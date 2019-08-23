«Это мистика!»: врач-онколог рассказал о взаимосвязи родов и раковой болезни

Специалист прокомментировал, насколько правдива информация о том, что беременность может вызвать онкологию. Как подозревают в истории с Анастасией Заворотнюк.

В пятницу, 23 августа, говорят только про актрису Анастасию Заворотнюк. Нет, сериал «Моя прекрасная няня» не продлили на новый сезон, и с мужем, фигуристом Петром Чернышевым, артистка тоже не разводится. СМИ заподозрили у Заворотнюк онкологию.

Якобы Анастасия страдает от глиобластомы — той же формы рака, которая погубила певицу Жанну Фриске. Журналисты уже нашли и некие закономерности: обе женщины решились на поздние роды. Фриске родила первенца (сына Платона — Прим. Ред.) в 38, Заворотнюк стала мамой в третий раз в 47. Могут ли роды стать причиной рака? Этот вопрос портал Teleprogramma.pro задал главному врачу и главному онкологу «Европейской клиники» Андрею Пылеву.

«Роды не могут вызвать рак»

Эксперт портала Teleprogramma.pro уверено заявляет: роды не могут стать причиной рака. Однако некая взаимосвязь между беременностью, родами и онкологией существует.

«Беременность и роды могут активизировать уже имеющие проблемы и это, к сожалению, нередкая ситуация. Подобные последствия возможны, если до беременности была проблема, которая находилась в зачаточном состоянии, и ее не решили.

Речь идет не о состоянии, которое может перейти в онкологию, а об онкологическом заболевании на ранней стадии. Если женщина идет на беременность совершенно здоровая, то роды не могут вызвать рак. Это мистика!», — прокомментировал Андрей Пылев.

«ЭКО не будет фактором возникновения опухолевого процесса»

Также появилась информация, что Заворотнюк в 47 лет решилась на процедуру экстракорпорального оплодотворения. Может ли ЭКО провоцировать рак?

«Гормональная терапия, которая присутствует при ЭКО, может активизировать имеющиеся проблемы. Но стоит учитывать, что такая процедура, как экстракорпоральное оплодотворение, предполагает полное обследование женщины. Если что-то было, то теоретически это должно было быть обнаружено. Когда у пациента есть онкологическое заболевание, то ЭКО, беременность и роды безусловно очень часто являются фактором, который может обострить то, что есть, но не вызвать опухолевый процесс», — подытожил главный онколог «Европейской клиники».

Как вы думаете, Анастасия Заворотнюк скрывает информацию о своем здоровье?