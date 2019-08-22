Звездные истории На кого из мировых знаменитостей похожи Собчак, Лазарев, Лобода и другие звезды
Звездные истории

На кого из мировых знаменитостей похожи Собчак, Лазарев, Лобода и другие звезды

Анастасия Морылева

Портал Teleprogramma.pro протестировал новое приложение My Replica, которое помогает найти двойников среди западных артистов и бизнесменов.

Специально для любителей запоминающихся Instagram-фото в App Store и Google Play появилось новое приложение My Replica. Оно способно любого человека превратить в звезду. В прямом смысле этого слова: по фото ищется двойник среди знаменитостей. Портал Teleprogramma.pro решил проверить, как работает приложение на примере российских звезд. Смотрите, на кого оказались похожи певец Сергей Лазарев, телеведущая Ксения Собчак, исполнительница Светлана Лобода и многие другие.

Ксения Собчак и Хейли Дафф

Совпадение у телеведущей Ксении Собчак и американской актрисы Хейли Дафф составило 67 процентов. Особенно это сходства заметно, когда у Дафф светлые волосы: это наша Ксюша не меняет цвет локонов, а американка «пробует» оттенки от жгучего черного до пепельного. Ну, согласитесь, есть что-то общее во внешности. Как минимум, нос и улыбка.

Ксения Собчак и Хейли Дафф. Фото
Ксения Собчак и Хейли Дафф похожи на 67%. Фото: Instagram.

Эвелина Бледанс и Эми (Эмили Моррисон)

Несмотря на то, что приложение выставило совсем небольшой процент схожести, можно отследить что-то общее. Это разрез глаз, форма бровей и губ. Правда, американская певица и актриса Эми значительно младше русского «двойника» — ей 35 лет, а Бледанс в 2019 году отметила 50-летие.

Эвелина Бледанс и Эми (Эмили Моррисон). Фото
Эвелина Бледанс и Эми (Эмили Моррисон) похожи на 48%. Фото: Instagram.

Светлана Лобода и Люси Панч

Певица Светлана Лобода и британская актриса Люси Панч, по данным приложения, на одно лицо. Похожи аж на 62%. Что у них общего? Наверное, шикарные светлые локоны и выразительный взгляд.

Светлана Лобода и Люси Панч. Фото
Светлана Лобода и Люси Панч похожи на 62%. Фото: Instagram.

Прохор Шаляпин и Бойд Холбрук

С первого взгляда кажется, что у певца Прохора Шаляпина и американского актера Бойди Холбрука нет совсем ничего общего. Но потом закрадывается мысль — а если его побрить? Холбрука в смысле. Тогда становится понятно, откуда 66 процентов схожести.

Прохор Шаляпин и Бойд Холбрук. Фото
Прохор Шаляпин и Бойд Холбрук похожи на 66%. Фото: Instagram.

Яна Рудковская и Пнина Розенблум

Двойник продюсера Яны Рудковской нашелся не в мире Голливуда, а в мире бизнеса. My Replica считает, что российская звезда одно лицо с израильской бизнес-леди Пниной Розенблум. А вы как думаете?

Яна Рудковская и Пнина Розенблум. Фото
Яна Рудковская и Пнина Розенблум похожи на 57%. Фото: Instagram.

Дима Билан и Златан Ибрагимович

Спорим, что вы не ожидали такого поворота событий? Победитель конкурса «Евровидение» 2008 года Дима Билан и один из самых заметных футболистов современности Златан Ибрагимович. Похожи? Только не говорите, что нет. Сходство 72 процента!

Дима Билан и Златан Ибрагимович. Фото
Дима Билан и Златан Ибрагимович похожи на 72%. Фото: Instagram.

Анастасия Волочкова и Мэгги Геха

Возможно, на других фото вы не увидите сходства между балериной Анастасией Волочковой и американской актрисой и моделью Мэгги Гехой. Но, здесь оно есть! Улыбка, форма лица и крупные плечи присутствуют в арсенале обольщения обеих девушек.

Анастасия Волочкова и Мэгги Геха. Фото
Анастасия Волочкова и Мэгги Геха похожи на 63%. Фото: Instagram.

Сергей Лазарев и Энрике Арсе

Вот так результат! Певец Сергей Лазарев является двойником испанского актера Энрике Арсе. Наш Сережа на 10 лет младше испанца: ему всего 36 лет, а Арсе — уже 46. Но линии губ, обрамленные щетиной, есть у обоих. Отсюда и 51% сходства.

Сергей Лазарев и Энрике Арсе. Фото
Сергей Лазарев и Энрике Арсе похожи на 51%. Фото: Instagram.

Как считаете, приложение подбирает действительно похожих звезд? Пишите свое мнение в комментариях. 

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Тэги:

Анастасия ВолочковаДима БиланКсения СобчакПрохор ШаляпинСветлана ЛободаСветлана Лобода фотоСергей ЛазаревЭвелина Блёданс

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На кого из мировых знаменитостей похожи Собчак, Лазарев, Лобода и другие звезды
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