На кого из мировых знаменитостей похожи Собчак, Лазарев, Лобода и другие звезды

Портал Teleprogramma.pro протестировал новое приложение My Replica, которое помогает найти двойников среди западных артистов и бизнесменов.

Специально для любителей запоминающихся Instagram-фото в App Store и Google Play появилось новое приложение My Replica. Оно способно любого человека превратить в звезду. В прямом смысле этого слова: по фото ищется двойник среди знаменитостей. Портал Teleprogramma.pro решил проверить, как работает приложение на примере российских звезд. Смотрите, на кого оказались похожи певец Сергей Лазарев, телеведущая Ксения Собчак, исполнительница Светлана Лобода и многие другие.

Ксения Собчак и Хейли Дафф

Совпадение у телеведущей Ксении Собчак и американской актрисы Хейли Дафф составило 67 процентов. Особенно это сходства заметно, когда у Дафф светлые волосы: это наша Ксюша не меняет цвет локонов, а американка «пробует» оттенки от жгучего черного до пепельного. Ну, согласитесь, есть что-то общее во внешности. Как минимум, нос и улыбка.

Эвелина Бледанс и Эми (Эмили Моррисон)

Несмотря на то, что приложение выставило совсем небольшой процент схожести, можно отследить что-то общее. Это разрез глаз, форма бровей и губ. Правда, американская певица и актриса Эми значительно младше русского «двойника» — ей 35 лет, а Бледанс в 2019 году отметила 50-летие.

Светлана Лобода и Люси Панч

Певица Светлана Лобода и британская актриса Люси Панч, по данным приложения, на одно лицо. Похожи аж на 62%. Что у них общего? Наверное, шикарные светлые локоны и выразительный взгляд.

Прохор Шаляпин и Бойд Холбрук

С первого взгляда кажется, что у певца Прохора Шаляпина и американского актера Бойди Холбрука нет совсем ничего общего. Но потом закрадывается мысль — а если его побрить? Холбрука в смысле. Тогда становится понятно, откуда 66 процентов схожести.

Яна Рудковская и Пнина Розенблум

Двойник продюсера Яны Рудковской нашелся не в мире Голливуда, а в мире бизнеса. My Replica считает, что российская звезда одно лицо с израильской бизнес-леди Пниной Розенблум. А вы как думаете?

Дима Билан и Златан Ибрагимович

Спорим, что вы не ожидали такого поворота событий? Победитель конкурса «Евровидение» 2008 года Дима Билан и один из самых заметных футболистов современности Златан Ибрагимович. Похожи? Только не говорите, что нет. Сходство 72 процента!

Анастасия Волочкова и Мэгги Геха

Возможно, на других фото вы не увидите сходства между балериной Анастасией Волочковой и американской актрисой и моделью Мэгги Гехой. Но, здесь оно есть! Улыбка, форма лица и крупные плечи присутствуют в арсенале обольщения обеих девушек.

Сергей Лазарев и Энрике Арсе

Вот так результат! Певец Сергей Лазарев является двойником испанского актера Энрике Арсе. Наш Сережа на 10 лет младше испанца: ему всего 36 лет, а Арсе — уже 46. Но линии губ, обрамленные щетиной, есть у обоих. Отсюда и 51% сходства.

Как считаете, приложение подбирает действительно похожих звезд? Пишите свое мнение в комментариях.