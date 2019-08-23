Анна Калашникова: «В Монако все очень дорого, а сервиса нет»

Певица, модель, телеведущая Анна Калашникова ведет свою авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

Монако — место, в которое я пытаюсь выбраться каждое лето. Здесь живут мои друзья.

В этом году я остановилась в отеле «Le Méridien Beach Plaza», потому что только у него есть просто потрясающий собственный пляж с мелкой галькой. Цена на такой отель начинается от 200 тысяч за 3-5 дней проживания, в зависимости от уровня номера. При этом в отеле достаточно старая мебель, а в моем номере даже была расколота сантехника.

В общем, чувства очень и очень смешанные. Отмечу также, что дешевого жилья в Монако не существует в принципе. Как и шопинга. Это место для состоятельных людей, здесь везде бренды.

Теперь о еде. Полно фастфуда, но мало кто здесь им питается. Полноценный обед в хорошем ресторане обойдется в 50 евро, а ужин в ресторане с вином — в 70 евро. Из национальной кухни можно попробовать печенье с рисом и тыквой, блины из нута и муки, сушеную треску в соусе из томатов.

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Трудно найти полезную еду, практически все подаётся в кляре, даже курица и креветки в салате «Цезарь». К нему ещё и приносят много картофеля фри в качестве закуски. У французов любовь к фри и картофелю по-деревенски, готовы подавать их к любому блюду. Это меня расстраивает, потому что я слежу за своим питанием с персональным диетологом и стараюсь быть подальше от соблазнов.

Кстати, в этот раз в ресторанах мне попадались слишком уже агрессивные официанты, что мне совершенно не понравилось.

Цены на развлечения колеблются в зависимости от возможностей. К примеру, поездка на Феррари в качестве пассажира обойдется в 50 евро. Такси до Сан-Тропе — 300-500 евро, вертолёт — 500 евро на человека. Доехать до Канн стоит около 200 евро на такси, от Ниццы до Монако — 150 евро. Можно взять в аренду автомобиль. Знаменитые «роллс-ройсы», «феррари», «ламборгини» и «макларены» по цене от 400 евро в день со страховым депозитом до 5000 евро , а также придётся оставить залог примерно 1000 евро.

В этом году очень много иностранцев и мало русских. Конечно, когда начались «Русские сезоны», то наши сограждане лихо подтянулись на Лазурный берег. А в целом, в предыдущие годы россиян было гораздо больше. Я лично успела посетить концерты Григория Лепса и Энрике Иглесиаса в этом году.

Возможно, русских стало меньше, так как из-за стройки многие места закрыты. Вообще город очень быстро расширяется, строится, обновляется. На главной площади убрали бутики и перевели в торговый центр, строится много новых зданий. Также в Монако строят искусственный остров в форме пальмы, который станет точной копией дубайской «Пальм Джумейра». Новый проект инициирует строительство сложного экоквартала под названием «Портье», в котором расположится множество объектов.

В Монако есть и что посмотреть из достопримечательностей. Это Княжеский дворец, Музей океанографии, Кафедральный собор с погребениями всех князей Монако, Розовый сад княгини Грейс. Для любителей экстрима — прыжки в воду с высоких вышек.

Не могу сказать, что я в диком восторге от Монако. Здесь очень много состоятельных людей, дорогие авто на каждом шагу, клубы и вечеринки. Но только в самых крутых местах Монако сервис на уровне, а в целом его нет.