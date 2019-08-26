Знаменитые мужчины, предпочитающие женщин «в теле»

Часто полные женщины расстраиваются из-за своей фигуры, а зря: многие звездные мужчины любят именно таких «пышечек»!

Так что, возможно, напрасно некоторые худышки истязают себя диетами и тренировками: например, Пирс Броснан или Канье Уэст никогда на них даже не посмотрит.

Денис Клявер – Ева Польна

Не секрет, что певица Ева Польна всегда отличалась пышными формами. Именно они привлекли популярного исполнителя, экс-солиста группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера. Между двумя звездами разгорелся серьезный роман, результатом которого стало рождение в 2005 году дочери Эвелины.

Правда, женой Клявера Ева так и не стала – они расстались. Но певица недолго грустила в одиночестве – она покорила сердце бизнесмена Сергея Пильгуна и родила ему дочь, которую назвала Амалией.

Роман Черницын – Ирина Дубцова

Известная певица Ирина Дубцова – тоже женщина с формами, очень женственная и красивая. Мимо такой привлекательной особы не смог пройти Роман Черницын – солист группы Plazma. Союз этих звезд увенчался рождением сына Артема. Ирина Дубцова и сегодня выглядит сногсшибательно, буквально сводя с ума толпы поклонников.

Юсиф Эйвазов – Анна Нетребко

Оперные певицы часто отличаются некоторым излишним весом. Но для их профессии этот вес – вовсе не «излишество», а необходимость в силу многих причин. Анна Нетребко, помимо чарующего голоса с неповторимым тембром, из-за которого многие полюбили оперу, привлекает мужчин еще и очень привлекательной внешностью.

У нее было много знаменитых поклонников, но оперная дива отдала свое сердце Юсифу Эйвазову – тенору из солнечного Баку. Видимо, только этому исполнителю с его южным темпераментом удалось завоевать сердце прекрасной Анны. Свадьбу отпраздновали зимой 2015 года в столице оперы – старинной Вене.

Гурам Баблишвили – Анфиса Чехова

Известный российский актер грузинского происхождения, Гурам Баблишвили («Институт благородных девиц», «Под прикрытием», «Жестокий бизнес», «Утомленные солнцем 2») потерял голову от несравненной красоты актрисы и телеведущей Анфисы Чеховой.

Чувства оказались взаимными, и в 2012 году у пары родился сын, которого назвали Соломоном. Правда, официально они зарегистрировали свои отношения только в 2015-м, но какое это имеет значение, когда любовь настоящая?

Пирс Броснан – Кили Шей Смит

Самый знаменитый Джеймс Бонд – ирландский актер Пирс Броснан – тоже полюбил женщину «в теле». Это произошло через годы после того, как умерла от рака его первая жена Касандра, которую он очень любил.

В 1994 году взять интервью у известного актера пришла журналистка Кили Шей Смит. И Пирс Броснан влюбился, хотя фигура Кили была, мягко говоря, далека от идеала. В их роман долго не могли поверить – чтобы один из первых красавцев кино выбрал «пышечку»-журналистку?

Законным браком они сочетались, впрочем, лишь в 2001 году, уже после рождения двоих сыновей. По признанию Пирса Броснана, он счастлив, что встретил именно такую женщину, как Кили Шей, ведь она – его вторая половинка.

Канье Уэст – Ким Кардашьян

Светская львица Ким Кардашьян и популярный рэпер Канье Уэст дружили на протяжении нескольких лет, прежде чем поняли: их дружба уже переросла в нечто большее. За эти годы каждый из них прошел через неудачные отношения, романы и даже браки.

После своего очередного развода в 2012 году Ким поняла: вот он, момент, который нельзя упускать. К тому времени и ей, и Канье уже было окончательно ясно: они любят друг друга. С тех пор они вместе. Похоже, эти отношения благотворно влияют на обоих. Канье Уэст, ранее отличавшийся взрывным и импульсивным характером, стал более мягким и спокойным. А Ким, по мнению поклонников, сделалась еще более привлекательной.

Джей-Зи – Бейонсе

Несмотря на то, что певица Бейонсе далеко не худышка, ее фигура вряд ли оставит равнодушной хоть одного мужчину. Вот и Джей-Зи – известный темнокожий певец – не смог пройти мимо такой роскошной женщины.

Они начали встречаться в 2000 году, но объявили о своих отношениях лишь через 2 года. Похоже, многим хочется, чтобы этот союз распался, а как иначе объяснить то и дело возникающие нелицеприятные слухи? Желтая пресса вдосталь поиздевалась над криминальным прошлым рэпера, обсудила его многочисленные связи, а теперь постоянно приписывает ему романы с различными красотками.

Впрочем, и Джей-Зи, и Бейонсе никак не комментируют слухи и сплетни. В 2012 году у них родилась дочь. Похоже, они по-настоящему счастливы.

А как вам кажется – полненькие женщины действительно могут рассчитывать на взаимность успешных и знаменитых мужчин? Или описанные случаи – скорее исключения из правил?