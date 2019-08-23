«Не буду ничего комментировать»: близкие Заворотнюк скрывают правду об онкологии?

Возможный шрам от биопсии и внезапное исчезновение из соцсетей заставляют поклонников актрисы думать о худшем.

Имя звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк сегодня появилось в заголовках новостей по абсолютно безрадостному поводу — сообщается, что после рождения дочки Милы у актрисы якобы обнаружили рак и сейчас она вынуждена отменять спектакли, так как находится за границей на лечении. По данным СМИ, у актрисы диагностирован рак мозга — именно тот недуг, что четыре года назад унес жизнь такой же молодой мамы Жанны Фриске.

Возможно, этой информации никто не поверил бы, но некоторые указанные факты действительно кажутся подозрительными. Портал Teleprogramma.pro попытался сложить этот пазл в единую картину, которая, возможно, прольет свет на историю Анастасии Заворотнюк.

Уехала и не дает о себе знать

Телефоны самой Анастасии и её мужа Петра Чернышева сейчас недоступны. Когда другие издания звонили директору Насти — Марине Потаповой, та говорила, что звезда вместе с дочерью Милой сейчас оформляет документы по получению американского гражданства, а потому очень занята и недоступна. Когда мы дозвонились до Марины и она поняла, о чём её сейчас спросят, то сразу отрезала:

«Нет, не буду ничего комментировать».

Такое нежелание говорить выглядит необычно. Если с Заворотнюк всё хорошо и появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности, её директору следовало бы успокоить многочисленных поклонников Насти, говоря каждому позвонившему журналисту хотя бы короткую фразу: «Это неправда, она здорова». Но Марина начала менять тактику и уходить от общения.

Кстати, мы уже связывались с директором Заворотнюк 20 августа, когда на 80-м году жизни скончалась другая актриса «Моей прекрасной няни» — Александра Ивановна Назарова. Корреспондент нашего портала хотел поговорить с «няней Викой» о её ушедшей коллеге, однако Марина тогда сказала, что звезды нет в стране и она «не может до неё дозвониться со вчерашнего дня».

В спектакле её заменила другая актриса

И тем не менее, в спектакле «Все мужчины делают это…» режиссера Сергея Андрейчука, который прошел в Санкт-Петербурге 8 августа, Заворотнюк заменила другая актриса Ирина Сотикова. Портал Teleprogramma.pro позвонил Ирине, чтобы узнать, известна ли ей причина замены.

«Когда начальство сообщает мне о том, что сегодня я играю эту роль, я выхожу на сцену. Всё, что я знаю – что Настя заболела, но подробностей мне не говорили, и я не спрашивала. Всякое ведь бывает, любой человек может приболеть, к тому же у нее ребенок маленький», — сообщила нам Ирина.

Поговаривают, что Сотикова может и дальше остаться единственной исполнительницей роли главной героини.

«Я не знаю, как долго Анастасии не будет в спектакле, но в следующий раз мы должны играть «Все мужчины делают это…» только в октябре. В сентябре этого спектакля не будет».

В Instagram — полное затишье

Анастасия Заворотнюк — не из тех, кто каждый день выкладывает в Instagram фотографии. Надо признать, она делает это очень редко. 1 августа на её страничке появилось фото из аэропорта. На снимке был один Пётр Чернышев, которого жена провожала на гастроли в Ялту. 8 августа в новом посте мы увидели архивную фотографию «няни Вики» с Хрюшей из «Спокойной ночи, малыши!» и подпись, гласящую, что Анастасия смотрит сериал по будням и предается ностальгии.

Даже если актриса действительно улетела в США и возится с документами, не может быть, чтобы никто из родных и друзей не сообщил ей о том, что на родине сейчас гуляют слухи о её смертельно опасной болезни. Узнав об этом, она могла бы написать в том же Instagram, что с ней всё в порядке, и показать, к примеру, свежее фото с семьей.

Фотография самой Насти, не архивная и не из сериалов, в последний раз появлялась на её странице аж 5 апреля — это был кадр с открытия ювелирного бутика в Ереване, где она присутствовала вместе с Анфисой Чеховой. Кстати, именно он подлил масла в огонь этой истории…

На шее Заворотнюк в апреле появился шрам от биопсии?

Во время фотосессии в ювелирном салоне Анастасия прикрывала шею то волосами, то пушистым воротником пальто. На снимках, которые она выставляла в своем аккаунте, всё хорошо, а вот на видео, опубликованном ювелирным салоном, СМИ заметили странную полоску.

«Очень похоже на след от биопсии загрудинных узлов. За грудину лезут, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогрануломатоз — разновидности рака крови. То есть коллеги искали источник опухоли», — процитировало издание «Тайны звёзд» неназванных врачей.

Справедливости ради отметим, что при смене кадра, когда на шею Анастасии попадает больше света, никаких «шрамов» уже не видно.

Рак могло спровоцировать ЭКО, которого не было?

Журналисты предполагают, что толчком для развития онкологии у Заворотнюк могла стать процедура ЭКО, которую она проводила, горя желанием родить ребенка своему мужу Петру. Дело в том, что после 45 лет организм женщины чаще всего теряет возможность вырабатывать яйцеклетки, а потому медики применяют гормональную стимуляцию. Если в тот момент где-то в теле уже «притаился» рак, подобная стимуляция заставляет вызывает резкий рост опухоли.

Именно так произошло с Жанной Фриске. Она родила сына Платона и после этого началась её длительная и сложная борьба с глиобластомой. К сожалению, певице не удалось одержать победу над заболеванием.

В пользу того, что с Заворотнюк, которая стала матерью в ноябре 2018 года, не могло случиться подобного, говорят слова режиссера сериала «Моя прекрасная няня» Алексея Кирющенко. В интервью KP.RU он утверждал, что работал вместе с Анастасией буквально за пару месяцев до появления Милы на свет, и беременной она не была.

Учитывая, что в тот период актриса не выходила в свет и пряталась от телекамер, можно предположить, что они с мужем воспользовались услугами суррогатной матери, но не хотели афишировать этот факт. Таким образом, риска «разбудить» какие-либо злокачественные образования у нее не было.

Мы надеемся, что всё, что сейчас обсуждается — это лишь слухи и совпадения, а сама Анастасия, здоровая и счастливая, вместе с Петром и маленькой дочкой сейчас отдыхает где-нибудь на берегу океана. А вы верите в то, что Анастасия Заворотнюк серьезно больна?