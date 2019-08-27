Почему Фаина Раневская разочаровалась в мужчинах

«Смотреть на них не могу – гады и мерзавцы!», - так говорила о мужчинах непревзойденная Фаина Раневская, день рождения которой мы отмечаем 27 августа.

Знаменитой комедийной актрисы, отлично сознававшей свою некрасивость, нет уже 35 лет. Однако до сих пор мы пересматриваем фильмы с ее участием. И каждый раз удивляемся: как она могла буквально несколькими словами привлечь внимание к своим героиням, которые – чаще всего второстепенные – нередко затмевали главных красоток?

«Фаечка – не красавица, да еще и заикается!»

Так в шутку говорил ее отец, когда Фая была маленькой. Наверное, он любил свою дочку. Наверное, он просто не думал, насколько это больно даже для маленького человека – слышать такие слова.

А Фая росла необычным ребенком. Она тонко чувствовала все несчастья мира и пропускала их через свою душу. Это, видимо, передалось ей от матери, — та, беззаветно любя русскую литературу, по-настоящему впала в депрессию, когда умер Чехов. И Фаина, узнав от матери, что умер великий русский писатель, тут же прочитала все его рассказы – и тоже впала в тоску.

«Пойдите пока погуляйте»

Многие, хорошо знающие искреннюю, остроумную, очень начитанную и интересную Фаину Раневскую, недоумевали, узнав, что у нее никогда не было романтических отношений с мужчинами. Да, она была некрасива, но обладала таким талантом и шармом, с ней было так интересно, что любой собеседник вскоре забывал о ее некрасивости.

Однажды, еще в молодости, Фаину Георгиевну очаровал один актер. Тогда Раневскую еще никто не знал, она скиталась с театрами по провинциям. Заметив, что молодая актриса с ним кокетничает, предмет ее любви пообещал прийти к ней вечером в гости.

Воодушевленная Фая купила дорогое вино, приготовила ужин, принарядилась, как могла. А он… заявился пьяным, да еще и с любовницей! А Фаину попросил: «Вы пойдите пока, погуляйте…». Выпроводив хозяйку, он заперся с любовницей в ее доме. Для Фаины пережитое унижение стало непереносимым ударом: она зареклась впускать мужчин как в свою квартиру, так и в свое сердце.

С тех пор она и привыкла считать всех мужчин «гадами и мерзавцами».

Соперницы бросались в нее камнями

Строго говоря, делать какие-то выводы о личной жизни Фаины Раневской мы можем только по ее собственным высказываниям, да еще по автобиографической книге «Судьба-шлюха». А там – сплошной сарказм, самоирония и едкие характеристики.

В своей книге Раневская рассказывает о том, что ей почти никогда не удавалось довести отношения с мужчинами хотя бы до второго свидания, а часто и первого не было. Если же иногда получалось хотя бы прогуляться с понравившимся кавалером – бывало, что в Раневскую летели камни, причем в прямом смысле: обиженные соперницы так выражали свое негодование.

Нетрадиционная ориентация?

Иногда исследователи жизни великой актрисы выдвигали и такую версию. Известно, что Раневская дружила с такими известными личностями, как Марина Цветаева, Анна Ахматова, очень близко общалась с прославленной актрисой Павлой Вульф, и всю свою жизнь вспоминала о ней с большим теплом и нежностью.

Однако никаких прямых подтверждений или доказательств нетрадиционной ориентации Фаины Георгиевны нет. Более того – судя по некоторым ее воспоминаниям и высказываниям, мужчины вовсе не были ей безразличны, время от времени она увлекалась то одним, то другим. Только вот взаимности не получала…

Мужчины-друзья

Впрочем, с мужчинами она тоже умела дружить – при этом выбирая самых достойных. Однажды, еще в молодости, Фаина до потери памяти влюбилась в талантливого артиста Василия Качалова.

Ее никто не учил, как надо вести себя с мужчинами. И нескладная, угловатая, некрасивая Фаина поступила по своему разумению: подстроила встречу с любимым артистом после спектакля, подстерегла его на лестничной площадке. Увидев кумира, она, не придумав ничего другого, притворилась, что упала в обморок.

Конечно, Качалов кинулся ей на помощь. Но романтического продолжения, на которое рассчитывала девушка, не получилось. Зато они стали друзьями, и именно Качалов ввел Фаину в круг московской интеллигенции.

Пес Мальчик заменил ей семью

По сути, Раневская всю жизнь была очень одиноким человеком. Она никогда не была замужем, у нее не было близких отношений или гражданского брака.

Единственным родным существом стал для актрисы беспородный пес по кличке Мальчик, которого она подобрала на улице и поселила в своем доме. Фаина Георгиевна признавалась: «Никто никогда не радовался моему приходу так, как Мальчик». И в самом деле, каждый раз, провожая хозяйку в театр, пес скулил и даже по-настоящему плакал, так что иногда приходилось брать его с собой на репетиции.

Беспокоясь о Мальчике, Раневская никуда не уезжала из дома – ни в санаторий, ни в гости, отказывалась даже лечь в больницу на обследование, хотя плохо себя чувствовала. Когда актрисы не стало, за Мальчиком стала присматривать ее приятельница, и пес пережил любимую хозяйку на 6 лет.

Фигура Мальчика установлена на надгробии Фаины Раневской. Потому что он был самым близким для нее существом.

А вам какие фильмы с Фаиной Раневской нравятся больше всего?