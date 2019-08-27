«Без комплексов»: как модели-толстушки заработали свою популярность

Уверенно вышагивающие по подиуму модели не всегда носят одежду размера XS. В современном мире моды вполне востребованы те, кому подходит L и даже больше.

Уже пару-тройку десятилетий пропагандируется худоба как единственно приемлемый критерий красоты. Но в последнее время все чаще на подиумах появляются модели, максимально приближенные по виду к среднестатистической женщине.

И, нужно сказать, что они имеют немалую популярность, как и все направление боди-позитива. Первое и единственное правило которого гласит: «Какими бы формами ни обладала женщина – ей нужно любить себя такой, какая она есть». Даже если тела любительниц боди-позитива далеки от привитых СМИ канонов красоты, это не мешает им стать популярными моделями.

Хейли Хермс

Обладательница российского 56-58 размера ни капли не стесняется того, как она выглядит. Ее рады видеть на своих показах специализирующиеся на больших размерах марки одежды Society Plus, Tunnel Vision и многие другие.

К тому же, у Хейли неплохой голос, она пишет песни и даже пробует себя как актриса.

Бишамбер Дас

Бишамбер – звезда подиумов Великобритании, однако ее внешность веет югом и Азией. Ее корни уходят в Малайзию и Индию. Взрывное смешение кровей породило странную, но притягательную красоту, и Бишамбер в полной мере ей пользуется, являясь лицом нескольких брендов, выпускающих одежду для женщин великолепных размеров.

Кроме этого, Бишамбер говорит на пяти языках, имеет степень юриста и криминалиста. Также она стала самым молодым азиатским мировым судьей – министр Внутренних дел утвердил ее на должность в возрасте 22 лет. Так что не подиумом единым…

Наоми Шимада

Когда Наоми начала штурмовать подиумы, у нее практически не было конкуренции. Она стала невероятно востребованной и оплачиваемой моделью и никогда не комплексовала в окружении классических моделей-худышек. Сейчас, помимо модельной деятельности, у Наоми своя колонка в The Guardian, где она рассказывает о буднях моделей плюс-сайз.

Дженнифер Бакингем

Йога, бассейн, растяжка, путешествия, работа, долгие прогулки с собакой – в жизни Дженнифер много движения и спорта, но похудеть девушке не удавалось никогда, и она сумела обратить слишком щедрые дары природы в достоинство.

Детская непосредственность Дженнифер уже долгое время обеспечивает этой весьма немаленькой модели спрос на подиумах «плюс-плюс-сайз». А жизнерадостность привлекает к ней людей. 11 августа она отпраздновала год с момента своей свадьбы. И судя по ее инстаграму, пара абсолютно счастлива.

Катана Фатале

Катана – одна из самых крупных моделей. Ее снимки в инстаграм очень откровенны и иногда вызывают отторжение этой своей откровенностью. Но и она пользуется большим спросом брендов одежды для пышных дам.

Свой путь в модельный бизнес Фаталь проложила через интернет. Она начала вести блог с посылом, что нужно любить себя и свое тело. Через 12 дней после размещения первой публикации, ее заметили и предложили работу.

Кэти Ноулз

Кэти росла спортивным ребенком и готовилась в профессиональный конный спорт. У жокеев малый вес – обязательное условие. Но к 15 годам ей пришлось из-за постоянных болей в спине обратиться к врачам. Диагноз был неутешителен: стеноз (сужение) позвоночного канала. О спорте пришлось забыть навсегда.

Отсутствие привычных тренировок, операция и вынужденное обездвиживание привели к быстрому набору веса. После долгой депрессии Кэти решила все же попытаться встать на ноги. После шести месяцев жестокой физиотерапии вопреки всем прогнозам врачей девушка сумела выбраться из инвалидного кресла.

Ей по-прежнему тяжело и больно передвигаться, она использует костыли, но и их она превратила в свою гламурную фишку, как и свой лишний вес. Сейчас Кэти — востребованная фотомодель. Она по-прежнему любит лошадей, двух своих далматинов и всех ежиков, попадающихся на глаза.

Соммер Грин

Еще одна супервостребованная модель – Соммер Грин. И она попала в размер-плюс из-за спорта, точнее, из-за того, что он исчез из ее жизни. В колледже Соммер получила травму плеча, и спорт пришлось оставить. Теперь Соммер с ее набранными во время болезни килограммами — звезда Living Doll Los Angeles и многих других брендов одежды настоящих размеров.

Лирис Кросс

«Наоми Кэмпбэлл плюс-сайз» — так называют в мире моды Лирис Кросс. Пусть ее размеры не так внушительны как у других моделей, но 48-50 (российский размер) уже далеко за пределами общепринятых подиумных размеров. Ежедневная популярная британская газета Daily Mail восторженно описывала Лирис как модель с чувственными формами статуи, кошачьими глазами, полными губами и безупречным цветом лица. И ведь не обвинишь в преувеличении: Лирис в бикини невозможно хороша.

Эшли Грэхэм

Эшли по праву называют королевой фотосессий нижнего белья. При всей пышности ее форм женщина исключительно сексуальна. Сейчас Эшли готовится стать матерью, но не прерывает работы моделью, доказывая, что женское тело прекрасно во всех ипостасях.

Андреа Мишель

В этой симпатичной девушке слишком много всего, включая огромное количество конопушек на лице. Но и у нее своя армия поклонников. А сама Андреа предпочитает яркие образы и несколько фриковую подачу собственного тела.

А вы любите свое тело?