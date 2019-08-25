Как звезды ведут себя за рулем и что их раздражает в поведении других

Соблюдают ли знаменитости правила безопасности и как складываются их отношения с Госавтоинспекцией.

Ирина Слуцкая, фигуристка

За 22 года — ни одной аварии!

1. Кто или что раздражает за рулем?

— Больше всего — неуважение друг к другу. Когда люди начинают вести себя неадекватно, не пропускают, лезут поперек, едут по обочинам. Хотя, честно скажу, меня сложно вывести из себя. Когда только села за руль, а стаж у меня огромный, мне папа сразу сказал: «Помни правило три Д: дай дорогу дураку». Вот я и придерживаюсь этого принципа.

2. Как вы заботитесь о безопасности детей?

— Дети всегда пристегнуты. Это первое, что они делают, когда садятся в машину. Кресла им уже не нужны по возрасту. Вообще я очень аккуратный водитель, не люблю скорость и лихачество. А когда с детьми — тем более. Главное условие для безопасности — пристегнуть ремень и не превышать скорость.

3. Случалось, что вам на дороге помогали сотрудники Госавтоинспекции?

— Я не попадала в такие ситуации. Но вообще чаще получаю от них позитив, чем негатив.

4. Аккуратный ли вы водитель?

— Я за рулем уже 22 года, и за все это время у меня не было ни одной аварии. Стараюсь не нарушать правила дорожного движения. Моя жизнь ценна, и я ответственна за своих деток, за родителей, поэтому нельзя спешить, торопиться, делать резких необдуманных движений. Надо быть выдержанным и спокойным, и тогда все будет хорошо!

Денис Клявер, певец

Водитель я аккуратный, но есть грешок…

1. Кто или что раздражает за рулем?

— Мой стаж вождения — 26 лет, поэтому я уже не позволяю себе раздражаться на дорогах. Иначе никаких нервов не хватит, ведь будничное подрезание на дороге — это нормально. Хотя, надо отдать должное, люди в последнее время стали намного вежливее, чем это было раньше.

2. Как вы заботитесь о безопасности детей?

— Дети сидят только на заднем сиденье, в специальных креслах, пристегнутые. Никаких гаджетов во время движения — чтобы не портить зрение. А еще я постоянно провожу с ними беседы, как вести себя на дорогах, если ты пешеход.

3. Случалось, что вам на дороге помогали сотрудники Госавтоинспекции?

— Да, на гастролях нам не раз оказывали содействие — конечно, всё в рамках закона.

4. Аккуратный ли вы водитель?

— Я изначально хорошо знаю правила дорожного движения. Было очень интересно и увлекательно сдавать экзамены на права.

Но, поездив, я понял, что на дороге надо думать не только за себя, но и за того парня, а еще за пару дураков, которые могут внезапно выскочить.

Водитель я аккуратный. Хотя есть грешок — люблю на педальку газа поднажать, благо, живу за городом и по трассе разрешена хорошая скорость. Как показывает практика, правила не дураки пишут. И знаки выставляют тоже не дураки. Можно выиграть 2-3 минуты, но это уже будет небезопасно.

Знаю, что автомобиль — самый опасный вид транспорта. Ты не защищен ни на секунду. Неприятных случаев на дороге лично у меня было много. Но, слава богу, все они заканчивались позитивно. Желаю всем соблюдать правила дорожного движения и всегда быть начеку!

Екатерина Волкова, актриса

Держу дистанцию, в «шашки» не играю

1. Кто или что раздражает за рулем?

— Меня раздражают люди, которые едут в левом ряду и при этом начинают тормозить и «тупить». А еще те, кто играет в «шашки» — все прекрасно знают, что это. Эти водители показывают, какие они крутые, хотя при этом подвергают опасности абсолютно всех, кто едет рядом с ними. Это факт.

Еще бесят люди, которые стоят на светофоре, копаются в телефоне и из-за этого пропускают зеленый свет. Ты вроде не хочешь казаться хамом и «будить» их, но иногда это не получается…

2. Как вы заботитесь о безопасности детей?

— Моя дочь Лиза, которой сейчас 8 лет, до сих пор ездит в детском кресле и пристегнутая. Дверь с ее стороны заблокирована.

3. Случалось, что вам на дороге помогали сотрудники Госавтоинспекции?

— Да, конечно. Я как-то проколола колесо, и оно спустилось так быстро, что я не смогла на Кутузовском проспекте из левого ряда перейти в крайний правый, застряла ровно посредине. Включила «аварийку». Тут же приехали две патрульные машины. Одна встала спереди, другая сзади. Они перекрыли движение, хотя оно там всегда бешеное, а потом помогли поменять колесо. При этом автоинспекторы еще сдерживали поток машин, чтобы, не дай бог, ничего не случилось.

4. Аккуратный ли вы водитель?

— Да, я держу дистанцию, не ношусь, как бешеная, не играю в «шашки», езжу спокойно. Безопасность превыше всего! Но иногда, признаюсь честно, нарушаю — выезжаю на выделенную полосу. Даже если выйдешь из дома заранее, иногда можно попасть в такую пробку, что приходится нехорошо себя вести. Хотя это бывает очень-очень редко!

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».