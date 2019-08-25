Топ-10: названы самые высокооплачиваемые актрисы Голливуда

Forbes опубликовал очередной рейтинг очередного года. В нем перечислены актрисы, получившие самые большие гонорары с июня прошлого по июнь нынешнего года. Безоговорочный лидер - Скарлетт Йоханссон.

С прошлого года состоялась некоторая рокировка в первой десятке женщин-актрис, заработавших за год больше всего денег. В топ-списке появилась и пара новых имен.

Скарлетт Йоханссон, 56 миллионов

Актриса держит пальму первенства вот уже второй год. Ее прошлогоднее достижение в 40,5 миллионов она же сама переплюнула почти на треть. В целом же ее годичный доход составил 56 млн долларов. И снова, как и в прошлом году, львиную долю денег принесла роль Черной вдовы из комиксов Marvel – 35 миллионов.

София Вергара, 44, 1 миллион

Достаточно неизвестное имя. Хотя тем, кто смотрит сериал «Американская семейка», оно очень даже знакомо. Да и вообще, любители сериалов неплохо ее знают. Недаром же по версии того же Forbes актриса с 2012 и из года в год является самой высокооплачиваемой телевизионной звездой.

Колумбийка по рождению, она, обосновавшись в Америке, дала работу более чем 1500 своим землякам, благодаря чему получила статус «Женщина надежды». Сейчас колумбийка уверенно держит позиции звезды, снимаясь одновременно в нескольких проектах, работает дизайнером, поддерживает свою диаспору – в общем, неугомонная.

Риз Уизерспун, 35 миллионов

Из всех видов заработка Риз Уизерспун основной денежный поток случился из ролей во втором сезоне «Большая маленькая ложь» и еще не вышедшего сериала «The Morning Show» для еще не открывшегося стримингового канала Apple TV+. Сериал уже снят и даже вышел трейлер, где видно, что Риз сыграла вместе с Дженнифер Энистон.

Николь Кидман, 34 миллиона

Николь Кидман уже не та, которой мы привыкли ее видеть. Но она все так же востребована в киноиндустрии. Просто роли теперь уже не девчоночьи, а королевские, как, например, в «Аквамене», где она сыграла королеву Атланну. Профессионализм не пропьешь, как говорится, и Николь еще долго будут приглашать сниматься. Задорого. Только в 2019 году уже вышло два фильма с ее участием и 12 сентября ожидается еще одна премьера: «Щегол». Картину будет интересно смотреть всем, кто любит запутанные сюжеты, драматические повороты в повествовании и Николь Кидман.

Дженнифер Энистон, 28 миллионов

Дженнифер, в этом году оказалась всего на пятом месте, хотя в прошлом году заняла третью строчку в рейтинге. За прошедший год она снялась в двух фильмах и еще не вышедшем сериале «Утреннее шоу», гонорар за который тоже вошел в подсчеты Forbes. От падения в рейтингах актрису не спасло даже то, что People, Cosmopolitan и Esquire признали ее одной из самых красивых женщин мира. Ну, что же, не всегда красота приносит дивиденды.

Кейли Куоко, 25 миллионов

Кейли – звезда ситкома «Теория большого взрыва». С 2007 года она играла одну из главных ролей – простушку Пенни, девушку Леонарда Хоффстеддера. Что интересно, так это то, что и в жизни актеры встречались пару лет. В 2010 пара распалась и каждый пошел своей дорогой.

Даже при том, что Кейли слетела со второй строчки рейтинга на шестую, ее это особо не затрагивает: летом прошлого года она стала женой миллиардера Карла Кука. Дальновидный шаг, особенно, если учесть, что отснятый в 2018 году 12 сезон «Теории большого взрыва» стал последним.

Элизабет Мосс, 24 миллиона

Элизабет впервые вошла в десятку самых высокооплачиваемых. Ее продвижению немало поспособствовала главная роль в сериале «Рассказ служанки». Денег добавило участие в фильме «Старик и ружье» и фильм ужасов «Мы» от режиссера «Пилы».

Марго Робби, 23,5 миллиона

За сезон 2018-2019 актриса снялась в девяти проектах! Может быть, ее гонорары и не особо велики, но количество перекрыло их величину и позволило Марго войти все же в десятку лучших трудяжек Голливуда. Если востребованность актрисы будет так же велика, то не за горами и первое место в списке.

Шарлиз Терон, 23 миллиона

Красотка Шарлиз сдает позиции. Хотя, если судить по тому, что речь по-прежнему идет о миллионах и Терон все же в десятке, то ей все равно можно позавидовать. Актриса уже начала думать о будущем и теперь все чаще выступает продюсером фильмов, в которых снимается. Деньги для фильмов прошлого года «Талли» и «Опасный бизнес» были выделены под имя Шарлиз Терон.

Эллен Помпео, 22 миллиона

У Эллен одна из самых стабильных работ на телевидении: с 2005 года актриса играет главную роль в телесериале «Анатомия страсти». Один эпизод обходится создателям шоу в 350 тысяч долларов только за ее участие. Рейтинги «Анатомии страсти» (она же «Анатомия Грей») и не думают падать, поэтому у Эллен пока не предвидится финансовых потрясений.

Можно только порадоваться тому, что у этих женщин все хорошо – хотя бы в финансовом плане. Ведь для нас, зрителей, важно то, что выходят новые хорошие фильмы, в которых можно увидеть любимых актрис.

А вы согласны с таким распределением денег? Может быть, по вашему мнению, кто-то другой был бы более достоин миллионов?