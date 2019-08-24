Звездные истории Звезды на рыбалке: Шнуров поймал леща на Мальдивах, а Навка замахнулась на осетра
Звездные истории

Звезды на рыбалке: Шнуров поймал леща на Мальдивах, а Навка замахнулась на осетра

Ксения Падерина

Знаменитости проводят выходные с удочкой в руках, а затем хвастаются своим уловом в соцсетях.

Татьяна Навка не стала мелочиться и замахнулась сразу на осетра. В итоге поймала рыбину на 8 кг! В комментариях развернулся бой: одни напомнили, что осетр занесен в Красную книгу, другие подчеркнули, что в Подмосковье полно платных прудов, где можно ловить любую рыбу.

Татьяна Навка. Фото: Instagram

Телеведущая Екатерина Стриженова — заядлая рыбачка. «Сегодня шесть карпов и один сом. Одна удочка уплыла вместе с рыбой, но мы их поймали», — отчиталась она.

Екатерина Стриженова. Фото: Instagram

Хоккеист Евгений Малкин хоть и играет в США, но рыбачить ездит в Подмосковье. Этого карпа он поймал в Видном. «Теперь на Патрики (Патриаршие пруды. — Ред.), там вкусно приготовят», — посоветовал коллеге Илья Ковальчук.

Евгений Малкин. Фото: Instagram

Актер Андрей Мерзликин отправился с сыном Федором на Камчатку: «Сын дал подержать и сфотографироваться с его уловом… Чавыча! Редкая рыба! Пойду сегодня учиться ловить у него…»

Андрей Мерзликин. Фото: Instagram

Сергей Безруков этим летом снимается в новом проекте в Музее-усадьбе Пушкина «Михайловское» в Псковской области. А в перерывах успевает успешно посидеть с удочкой на берегу местного озера.

Сергей Безруков. Фото: Instagram

Прилетев на корпоратив на Мальдивы, Сергей Шнуров успел порыбачить. И даже стих по такому случаю сочинил: «Радость есть в простых вещах: пиве, в бабах, в рыбах. Хорошо поймать леща даже на Мальдивах».

Сергей Шнуров. Фото: Instagram
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Звезды на рыбалке: Шнуров поймал леща на Мальдивах, а Навка замахнулась на осетра
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