Врач: «Появление ребенка от Малашенко обойдется Божене Рынске в 3 млн рублей»

Журналистка опасается, что деньги на оплату суррогатной мамы ей придется собирать в Facebook.

Короткий анонс своего счастья, который журналистка и блогер Божена Рынска выдала своим подписчикам в начале июля, вечером 26 августа перерос в объявление полной победы. Вдова медиамагната Игоря Малашенко призналась подписчикам, что у них с покойным мужем будет дочь!

Напомним, что Игорь Евгеньевич скончался полгода назад в Испании. По словам его жены, бедняга не выдержал депрессии, в которую ввергли его первая жена и трое детей, и свел счеты с жизнью. После его кончины вдова решила стать мамой, воспользовавшись замороженным при его жизни биоматериалом и прибегнув к услугам суррогатной матери.

Уже известно, что у Божены будет девочка Евгения. Имя было выбрано, по всей видимости, в честь себя любимой (это настоящее имя Божены), а также родного деда ребенка — Евгения Ивановича Малашенко.

Будущая мать уже неоднократно жаловалась на нехватку денег и теперь опасается, что для оплаты услуг суррогатной матери ей придется собирать средства через Facebook. Cколько же стоят такие необычные услуги? На этот вопрос порталу Teleprogramma.pro ответил акушер-гинеколог Игорь Григорьевич Давыдов.

«Стоимость — 2,5-3 миллиона рублей. В эту сумму входят непосредственно услуги суррогатной матери и медицинских процедур, связанных с наступлением и ведением беременности. Иногда пациенты хотят, чтобы рождение ребенка произошло за рубежом, а это дополнительные расходы», — поведал нам врач.

Мы пока не знаем, удалось ли Божене самой произвести яйцеклетки, дабы малыш был не просто ребенком Малашенко, а их общим ребенком. Давыдов считает, что она вполне могла купить донорские яйцеклетки — это не слишком дорого.

«Можно криоконсервировать и то, и другое. Яйцеклетка может быть и донорской, если своих нет или их качество не позволяет наступить беременности. Разница в цене невелика. Причиной обращения к сурмаме может быть нежелание самой вынашивать или проблемы с зачатием или со здоровьем», — сказал наш собеседник.

Ребенок как секретное оружие в суде?

На протяжении нескольких месяцев врачи пытались сделать так, чтобы 44-летняя Рынска выносила и родила сама младшего наследника Малашенко. Но этого не случилось, и в середине лета Рынска через Facebook раздала нуждающимся лекарства, которые у нее на тот момент оставались.

Если судить по завуалированным постам в соцсети, эмбрион, созданный с помощью генетического материала Игоря Евгеньевича, был подсажен суррогатной маме во второй половине июня. Отсчитываем 40 недель и понимаем, что родится дочка медиамагната, скорее всего, в марте.

Если бы младший ребенок Игоря Евгеньевича Малашенко на момент его смерти был уже не просто проектом, а сладко сопящим в своей кроватке младенцем, он мог бы унаследовать часть имущества одного из основателей телеканала НТВ, то есть приличную сумму в долларах, с шестью нулями.

Между тем, даже в сложившейся ситуации Рынска намерена использовать это дитя в судебной войне с первой семьей своего мужа — его бывшей женой Еленой Пивоваровой, двумя дочерьми и сыном. Как именно дочь поможет ей отстоять свою правду, мы пока не знаем, но Божена уже сообщила о существовании Евгении Игоревны американскому суду. При этом она позаботилась о том, чтобы никто не мог найти сурмаму и каким-то образом помешать ей выносить девочку.

Как ранее нам уже рассказывал адвокат, судебная система США не слишком привязана к законодательству, так что в ней порой можно «объяснить необъяснимое» и использовать самые разные доводы, чтобы добиться цели. Не исключено, что американский суд (а именно в США находится львиная доля активов Малашенко) пойдет навстречу последней жене магната и увеличит её долю в наследстве именно из-за дочери, хотя та родится лишь через год после смерти биологического отца.

Мы продолжаем следить за этой увлекательной историей, в которой сейчас появился новый необычный поворот. Сейчас мало кто может представить скандально известную Божену Рынску в роли матери, но кто знает, может быть это как раз то, чего ей не хватало для счастья. А как вы считаете, насколько хорошей матерью для маленькой Жени станет светская львица?