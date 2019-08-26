Как звезда фильма «Один дома» смог вернуться к нормальной жизни

«Звездный мальчик» Маколей Калкин пережил взлет, мировую славу, падение, забвение и предательство. Трудно поверить, но 26 августа ему исполняется 39 лет.

Маколей Маколей Калкин Калкин. Нет, у вас не двоится в глазах. С некоторых пор это официальное имя Маколея Карсона Калкина, который посчитал, что его второе имя — Карсон — звучит по-дурацки. Маколей объявил среди своих фанатов конкурс на лучший вариант имени и пообещал сделать официальным то, которое наберет больше всего лайков. Фанаты к делу подошли с большой серьезностью, и теперь второе имя актера — Маколей Калкин.

Отец пытался удовлетворить свои творческие амбиции за счет детей

Этот тридцатидевятилетний затейник с самого детства был весельчаком. По-другому в многодетной семье выжить было бы сложно. Отец семейства, неудавшийся актер, Кристофер Калкин, пытался обеспечить будущее семьи за счет собственных детей.

Пятеро сыновей, две дочери — должен же был хоть кто-то «выстрелить»! И папка неутомимо таскал весь выводок по всем доступным кастингам. Иногда Калкины действительно получали работу, но это было все не то: детям доставались либо второстепенные, либо эпизодические роли, не сулившие ни гонораров, ни признания.

Маколей стал единственным, кто сумел действительно стать знаменитым

После бешеного успеха комедий «Дядюшка Бак» и «Один дома» мальчик был нарасхват. И нам с вами посчастливилось бы увидеть гораздо больше фильмов с его участием, если бы отец не жадничал.

За фильм «Один дома» Маколей получил 100 000 долларов. За следующий фильм Кристофер, ставший агентом сына, уже затребовал миллион. Следующие роли, в принципе, повторяли сами себя, но больше ни один фильм не был так успешен. Напротив: это были громкие финансовые провалы.

Следующие действия отца стали концом карьеры Маколея

Разве что «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке», снятый в 1992 году, стал исключением. Но за участие в нем Маколея Кристофер затребовал 4,5 миллиона долларов. Продюсеры поскрипели зубами, но согласились. Еще одним обычным требованием звездного отца были роли для других его детей. Шли и на это.

Можно сказать, что следующие два фильма, за которые отец запросил у создателей по 8 миллионов, стали последними в звездной карьере сына. Отец не обращал внимания на усталость ребенка и заключал все контракты, до которых мог дотянуться. Маколей был послушным сыном и работал на износ.

Но продюсерам надоело выбивать для фильмов огромные суммы, львиная доля которых шла бы жадному менеджеру Маколея Калкина. Тем более, кассы стали падать, а сам Маколей был уже не в таком фаворе у публики.

Предательство родителей надломило Маколея

Из-за падающих доходов перессорились родители. Оба привыкли, что сын носит домой миллионы, а тут вдруг денежная река иссякла. Родители совершенно игнорировали потребности самого ребенка. Нужно было брать финансы в свои руки, и мама Маколея в 1997 году подала в суд, чтобы единолично распоряжаться деньгами мальчика. Она выиграла право опеки, но проиграла сына.

Маколей тогда почувствовал, что его предали, поменяли на доллары. Он рассорился с обоими родителями и вообще отказался приносить домой деньги. Мало того, как только ему исполнилось 17 лет, он сбежал из дома… под венец. Его избраннице тоже было 17, это был союз двух несчастных детей, а потому брак не продлился долго.

Клубная мания переросла в зависимость

В кино Калкин возвратился только в 2003 году, сразу после развода. Но большой перерыв в его карьере не позволил этому возвращению стать триумфаторским. Вышел фильм с его участием под названием «Клубная мания». В нем образ жизни героя Маколея во многом перекликался с жизнью его самого.

Маколей точно так же ударился в клубные тусовки и обзавелся множеством вредных привычек. Слухи о разгульном образе жизни Калкина распространились очень быстро, и большинство поставило на нем крест. А когда в 2008 году его сестра Дакота попала под колеса машины, это стало таким ударом для Маколея, что, казалось, он окончательно сломался.

Несмотря на то, что многие считали Калкина зазвездившимся и сорвавшимся во все тяжкие ребенком, ему можно было и позавидовать: в течение восьми лет Маколей встречался с Милой Кунис. Красавица-актриса разошлась с ним, только когда поняла, что он не создан для настоящей семьи. Мила связала свою судьбу с Эштоном Кутчером и теперь у пары двое детей.

Жизнь «после Кунис» не складывалась

У Маколея же все шло не так гладко. Сначала он был в глубочайшей депрессии после расставания с Милой и даже пытался покончить с собой. Потом — создание неудачного музыкально-пародийного проекта «Pizza Underground».

Два года репетиций и выступлений по клубам придали участникам проекта уверенности в себе, и они организовали большое турне. Но в Ноттингеме выступление Калкина освистали, забросав певца банками с пивом. Так что турне закончилось через 15 минут после его начала.

Еще пара лет попыток утвердиться на музыкальном поприще не принесли успеха, и музыканты забросили проект в 2016 году. С тех пор Маколей избрал для себя другой путь: он вошел в ряды роуди — незаменимых членов музыкальных коллективов, которые организовывают все для концертов. Маколей в интервью говорил, что это именно то, чем он хочет заниматься — помогать талантливым людям.

Калкин возвращается на красную дорожку

1 октября 2018 года Маколей удивил всех появлением на красной дорожке премии American Music Awards. Актер прекрасно выглядел, а само его появление произвело фурор. Многие в тот момент осознали, сколько же им на самом деле лет, если тот самый «Один дома» так вырос…

Маколей поборол свои зависимости и избавился ото всех своих вредных привычек, кроме курения сигарет. А ведь было время, когда пресса «похоронила» актера. В 2014 году в СМИ появилась фейковая новость о гибели Калкина.

Сейчас Маколей вернулся в большое кино. Да и в личной жизни у него все неплохо. На съемках фильма «Changeland» он познакомился с Брендой Сонг и уже появляется с ней на публике.

Не так давно студия Дисней выразила намерение перезапустить франшизу «Один дома» якобы для того, чтобы адаптировать ее к современным реалиям. Калкин отреагировал на это намерение снимком, размещенным в своем инстаграм. В подписи под фото Маколей написал: «Вот как на самом деле будет выглядеть обновленный «Один дома».

Калкину удалось стать хозяином своей судьбы и не пустить жизнь под откос, и это достойно уважения.

А у вас есть примеры того, как уже почти потерянные для общества люди вернулись к нормальной жизни?