Караоке Успенской и ресторан Нагиева: как звезды разоряются в бизнесе

Да, они зарабатывают в сотни раз больше нас. Но ведь и теряют сразу миллионы!

Публичность и слава легко конвертируются в большие деньги. Известные люди хорошо зарабатывают, вдобавок им часто предлагают сняться в рекламе или стать совладельцем успешного бизнеса. Век артиста, спортсмена или музыканта не так уж и велик, самая яркая вспышка карьеры может обернуться забвением. Поэтому звезды стараются выгодно вложить заработанное, чтобы обеспечить себе безбедную старость. Увы, из-за отсутствия знаний в бизнес-сфере быстро заработанные деньги так же быстро сгорают.

Несчастные случаи Кортнева

Лидер группы «Несчастный случай» будто спроецировал на все свои бизнес-затеи название коллектива. «Каждый раз, когда мы с женой затеваем бизнес, теряем страшные деньги, — признавался певец. — Открыли клуб — нас ограбил директор, которого мы наняли. Стащил у нас с Аминой €100 тысяч, удалось вернуть лишь десять. До этого моя жена торговала итальянскими джинсами. Огромная коробка с товаром на сумму в несколько тысяч евро долго лежала у нее в багажнике. И машину угнали! Автомобиль-то был застрахован, а вот штаны — нет». Но Алексей Кортнев не сдавался. И несколько лет назад открыл сеть столовых для бизнес-центров Smart Food. Алексей вложил в проект 7 млн рублей, ежемесячная выручка оценивалась в 15 млн рублей, но кто знал, что грянет очередной экономический кризис и бизнес-центры опустеют? С тех пор Кортнев зарекся заниматься бизнесом — петь как-то надежнее…

Дым сигарет Костюшкина

Самый здоровый артист России Стас Костюшкин стал владельцем кафе-ресторана Smoke Room в здании московского «Аэроэкспресса» в аэропорту «Шереметьево». Казалось бы, что может быть прибыльнее? Поток обеспечен, людям деваться некуда — будут приходить, есть и пить. И курить. «Ни для кого не секрет, что людей, не представляющих своей жизни без курева, у нас полстраны, — раскрывал концепцию музыкант. — Для них дотерпеть до аэропорта 30 минут в поезде — уже проблема! Они выбегают из вагонов и на бегу курят, зачастую это происходит на морозе. Люди простужаются, болеют. В нашем же кафе, которое расположено в нескольких метрах от прибывающих поездов, все условия». Но подсуропили депутаты Госдумы РФ. Запрет на курение в аэропортах закрыл детище Костюшкина, принеся ему убыток в размере 4 млн рублей.

«Самый русский» ресторан Баскова

Натуральный блондин тоже оказался больше певцом, чем делягой. На 35-летие Николай Басков решил преподнести себе подарок — открыть ресторан Baskov Club под девизом «Самый русский». С грехом пополам заведение прожило полгода. «У учредителей дело не заладилось, — объяснял бывший арт-директор ресторана Павел Дикан. — В «народный клуб», как его позиционировали, народ не пошел. Там порция виски с колой стоила 600 рублей!» Артист поспешил откреститься от провала — мол, всего лишь дал добро на использование имени в названии.

Китайский ресторан Нагиева

— Этот проект мы задумали с Александром Орловым, самым удачливым ресторатором в Москве (ему принадлежит около 90 заведений в российской столице, Казахстане, на Украине и в ОАЭ. — Авт.), — признавался «Телепрограмме» Дмитрий Нагиев. — Я выступаю в роли соучредителя. Он обратился ко мне: «Давай откроем ресторан на пару». Таких средств, как у него, у меня не было. Но чем мог, помог. Так что занавески и два стула в ресторане будут моими, за них и буду ответственным.

Заведение с китайской кухней назвали «Хуанхэ». Однако сотрудничество с «самым удачливым ресторатором» дивидендов ведущему «Голоса» и актеру «Кухни» не принесло. То ли из-за проблем с парковкой, то ли из-за высоких цен заведение закрылось. Не помог даже шеф-повар, привезенный из Китая. Даже в людной Москве не так уж просто заполнить ресторан на 250 посадочных мест.

Печальное караоке

Успенской Год назад ресторанная компания предложила певице Любови Успенской открыть караоке-бар под ее именем. Почему бы и нет? Тем более позитивный пример перед глазами: Leps Bar Григория Лепса уже много лет радует любителей выпить и покричать в микрофон. В общем, Успенская согласилась, чем навлекла на себя гнев… Филиппа Киркорова. Артист счел затею плагиатом: мол, он обсуждал эту идею с Успенской, потом открыл свое караоке, и тут на тебе — конкурентка выискалась. После этого артисты перестали разговаривать, а Успенская называла в интервью поведение бывшего друга «бабским».

Похоже, проклятия Киркорова сработали — в этом году заведение Успенской закрылось. Владельцы как могли старались привлечь клиентов: и девушкам вход бесплатный устраивали, и скидки с акциями. Увы. Успенская уверяет, что арендатор сильно поднял плату и в этом причина закрытия бара.