Звездные истории «Это мистика!»: врач-онколог рассказал о взаимосвязи родов и раковой болезни
Звездные истории

«Это мистика!»: врач-онколог рассказал о взаимосвязи родов и раковой болезни

Анастасия Морылева

Специалист прокомментировал, насколько правдива информация о том, что беременность может вызвать онкологию. Как подозревают в истории с Анастасией Заворотнюк.

В пятницу, 23 августа, говорят только про актрису Анастасию Заворотнюк. Нет, сериал «Моя прекрасная няня» не продлили на новый сезон, и с мужем, фигуристом Петром Чернышевым, артистка тоже не разводится. СМИ заподозрили у Заворотнюк онкологию.

Якобы Анастасия страдает от глиобластомы — той же формы рака, которая погубила певицу Жанну Фриске. Журналисты уже нашли и некие закономерности: обе женщины решились на поздние роды. Фриске родила первенца (сына Платона — Прим. Ред.) в 38, Заворотнюк стала мамой в третий раз в 47. Могут ли роды стать причиной рака? Этот вопрос портал Teleprogramma.pro задал главному врачу и главному онкологу «Европейской клиники» Андрею Пылеву.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Анастасия Заворотнюк. Фото: globallookpress.

«Роды не могут вызвать рак»

Эксперт портала Teleprogramma.pro уверено заявляет: роды не могут стать причиной рака. Однако некая взаимосвязь между беременностью, родами и онкологией существует.

«Беременность и роды могут активизировать уже имеющие проблемы и это, к сожалению, нередкая ситуация. Подобные последствия возможны, если до беременности была проблема, которая находилась в зачаточном состоянии, и ее не решили.

Речь идет не о состоянии, которое может перейти в онкологию, а об онкологическом заболевании на ранней стадии. Если женщина идет на беременность совершенно здоровая, то роды не могут вызвать рак. Это мистика!», — прокомментировал Андрей Пылев.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Актриса в октябре 2018 года родила дочь Милу. Фото: globallookpress.

«ЭКО не будет фактором возникновения опухолевого процесса»

Также появилась информация, что Заворотнюк в 47 лет решилась на процедуру экстракорпорального оплодотворения. Может ли ЭКО провоцировать рак?

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышёв. Фото
Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышёвым. Фото: globallookpress.

«Гормональная терапия, которая присутствует при ЭКО, может активизировать имеющиеся проблемы. Но стоит учитывать, что такая процедура, как экстракорпоральное оплодотворение, предполагает полное обследование женщины. Если что-то было, то теоретически это должно было быть обнаружено.

Когда у пациента есть онкологическое заболевание, то ЭКО, беременность и роды безусловно очень часто являются фактором, который может обострить то, что есть, но не вызвать опухолевый процесс», — подытожил главный онколог «Европейской клиники».

Как вы думаете, Анастасия Заворотнюк скрывает информацию о своем здоровье? 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкЖанна ФрискеонкологияПетр Чернышев

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Это мистика!»: врач-онколог рассказал о взаимосвязи родов и раковой болезни
Интересно?
Поделись с друзьями: