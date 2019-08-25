Как женщины Тима Бертона повлияли на его творчество

Кинорежиссер, писатель и продюсер является «отцом» таких голливудских легенд, как «Бэтмен», «Эдвард – Руки-ножницы», «Сонная Лощина», «Планета обезьян», «Чарли и шоколадная фабрика», «Труп невесты».

Его называют «готическим сказочником», его фильмы считают пугающими, а персонажей – жутковатыми. При этом вряд ли кто-то поспорит с тем, что его фильмы – безусловно оригинальные и талантливые, их сюжеты – невероятно захватывающие. 25 августа Тим Бертон отмечает день рождения.

Страшно интересно – женщины Тима Бертона

Создавая свои ни на что не похожие «ужастики», Бертон ухитряется мастерски балансировать на грани смеха и кошмара, романтики и сатиры. И зрители, втянутые в его мир, невольно начинают сопереживать героям. В любом случае, каждый новый фильм Бертона – это событие, мимо которого невозможно пройти.

Особого внимания заслуживают женские персонажи в его фильмах и мультфильмах. Интересно, что почти все они делятся на два типажа. Первый – воздушные блондинки в нежно-голубых одеяниях, такая «женщина-ангел», «женщина-мечта». Второй – ведьма: либо по характеру, либо по внешности, либо и то, и другое.

Сразу становится понятно: женщины очень серьезно влияют на его творчество. Критики даже прослеживают «периоды» творчества Бертона, названные условно именами его жен.

Стриптизерша Лиза Мэри

При этом первая жена режиссера, фотограф Лена Гейске, просто не успела никак повлиять на него – очень уж быстротечным оказался их брак, он продлился всего 2 года.

Зато во второй раз Тим Бертон женился на эффектной брюнетке – Лиза Мэри раньше работала стриптизершей, затем стала художницей, а в браке с Бертоном проявила себя как актриса.

Это ее он снял в фильмах, которые стали его визитной карточкой, — «Эдвард Руки-ножницы», «Сонная Лощина». Это с ней он прожил 9 лет – с 1992 по 2001. Это она все эти годы вдохновляла режиссера на новые сногсшибательные проекты, которые и сегодня считаются наиболее показательными и характерными для его творчества.

Хелена Бонэм Картер: 13 лет гражданского брака они жили в соседних домах

Видимо, творческим людям необходимо время от времени подпитываться «свежими» чувствами, обновлять свой талант, объявляя своей Музой новую женщину. Вот и Тим Бертон в 2001 году влюбился в Хелену Бонэм Картер, оставив ради нее Лизу Мэри и выплатив бывшей жене 5 миллионов долларов в качестве компенсации.

В 2001 году Тим Бертон и Хелена обручились, однако свадьбу так и не сыграли,- несмотря на то, что у них родились дети: сын Билли Рэй и дочь Нелл.

Целых 9 лет о них говорили как о самой крепкой паре в Голливуде. Может быть, секрет такой идеальной семейной жизни – в том, что они все это время жили в разных домах, расположенных, правда, рядом и связанных коридором?

Принцесса из сказки

О Хелене говорили – «бунтующая аристократка». Среди ее предков – премьер-министр Англии, бабушка-баронесса. Хелена должна была стать очередной представительницей аристократической фамилии – ее манеры были отточены в Вестминстерской школе. В глазах Тима Бертона она была той самой принцессой из мрачной готической сказки. Словом, они были созданы друг для друга.

Хелена, с детства мечтавшая стать актрисой, в какой-то момент взбунтовалась – ее потянуло на приключения. А встретив «самого странного режиссера» — Тима Бертона – и сделавшись его музой и возлюбленной, лондонская бунтарка вдруг присмирела: ей захотелось семью, детей, дом…

В творчестве Бертона начался совсем иной период – он снимает «Чарли и шоколадную фабрику», «Труп невесты», и каждая его последующая лента становится все более успешной. И его знакомые, и критики отмечали – союз с Хеленой сделал Тима более счастливым и уравновешенным.

При этом в семейной жизни Хелена была «безалаберной и хаотичной», по выражению режиссера. Это он делал покупки в магазинах, это он возил детей в детский сад и покупал им одежду, Хелена даже не знала их размеров.

Что и говорить, из них получилась на редкость эксцентричная пара, — под стать готическим «ужастикам», которые снимал Бертон!

Сына Хелены и Бертона крестил Джонни Депп. К тому времени Бертон всерьез подружился со своим любимым актером, и Джонни Депп был частым гостем в его доме. Уже в полтора года мальчик снялся в отцовской фильме – «Чарли и шоколадная фабрика».

Вскоре после рождения Нелл Бертон и Хелена решили перебраться в Лондон, продав свои дома в Лос-Анджелесе.

Новые фильмы, новые увлечения?

Казалось, все шло хорошо, на зависть коллегам, то и дело меняющим партнеров. Но, видимо, и этой любви пришел конец. В конце 2014 года Тим Бертон и Хелена Бонем Картер расстались – после 13 совместно прожитых лет. В качестве причины был назван «кризис среднего возраста», который настиг режиссера.

Впрочем, они сумели остаться друзьями и оформили совместную опеку над детьми. Ни о каких новых увлечениях режиссера пока неизвестно, хотя его порой видят в обществе очаровательных женщин.

Посмотреть бесплатно фильмы Тима Бертона

Чтобы посмотреть бесплатно фильмы Тима Бертона, можно зайти на порталы: wakino.ru, filmovo-hd.net, fmts.to.

Тим Бертон продолжает много работать. В 2016 году вышел его фильм «Дом странных детей мисс Перегрин», снятый по одноименному роману Рэнсома Риггса, — о детях, обладающих сверхъестественными свойствами.

В 2018 году культового режиссера пригласили в жюри Каннского фестиваля. В 2019 году зрители получили возможность увидеть его фильм «Дамбо» — Бертон создал игровую версию известного диснеевского мультфильма о приключениях слоненка.

И, конечно, мы будем ждать его новые фильмы, надеясь на то, что талант загадочного и странного Тима Бертона подтолкнет его на создание еще более захватывающих сюжетов. С днем рождения, Мастер!