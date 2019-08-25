Напитки, фрукты, болезни и даже наркотики — что называют в честь мировых знаменитостей

Кольца и браслеты, шляпки и жакеты... Чего только не дарят возлюбленным!

Даже сертификат звезды из космоса можно с именем ненаглядной купить. А слабо назвать клеща в честь объекта обожания? «Телепрограмма» изучила самые странные проявления любви к знаменитостям.

Синдром жены Бекхэма

Гламурное заболевание, вызываемое шопоголизмом, придумали в 2013 году в США — и дали ему имя Виктории Бекхэм. Все помнят, что жена знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма и экс-солистка Spice Girls — заядлая модница, которая любит габаритные сумки. Так вот, болевые ощущения в спине, шее и плечах, возникающие после ношения крупных сумок, медики назвали синдромом poshitis. Это название отсылает к прозвищу Виктории, под которым она выступала в Spice Girls — Posh Spice («Шикарная перчинка»). Медики считают, что болезнь начинает развиваться, если женщина носит сумочку весом 1,5 килограмма и более.

«Бритни»: хранение и распространение

Почти год отдел по борьбе с наркотиками Нью-Йорка гонялся за крупной бандой торговцев запрещенными препаратами. Даже прослушка не помогала: находчивые дилеры не называли во время переговоров наркотики своими именами. Они придумали особый сленг, эвфемизмы с именами звезд. Уже на допросе злодеи признались, что кристаллический кокаин (крэк) они называли «Бритни Спирс», а порошковый — «Кристина Агилера». Вот так подростковые увлечения и фантазии причудливым образом переплелись с суровым миром наркобизнеса.

Танцы с клещами

Биологи, оказывается, тоже немножко кино- и меломаны — не случайно ведь они взяли и обозвали водяного клеща Litarachna lopezae в честь Дженнифер Лопес. Паукообразное насекомое нашли в коралловых рифах Мона Пассаж на глубине 70 метров недалеко от Пуэрто-Рико, откуда родом родители артистки. Пятая точка клеща не особо выделялась на фоне других частей тела, поэтому выбор биологов был не совсем понятен. И они объяснились: именно песни Джей Ло создавали хорошее настроение, пока они писали научную статью о находке. Кстати, как оказалось, это нормальная практика: один из типов трилобитов (морской гад) назван в честь Мика Джаггера, слепень — в честь Бейонсе, паук — в честь Боно, а морскому паразиту, обитающему только в Карибском море, присвоили имя уроженца Ямайки Боба Марли.

Певица пенная

Какой бы там йогой ни занималась Мадонна, как бы ни молодилась, пивные боссы решили, что творчество певицы идеально подходит для нового сорта пенного напитка. Так в 2004 году появилось пиво Material Girl Ale (то есть эль «Меркантильная девушка») — по названию хита Мадонны 1984 года. Скреативила таким странным образом манчестерская пивоварня JW Lees. Выпуск напитка приурочили к посещению певицей города в рамках мирового тура. Пиво в честь артистки, кстати, получилось весьма крепким — 7,5% алкоголя.

— Новым сортом пива мы отметили знаменательное для нас событие — возвращение Мадонны в Манчестер спустя десять лет, — отметили пивовары. — Мы вручили певице ящик пива за сценой, но не уверены, что она его попробовала.