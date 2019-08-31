Сын Рудковской будет учиться дома, а дочь Лифанова — в элитной школе

На что обращают внимание знаменитости, когда выбирают школы для своих первоклашек.

Частные гимназии

Младшей наследнице актера Игоря Лифанова Алисе повезло: вставать за два часа до начала уроков не придется. Девочка будет посещать частную школу «Лидер» в Истринском районе, которая находится на территории закрытого элитного поселка, где живет ее семья. «Ребенок должен учиться и одновременно успевать жить полноценной жизнью», — объяснил нам Игорь Лифанов.

В эту же школу идет и сын Ольги Кабо Витя. В классах там до 20 человек, огромный выбор дополнительных занятий, кружков, секций, четырехразовое питание с индивидуальным подходом, мощная спортивная база, свой медцентр с медико-психологическим сопровождением.

Оксана Федорова для сына-первоклашки выбирала школу неподалеку от дома в Подмосковье. «Два самых главных критерия — ребенку должно быть удобно добираться до школы и чтобы учительница нравилась, ведь контакт с педагогом очень важен», — рассказала нам телеведущая о своих критериях выбора.

Семья Макарских живет в Сергиевом Посаде, поэтому их дочь Маша идет в школу в этом городе. «Мы ориентировались на педагога и выбрали школу, где очень творческий подход к процессу обучения. В младших классах надо научить ребенка любить учиться».

В частную школу в Подмосковье пойдет и сын Филиппа Киркорова Мартин.

Гособразование

Психолог Анетта Орлова уже второй раз стала мамой первоклашки. «Мы подошли к выбору школы очень серьезно несколько лет назад, когда в первый класс шел сын. Нам важно дать детям достойное образование. Но без фанатизма. Поэтому дочурка Сонечка идет в ту же государственную гимназию на Ордынке, что и сын. Слава богу, сейчас вышел закон, что брат и сестра должны ходить в одну школу. Самое ценное, что мы должны дать своим детям в этот важный период их жизни, — чувство принятия и безусловной поддержки. Родители должны сделать все, чтобы у ребенка не было страха, что школа — это что-то навязанное, неприятное. Важно его заинтересовать: рассказывайте ему позитивные школьные истории из своего детства, пока ребенок осваивает навык выполнения домашних заданий, придумывайте побольше игровых подач. Родителям важно быть терпеливыми наставниками, а не раздраженными критиками».

У Юлии Барановской в этом году в первый класс идет младший сын Арсений. Телеведущая отдает предпочтение учебным заведениям с углубленным изучением иностранного языка.

Государственную школу выбрала для сына и Анфиса Чехова. «Конечно, после уроков там будут и дополнительные развивающие занятия, но я не зациклена на том, чтобы сделать из ребенка гения, — рассказывает телеведущая. — Выпускники обычных советских школ тоже многого в жизни добились, выросли хорошими и умными людьми. Я считаю, что у ребенка должно быть детство. Психологическое состояние важнее, чем желание сделать из ребенка успешного человека. Результат зависит не от интенсивности обучения».

Спецпрограммы

Звезда сериала «Мылодрама» Янина Мелехова внимательно изучила информацию о всех школах, которые находятся недалеко от ее дома в Таганском районе. «Выбирая школу для дочки-первоклассницы, я изначально следовала мнению, что выбирать нужно учителя. Заручившись рекомендациями, выбрала педагога, который мне очень понравился, но она работала в лингвистическом классе. А моей дочке не нравится читать, ей нравится считать — она с трех лет сама складывает, учит таблицу умножения. Зачем же ее мучить? Пусть умножает! — рассуждает Янина в беседе с «Телепрограммой».

— Я сводила дочку на прослушивание в нашу районную группу школ, и результаты тестов показали, что у Анны-Марии склонности к точным наукам — она получила высшие балы по математической логике. Ей предложили пойти в класс, где обучение строится по системе заслуженного учителя России Владимира Ивановича Жохова. В августе он сам во всех школах, где учат по его системе, лично выбрал педагогов, которые будут вести спецкласс».

У Эвелины Блёданс в 1-й класс идет ее сын, 7-летний Семен. У мальчика синдром Дауна, и семья актрисы поначалу была на стороне инклюзивного образования. Семен с мамой даже ходил на день открытых дверей в обычную школу. «Но на семейном совете мы приняли решение, что сын идет в школу специализированную», — говорит Эвелина. Блёданс мечтала, чтобы ребенок учился наравне с обычными детьми, но она не хотела бы, чтобы мальчик чувствовал себя отстающим рядом с ровесниками.

А сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко станет первоклашкой на домашнем обучении. Александр Плющенко посетит торжественную линейку в гимназии, но учиться будет по индивидуальному плану, так как с утра до вечера занимается фигурным катанием.