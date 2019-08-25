Людмила Савельева: «Соловьев – замечательный режиссер, который понимает артиста»

25 августа исполняется 75 лет режиссеру, о котором говорят, что «он сумел запечатлеть дух перестройки».

Мы дозвонились до Людмилы Савельевой – актрисы, которая снималась в фильмах Сергея Соловьева, и расспросили, как она познакомилась и как ей работалось вместе с удивительным режиссером Сергеем Соловьевым.

«Ну как можно познакомиться с режиссером, который работает на Мосфильме? Я снималась, он снимал кино… Один раз я прочла его очень хороший сценарий, который назывался «Чужая белая и рябой». Мне очень понравилась женская роль…».

Людмила Михайловна нашла Соловьева и честно ему призналась: «Сережа, мне так понравился сценарий и очень понравилась женская роль». Он предложил ей попробоваться, но предупредил: ему хотелось, чтобы в фильме участвовали незнакомые широкой публике артисты, а у Людмилы Савельевой к тому времени был уже целый «шлейф» узнаваемых образов – Наташа Ростова в «Войне и мире», например.

«Он долго думал, я долго нервничала… А потом, в один прекрасный день, он мне говорит: «Да!» Мы сделали прическу под те годы, нашли платье, и самое интересное то, что меня перестали узнавать! А титры он специально сделал в конце фильма».

Так началось сотрудничество Людмилы Савельевой и Сергея Соловьева. Актриса призналась, что очень уважает Сергея Александровича:

«Это совершенно замечательный режиссер, который понимает артиста. Его фильмы невозможно перепутать ни с одним другим режиссером, потому что в нем сквозит какая-то романтика, поэзия. Он человек с огромным вкусом во всем».

«Сыграй, как Вивьен Ли после сумасшедшего дома!»

Потом он предложил Савельевой сниматься в «сумасшедшем», как выразилась актриса, фильме – «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви». «Сережа, я не понимаю, что здесь играть-то? Кто она – моя героиня?» – в недоумении спросила она. И Соловьев, подумав, ответил: «А ты сыграй, как Вивьен Ли после сумасшедшего дома». Этого оказалось достаточно – актриса сразу поняла задачу.

Мы спросили, как Людмила Михайловна будет поздравлять своего любимого режиссера.

«Я позвоню обязательно. Это чудный человек, и я желаю ему много добра!» — ответила актриса.

Режиссер, делающий фильмы о любви

На его «Ассу» в далеком 1987-м выстраивались километровые очереди к кассам кинотеатров. Именно в этом фильме мы впервые увидели на большом экране Виктора Цоя. Соловьева называют странным, непохожим, даже бунтарем.

А он просто снимает фильмы о любви. О ней – все его работы. И «Сто дней после детства», и «Асса», и «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви», и «Анна Каренина», и все остальные.

Он снимает о том, что хорошо знает: любовь не обошла режиссера стороной.

Однокурсница Екатерина Васильева заворожила рыжими кудрями

На одном курсе с будущим режиссером училась Екатерина Васильева – будущая актриса, звезда множества фильмов. Сергей не мог отвести взгляд от ее рыжих кудрей, его привлекал смелый открытый характер девушки, однако признаться в своих чувствах он долго не решался.

Выручил друг – Эдуард Володарский. Он запросто подошел к Екатерине и рассказал о том, что Соловьев буквально сохнет по ней. Васильева подумала и ответила: я согласна выйти за него замуж!

Уже на втором курсе влюбленные расписались. Впрочем, этот юношеский брак не продлился долго, хотя Сергей и Екатерина сумели сохранить теплые дружеские отношения и после его расторжения.

Марианна Кушнерова снялась в его фильме и родила сына

Второй супругой Сергея Соловьева стала Марианна Кушнерова – актриса и киновед, которую он снял в своем фильме «Станционный смотритель». На съемках и произошло знакомство, а потом вспыхнула любовь. Они поженились, и в 1974 году у них родился сын Дмитрий.

Татьяна Друбич: скандальный роман и лучшие фильмы

Когда Сергей Соловьев искал актрису на роль главной героини для своего фильма «Сто дней после детства», ему показали фотографию 14-летней Тани Друбич и пояснили, что у девочки – явный талант: она мастерски сыграла в фильме «Пятнадцатая весна», поразив всех своей непосредственностью в кадре.

Таню утвердили на роль Лены Ерголиной. Она начала сниматься. И однажды попала под сильный дождь, успев спрятаться под небольшой навес. Там она пережидала непогоду вместе с режиссером – Соловьеву в ту пору было 28. Этих минут хватило, чтобы молодой режиссер, обремененный семьей, в которой подрастал маленький сын, без памяти влюбился в прелестную юную актрису.

И она не смогла остаться равнодушной к признаниям такого взрослого, умного и талантливого режиссера. Разгорелся роман, который грозил Соловьеву крупными неприятностями, ведь Таня была несовершеннолетней. Конечно, они не афишировали свои отношения, но разве такое скроешь? Члены съемочной группы быстро обо всем догадались.

Скоро слухи дошли до Марианны. Оскорбленная жена решила воздействовать на Соловьева, написав письмо в горком партии. Однако ничего не помогло – роман режиссера и актрисы разгорался все жарче.

Правда, из семьи Соловьев ушел далеко не сразу, а только спустя 10 лет, когда Друбич стала уже совсем взрослой и получила профессию врача. Только тогда влюбленные поженились. Сергей Соловьев снял Татьяну Друбич – непрофессиональную, но, безусловно, талантливую актрису, — в своих лучших фильмах: «Асса», «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви», «Анна Каренина»…

Они прожили вместе 7 лет, у них родилась дочь Аня. А потом развелись, что стало неожиданностью для всех, кто их знал. Об этой удивительной паре ходило еще множество слухов. Поговаривали, что они и после развода долго жили вместе, продолжая любить друг друга, несмотря на романы, которые случались у обоих на стороне. Сами они, впрочем, никогда эти слухи не комментировали.

Посмотреть бесплатно фильмы Сергея Соловьева

Посмотреть бесплатно фильмы Соловьева можно на порталах: wakino.ru, ivi.tv, kino-teatr.ru, kino.mail.ru.

Три бывшие жены встретились у гроба сына

В 2018 году Сергея Соловьева постигла трагедия. Скончался его единственный сын Дмитрий. Это стало серьезным ударом для обоих родителей – Марианны, которая после развода с режиссером больше не выходила замуж, и Сергея Соловьева. На похороны Мити приехали и две другие его бывшие жены – Екатерина Васильева и Татьяна Друбич.

Сегодня Сергей Соловьев продолжает изумлять и эпатировать зрителей неожиданными и ни на что не похожими фильмами. В 2016 году вышла его лента «Ке-ды», главную роль в котором сыграл известный рэпер Баста, а музыку к фильму написала дочь режиссера – Анна. В этом году Сергей Соловьев начал руководить работой театра-студии САС.

Мы поздравляем любимого режиссера с юбилеем и надеемся, что он подарит нам еще много талантливых фильмов!