Мелодия любви: 7 певиц, которые стали женами своих продюсеров

Союз двух творческих людей иногда трансформируется в семейный. Некоторые певицы вышли замуж за своих продюсеров, и мы с вами знаем такие примеры.

Вера Брежнева – Константин Меладзе

Вера Брежнева вошла в «золотой» состав популярной группы «ВИА Гра». К тому времени продюсер группы – Константин Меладзе – был женат. Однако ему не удалось устоять перед чарами красавицы-блондинки. Целых 10 лет – с 2005 по 2015 годы – длился их роман, который они поначалу пытались отрицать.

А в 2015 году, наконец, состоялась свадьба Константина и Веры. Бракосочетание прошло в Италии.

Валерий Меладзе – Альбина Джанабаева

Похожая история произошла и у младшего брата продюсера – певца и композитора Валерия Меладзе – и участницы«ВИА Гры» Альбины Джанабаевой. Их роман начался в 2004 году. 7 лет Валерий жил «на две семьи», и обе женщины – жена и любовница – терпеливо ждали, кого же он выберет.

Интересно, что, принимая на работу Альбину, Валерий строго предупредил девушку: никакого флирта, никаких связей внутри коллектива, это табу! Однако уже через несколько месяцев сам безумно влюбился в девушку, и она ответила ему взаимностью, родив через два года сына Костю.

К тому времени законная семья певца состояла из жены Ирины и трех дочек, младшей из которых было всего 3 года. Однако все это не могло тянуться бесконечно. Ирина, узнав о внебрачном сыне мужа, отпустила его. Теперь у Валерия и Альбины уже двое сыновей.

Настя Каменских – Потап

Красивый талантливый дуэт – Потап и Настя Каменских – сразу завоевал сердца зрителей. Потап при этом выступал не только как участник дуэта, но и как продюсер. Когда дуэт «Потап и Настя» только появился, мужчина был женат. Но… Видимо, столь долгое и тесное сотрудничество, постоянные совместные гастроли, а также обаяние Насти сделали свое дело, Потап влюбился.

Пара очень долго отрицала свою связь. Хотя на своих страничках оба то и дело публиковали совместные фото с нежными комментариями. Скрывать свои чувства они продолжали даже после того, как в 2014 году Потап развелся с женой.

И только в мае этого года, наконец, ребята вышли из «подполья»: во всеуслышание заявили о своей любви, а затем опубликовали снимки со своей свадьбы. Сейчас они готовятся стать родителями.

Алена Апина – Александр Иратов

Певица Алена Апина стала любимицей публики в конце 80-х, когда девчонки из Саратова организовали группу «Комбинация» и принялись разъезжать по стране с незамысловатыми, но очень заводными песенками про Ксюшу в юбочке из плюша,«рашн герл» и бухгалтера.

В самом начале 90-х песни «Комбинации» безостановочно крутили по ТВ, они звучали, что называется, из каждого утюга. А потом популярность группы пошла на спад. И тогда солистка Алена Апина решила начать сольную карьеру. В этом ей помог продюсер Александр Иратов.

Совместная работа, как известно, сближает. Совсем скоро Апина и Иратов поженились. И прожили вместе целых 25 лет. А в 2016-м объявили о своем разводе. Это очень огорчило поклонников певицы, которые считали их брак идеальным.

Валерия – Иосиф Пригожин

Популярная певица Валерия «перевыполнила» норму – она становилась женой своих продюсеров дважды.

Правда, брак с первым из них – Александром Шульгиным – завершился скандалом: певица обвинила мужа в домашнем насилии. После развода в 2002 году она стала одна воспитывать троих детей.

А через некоторое время Валерия вышла замуж за Иосифа Пригожина. Продюсер знал Валерию еще с начала 90-х, когда она юной девушкой участвовала в конкурсе «Утренняя звезда». Встретившись с певицей вновь, он скоро почувствовал, что влюбился. Валерия долго не хотела отвечать на чувства Пригожина – сказался негативный опыт «служебного романа».

Но потом все же и ее сердце растаяло. С 2004 года Валерия и Иосиф вместе, он принял ее детей, как родных, и, судя по всему, они стали идеальной парой.

Бьянка – Роман Безруков

В августе 2018 года 33-летняя певица Бьянка вышла замуж за своего продюсера Романа Безрукова. В ее Instagram появились трогательные фото со свадьбы, снабженные комментариями вроде «Люблю своего мужа» и «это самый счастливый день в моей жизни». Медовый месяц прошел в Таиланде, и, казалось, все у этой красивой пары будет замечательно.

Однако прошло всего 4 месяца, и Бьянка объявила о разводе. Она не рассказала о причинах и призналась, что с Романом у нее связано много всего хорошего, но они решили расстаться.

Таисия Повалий – Игорь Лихута

После совместного клипа Таисии Повалий стали приписывать роман с Николаем Басковым, — уж очень проникновенным получился их дуэт. Однако к тому времени певица уже давно и прочно была замужем за своим продюсером Игорем Лихутой.

Брак получился крепким и счастливым, хотя поначалу, в 1993 году, Таисия и Игорь думали, что женятся по расчету. Штамп в паспорте позволял певице получить трехкомнатную квартиру. И она, как потом сама со смехом признавалась в интервью, «заставила Игоря жениться на себе».

К тому времени они встречались, и у Таисии был сын от первого брака. Торопливая роспись в загсе – и вот они уже муж и жена. И с тех пор живут счастливо.

Интересно, все ли певицы действительно руководствовались нежными чувствами, выходя замуж за своих продюсеров, или все-таки без холодного расчета не обошлось? Как вам кажется?