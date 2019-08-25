Звездные истории Напитки, фрукты, болезни и даже наркотики — что называют в честь мировых знаменитостей
Звездные истории

Напитки, фрукты, болезни и даже наркотики — что называют в честь мировых знаменитостей

Егор Арефьев

Кольца и браслеты, шляпки и жакеты... Чего только не дарят возлюбленным!

Даже сертификат звезды из космоса можно с именем ненаглядной купить. А слабо назвать клеща в честь объекта обожания? «Телепрограмма» изучила самые странные проявления любви к знаменитостям.

Синдром жены Бекхэма

Фото: Globallookpress

Гламурное заболевание, вызываемое шопоголизмом, придумали в 2013 году в США — и дали ему имя Виктории Бекхэм. Все помнят, что жена знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма и экс-солистка Spice Girls — заядлая модница, которая любит габаритные сумки. Так вот, болевые ощущения в спине, шее и плечах, возникающие после ношения крупных сумок, медики назвали синдромом poshitis. Это название отсылает к прозвищу Виктории, под которым она выступала в Spice Girls — Posh Spice («Шикарная перчинка»). Медики считают, что болезнь начинает развиваться, если женщина носит сумочку весом 1,5 килограмма и более.

«Бритни»: хранение и распространение

Почти год отдел по борьбе с наркотиками Нью-Йорка гонялся за крупной бандой торговцев запрещенными препаратами. Даже прослушка не помогала: находчивые дилеры не называли во время переговоров наркотики своими именами. Они придумали особый сленг, эвфемизмы с именами звезд. Уже на допросе злодеи признались, что кристаллический кокаин (крэк) они называли «Бритни Спирс», а порошковый — «Кристина Агилера». Вот так подростковые увлечения и фантазии причудливым образом переплелись с суровым миром наркобизнеса.

Танцы с клещами

Биологи, оказывается, тоже немножко кино- и меломаны — не случайно ведь они взяли и обозвали водяного клеща Litarachna lopezae в честь Дженнифер Лопес. Паукообразное насекомое нашли в коралловых рифах Мона Пассаж на глубине 70 метров недалеко от Пуэрто-Рико, откуда родом родители артистки. Пятая точка клеща не особо выделялась на фоне других частей тела, поэтому выбор биологов был не совсем понятен. И они объяснились: именно песни Джей Ло создавали хорошее настроение, пока они писали научную статью о находке. Кстати, как оказалось, это нормальная практика: один из типов трилобитов (морской гад) назван в честь Мика Джаггера, слепень — в честь Бейонсе, паук — в честь Боно, а морскому паразиту, обитающему только в Карибском море, присвоили имя уроженца Ямайки Боба Марли.

Певица пенная

Фото: Globallookpress

Какой бы там йогой ни занималась Мадонна, как бы ни молодилась, пивные боссы решили, что творчество певицы идеально подходит для нового сорта пенного напитка. Так в 2004 году появилось пиво Material Girl Ale (то есть эль «Меркантильная девушка») — по названию хита Мадонны 1984 года. Скреативила таким странным образом манчестерская пивоварня JW Lees. Выпуск напитка приурочили к посещению певицей города в рамках мирового тура. Пиво в честь артистки, кстати, получилось весьма крепким — 7,5% алкоголя.

— Новым сортом пива мы отметили знаменательное для нас событие — возвращение Мадонны в Манчестер спустя десять лет, — отметили пивовары. — Мы вручили певице ящик пива за сценой, но не уверены, что она его попробовала.

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БоноБритни СпирсВиктория БекхэмДженифер ЛопесКристина АгилераМик Джаггерпевица Мадонна

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