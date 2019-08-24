Как жизненные трудности сделали из Пауло Коэльо «мага»

24 августа – день рождения одного из самых загадочных современных писателей – Пауло Коэльо, который учит читателей «слушать ребенка в себе».

Его «Алхимик» перевернул все наши представления о жизни, роман стал мировым бестселлером, переведенным на 117 языков мира. Эта культовая книга – до сих пор самая известная из всех произведений Коэльо.

Пересказывать содержание «Алхимика» — занятие бесполезное. Достаточно сказать, что роман с захватывающим сюжетом учит нас упорно следовать своему Пути, уметь читать знаки Судьбы. Жизнь Коэльо, в которой были заточение в психиатрической клинике, пытки в тюрьме, обвинения в антиправительственных действиях, — все его существование стало школой, научившей писателя тем премудростям, которые мы можем почерпнуть в «Алхимике».

Родители упекли его в психиатрическую лечебницу

С детства Пауло отличался непокорностью и своеволием, что для тирана-отца и сломленной деспотичной волей мужа матери было недопустимым. Его сестра быстро приняла «правила игры» — она все делала так, как хотели родители, даже профессию они ей выбрали сами: инженер-химик.

А от Пауло они так и дождались покорности. 17 лет авторитарный отец пытался подчинить его своей воле. А парень, между тем, жил, как считал правильным: на учебу в школе обращал мало внимания, зато уже в самом юном возрасте начал работать в местной газете репортером, с головой погрузившись в эту деятельность.

Отец, решив, что отпрыск заслуживает суровой кары, заточил его в лечебнице: главным поводом стала мечта Пауло стать писателем и путешественником. Тогда, в 60-х годах ХХ века, в Бразилии к людям этой профессии относились примерно так же, как к бездельникам и наркоманам. И «врачи» поставили диагноз – шизофрения. Кто еще, по их мнению, мог стремиться стать писателем, как не шизофреник?

Трижды будущий писатель сбегал от мучительного «лечения». Трижды его возвращали и вновь и вновь подвергали воздействию электрошока…

С юридического факультета – в движение хиппи

После выписки из клиники родители устроили его в университет – не куда-нибудь, а на престижный юридический факультет. Но Коэльо недолго пробыл студентом. Здесь все было для него чужим и непонятным, сокурсники виделись чуть ли не инопланетянами, настолько были «другими».

И парень принял решение. Он стал хиппи. Три месяца подряд он работал в детском театре, попутно готовя юнцов к поступлению в театральную школу. Затем тратил заработанное на путешествия по Америке и Европе вместе с друзьями, — просто покупали самые дешевые автобусные билеты и катили по стране, «куда глаза глядят». Полная свобода! То, чего ему так не хватало дома.

Поэт-песенник

К тому времени Коэльо уже мастерски обращался со словом. Вернувшись на родину, он, чтобы заработать на жизнь, попробовал писать тексты для песен. Дело пошло настолько хорошо, что за короткое время он создал более сотни песен для известных исполнителей, среди которых был, например, Хулио Иглесиас.

Только за первые 60 песен ему заплатили 40 тысяч долларов – весьма серьезную сумму. Отец был потрясен: он не ожидал, что из сына выйдет что-то «путное». Скоро счет в банке поэта-песенника увеличился в несколько раз, и он стал обладателем 5 квартир в Рио-де-Жанейро.

Тюремное заключение

Кроме сочинения текстов песен, Коэльо успевал подрабатывать театральным режиссером и журналистом. А потом случилось страшное: вступившего в ячейку анархистов Коэльо обвинили в антиправительственной деятельности – он имел смелость сказать со сцены слова о том, что считает существующее общество несправедливым.

В 1974 году Бразилия находилась под управлением военных властей. У тех разговор был короткий – Коэльо бросили в застенки, где подвергали пыткам. Потом он признавался – тюрьма стала для него самым страшным испытанием. Он попадал за решетку трижды. В конце концов, его спасли старые медицинские справки из психиатрической лечебницы: диагноз «шизофрения» расставил все по местам, и «больного» выпустили.

«Дневник Мага»

Выйдя из тюрьмы, Коэльо познакомился с человеком, который изменил всю его жизнь, — с католическим монахом, посвятившим себя исследованию таинственных текстов Евангелия. Под влиянием этого монаха, которого впоследствии Коэльо называл своим духовным наставником, он совершил паломничество в Испанию, к мощам святого Иакова, и там на него снизошло прозрение: он понял свое предназначение – быть писателем.

Свою первую книгу Коэльо назвал «Дневник Мага» (другое название – «Паломничество»). В ней он описывал свое путешествие к святыне.

«Алхимик»

А через год, в 1988 году, увидела свет вторая, самая знаменитая книга Мага – «Алхимик». Впрочем, знаменитой и даже культовой она стала только после второго издания – в 1994-м. Оглушительная популярность романа о знаках Судьбы и о верности своему Пути стала неожиданностью даже для самого автора.

За «Алхимиком» последовали другие книги – «Вероника решает умереть», «Победитель остается один», «Пятая гора»… И все же с популярностью «Алхимика» ни одна из них не сравнилась: этот роман до сих пор остается рекордсменом продаж среди книг бразильских писателей.

Коэльо получил множество престижных премий и наград за свой труд, представлял свои книги в многих странах. Читательская любовь стала ему наградой за годы лишений и мук, которые пришлось перенести в лечебнице, а затем в тюрьме. Наградой за непонимание родителей, за их попытки втиснуть гения в тесные рамки обывательских понятий.

«Смотреть на мир восторженными глазами ребенка»

Это – главный совет от Пауло Коэльо. Он убежден, что каждый должен прислушиваться к голосу ребенка, который продолжает в нас жить. В противном случае жизнь станет сплошным старением и умиранием. Умение «слушать ребенка в себе», надо полагать, и помогло Коэльо остаться самим собой и пронести через годы свою трогательную детскую мечту – стать писателем.

Он им стал.

А вы читали книги Пауло Кольо? Какая из них ваша любимая?