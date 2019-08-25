Анна Терехова: «Одно общение с мамой – уже подарок»

Одна из первых красавиц нашего кино – Маргарита Терехова – отмечает день рождения.

Она сыграла множество ролей, но, пожалуй, самой яркой и запоминающейся из них стала коварная и прекрасная Миледи из фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра».

К сожалению, в последнее время здоровье актрисы оставляет желать лучшего. Десять лет назад ей диагностировали болезнь Альцгеймера, и с тех пор ее родные делают все возможное, чтобы облегчить состояние Маргариты Борисовны.

Мы дозвонились до Анны Тереховой – известной актрисы, дочери Маргариты Тереховой, и спросили, как сейчас чувствует себя любимая актриса.

«Спасибо, чувствует себя нормально», — ответила Анна. Она пояснила, что Терехова находится дома, под присмотром сиделок, получает все необходимое лечение и уход, а родные стараются почаще бывать с ней вместе. И, конечно, близкие люди обязательно придут к Маргарите Борисовне 25 августа, чтобы поздравить ее с днем рождения.

На наши вопросы о любимых подарках и цветах Маргариты Борисовны Анна призналась:

«Мама всегда делала всем подарки и любила дарить подарки, и ценные, и просто душевные. Сейчас одно общение с ней – это уже подарок. Из цветов традиционно дарим розы, а вообще она разные цветы любит».

Мы от души поздравляем неповторимую, удивительно талантливую и красивую актрису с днем рождения и желаем ей здоровья, а ее близким – терпения и сил.

Неутешительный диагноз

К сожалению, сегодня 77-летняя актриса ничем не напоминает ту великолепную Миледи с копной густых волос и загадочным взглядом, которую мы все запомнили и полюбили. Возраст и болезни не щадят даже самых красивых и талантливых…

Болезнь Альцгеймера – коварное заболевание, при котором больной постепенно забывает все значимые события своей жизни, из его памяти стираются лица и имена самых близких, важные даты… Мало того – человек постепенно забывает о том, что нужно следить за собой, речь становится невнятной и бессвязной, путаются мысли. Словом, без посторонней помощи больной обходиться не может.

К сожалению, эта болезнь может настигнуть любого человека. Несмотря на уверения врачей в том, что надежной страховкой от болезни Альцгеймера считается высокоразвитый интеллект, известно множество примеров, когда самые интеллигентные и образованные люди становились ее жертвой.

По мнению специалистов, это заболевание передается по наследству, возникая на генетическом уровне. Распознать его на начальной стадии очень сложно. Первое время, когда началось ухудшение здоровья, Маргарита Терехова, выйдя на улицу, порой не могла сама вернуться домой, — забывала, где живет. После нескольких таких случаев актриса перестала покидать квартиру.

Вылечить болезнь Альцгеймера нельзя, можно лишь постараться улучшить качество жизни больного. Это и делают родные Маргариты Борисовны.

На лекарства и сиделок пришлось собирать деньги

Не секрет, что многие талантливые и знаменитые в прошлом артисты, выйдя на пенсию и потеряв здоровье, оказываются практически без средств к существованию. Обывателям кажется – такие звезды должны, как минимум, жить в роскошном доме и ни в чем не нуждаться. Но ведь заработки артистов в советские времена были не такими уж большими.

Да и сегодня лишь некоторые из них – самые востребованные и удачливые – способны заработать серьезные суммы. Анна Терехова, дочь Маргариты Борисовны, — актриса московского Театра Луны, который нельзя назвать самым богатым в стране. В кино она снимается нечасто. Других заработков у Анны нет, а только на сиделку в месяц уходит 60 тысяч рублей.

Все эти обстоятельства привели Анну Терехову на телевидение: в начале этого года она обратилась с экрана к тем людям, которые не могут остаться равнодушными к состоянию талантливой актрисы, с просьбой помочь собрать необходимую сумму на лекарства и уход.

Чтобы стать актрисой, бросила физико-математический факультет

Детство будущей актрисы прошло в Ташкенте – туда маленькую Маргариту привезли родители из Свердловской области: она была слабенькой и болезненной, и врачи советовали переселиться в теплый климат.

После школы юная Терехова без труда поступила на физмат Ташкентского университета – учеба всегда давалась ей легко. Но через 2 года забрала документы и поехала в Москву – мечтала стать актрисой. Маргарита окончила школу-студию при театре им. Моссовета.

В театре Моссовета Терехова прослужила почти 20 лет. Параллельно она успевала сниматься в кино – первые же роли подтвердили ее безусловный талант, и режиссеры принялись активно приглашать ее в свои картины.

Но по-настоящему знаменитой Маргарита Терехова стала после того, как на экраны вышли три ее самые «звездные» картины – «Благочестивая Марта», «Собака на сене» и, конечно же, «Д’Артаньян и три мушкетёра». Ее популярность резко взлетела вверх, она стала узнаваемой и любимой актрисой.

Где посмотреть бесплатно фильмы с Маргаритой Тереховой

Посмотреть бесплатно фильмы с Маргаритой Тереховой можно на порталах: kino.mail.ru, wakino.ru, kino-teatr.ru, kinoplay.ml.

Маргарита Терехова попробовала себя в роли режиссера, сняв в 2005 году фильм «Чайка». Маргарита Борисовна буквально вложила душу в эту работу, отдала все силы. Однако людей, которые помогли бы с продвижением, «раскруткой» фильма, не нашлось, и он остался почти неизвестным широкой публике.

По мнению Анны Тереховой, это подкосило здоровье ее мамы. С того времени она начала болеть…

Несмотря на то, что в последние годы Маргарита Терехова почти не появлялась на экране, зрители ее не забыли. Ослепительную Миледи помнят и любят, и миллионы жителей нашей страны желают ей здоровья.