаковое – первым фильмом, в котором снялась начинающая актриса, была оригинальная версия этого же фильма. Хоть в ней-то Яковлева вообще не должна была появиться.

Режиссер в упор не замечал Александру и, как бы она ни старалась, у нее не было шансов получить роль в «Экипаже» 1979 года: на нее уже была утверждена Елена Проклова. Но узнав, что в фильме планируется постельная сцена, Проклова наотрез отказалась сниматься. Только тогда на молоденькую красавицу обратили внимание.

Это по сегодняшним меркам эротическую сцену с Леонидом Филатовым и Александрой Яковлевой можно считать верхом целомудрия. А во времена цветущего СССР эта сцена стала скандальной, но и революционной.

Из-за сцены с обнаженкой Яковлевой не давали ролей

Пару лет режиссеры-перестраховщики не снимали Александру вообще или доверяли ей эпизодические роли. Но никто «сверху» так и не дал команды отказывать дерзкой актрисе в ролях. И в 1981 году Александре предложили сыграть одну из главных ролей в сериале «Россия молодая».

Яковлева показала себя разноплановой актрисой, которая может играть не только хохотушек. И предложения посыпались одно лучше другого. Буквально в следующем году главная роль ведьмы в «Чародеях». Сразу же в компанию к таким мэтрам как Валентин Гафт, Екатерина Васильева Валерий Золотухин, Александр Абдулов, Михаил Светин, Эммануил Виторган.

Рассказывали, что Яковлева очень раздражала Валентина Гафта своей манерой гримироваться по три часа. Обычно терпеливый и спокойный актер однажды не выдержал и устроил скандал. Валентин Иосифович радел не только за себя – простаивала вся съемочная группа. Но в последующих интервью оба отрицали эти ситуации.

Фильм «Парашютисты» чуть не убил актрису

А в 1984 году случились съемки, которые перевернули судьбу актрисы более чем на 30 лет. Снимался фильм «Парашютисты», где Яковлева получила главную роль. Ее прототипом стала двадцатикратная рекордсменка мира, совершившая более семи тысяч прыжков с парашютом, гордость страны Зинаида Курицына.

Своевольная актриса чуть не сорвала съемки фильма, когда самовольно затянула раскрытие парашюта – захотела попробовать ощущения затяжного прыжка. Как результат – жесткое приземление, разбитая голова, перепуганный сын и все, кто был на аэродроме. В тот раз обошлось, да и больше Яковлева не отходила от четких прыжковых правил: поняла, что они написаны кровью.

Но без приключений все же не обошлось. Актриса встретила эстонского спортсмена-парашютиста Калью Аасмяэ. Встретила, влюбилась и вышла замуж. Даже фамилию сменила, хоть ее и отговаривали.

Роли Яковлевой доставались нелегко

Популярность Александры Яковлевой только росла. Но иногда за роли приходилось побороться. Узнав, что в будущий фильм «Человек с бульвара Капуцинов» ищут актрису, Яковлева приложила все силы для того, чтобы сыграть роковую блондинку Диану Литтл.

Она изводила звонками Аллу Сурикову – режиссера будущего фильма. Та искала на роль актрису с большой грудью, она видела в роли Дианы Ольгу Кабо или Ирину Розанову. Но пробы все не удавались, а Яковлева не вписывалась в требования Суриковой.

И вот когда уже все отчаялись найти подходящее лицо, решили отдать что есть на выбор Андрею Миронову: в конце концов, это же ему играть экранную любовь! И Миронов выбрал Яковлеву. Тогда актриса чуть не поломала свою личную жизнь, влюбившись в Миронова. Отрезвил ее сам актер.

Тогда Яковлева, прогуливаясь с Мироновым задала ему вопрос: «Кого из женщин вы любите больше всех?» «Маму», — ответил актер без задержки. И Яковлева поняла, что ей ничего не светит.

Кризис в стране вышиб Яковлеву из седла

Вместе с Калью она пережила и пик своей популярности, и кризис, постигший страну в 1993 году. Тогда закрылись сразу три картины, где снималась Александра. Огромное количество актеров потеряли работу и вынуждены были искать хоть что-то, чтобы прокормить свои семьи.

Большинство не было приспособлено ни к чему, кроме актерства. Александра была в их числе. Тогда ей повезло: мэр Калининграда (теперь Кенигсберг) был поклонником ее творчества и взял к себе в заместители, поручив заниматься вопросами культуры, а заодно и туризма Калининграда.

Яковлева стала одним из учредителей и президентом балтийского кинофестиваля «Янтарная пантера». Фестиваль обещал стать престижным, но мэр покинул свой пост, а новый привел свою команду. Александру уволили, фестиваль закрыли.

Снова безработица. Александре пришлось продать бабушкину квартиру и переехать с мужем и детьми в Ленинград. Там звезде первой величины приходилось стучаться во все двери, где только была надпись «Требуется».

В нее поверил Олег Тиньков. Он не только помог Александре обрести новую работу, но и взял к себе ее сына, когда тот окончил школу.

Александра зубами вгрызалась в неизвестную ей профессию

И у нее снова все получилось – она стала отличным управленцем. Настояла на том, чтобы в скоростном «Сапсане» открыли бар-ресторан, вникла во все вопросы вплоть до того, какой должна быть форма и прически стюардесс.

Яковлева скучала о кино, работая в совершенно далекой от него области. В 2014 году у нее даже была задумка снять свой фильм о родном Калининграде. Фильм должен был стать мистическо-исторической картиной. Даже был найден актер на главную роль – им должен был стать Алексей Серебряков. Только вот дальше утверждения актеров и рабочего названия «Кенигсберг» дело так и не пошло.

2017 год принес Яковлевой любовь и болезнь

Прошла еще пара лет, брак Яковлевой-Аасмяэ развалился. Актриса в соцсети встретила молодого начинающего актера Дениса Бондаренко. Ее не испугала ни народная молва, ни то, что мужчина был на 30 лет младше. Оставив мужа, актриса с головой окунулась в новые отношения.

И вот тогда, когда все только стало хорошо, у актрисы обнаружился рак. Денис не оставил возлюбленную наедине с ее проблемами. Они вместе пытались превозмочь жестокую болезнь. С операцией не успели, рак дал метастазы и оплел ими мозг. К сожалению, такой диагноз не преодолеть.

У Александры Яковлевой осталась семья: двое детей, внуки. Ей обещали три месяца жизни – она боролась больше двух лет. Она ушла из жизни на своих условиях, впрочем, она так делала все и всегда. Красивая, своенравная, упорная и любимая актриса, которой было отпущено так мало, которая сделала за это время так много.

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