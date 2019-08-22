Кардиолог о ребёнке Яны Гладких: «Такие операции в России делают бесплатно»

Бывшая жена Никиты Ефремова договорилась об операции для своего еще не родившегося сына с немецкой клиникой и теперь благотворительный фонд собирает для них 4,5 миллиона рублей.

Ради своего ребенка мать готова пойти на всё. Даже сохранить ему жизнь на начальном сроке беременности, зная, что у малыша имеются серьезные проблемы со здоровьем, и всей семье придется с ними бороться, измучивая себя физически, морально и финансово. Именно такая ситуация сложилась в семье актрисы Яны Гладких, бывшей супруги представителя известной театральной династии Никиты Ефремова.

Когда Яна узнала, что у ребенка, которого она носит под сердцем, неправильно сформировано сердце, она отказалась прервать беременность. Актриса и её второй муж Иван Ширшов уже воспитывают годовалого сына Лёву, и так же сильно любят его еще не родившегося братишку Степана. Чтобы Стёпа жил и развивался как обычные дети, еще в утробе матери ему предстоит перенести серьезную операцию на сердце. Мама Яна выбрала для этого клинику в Германии и сейчас один из благотворительных фондов помогает собрать 65 500 евро (4 570 000 рублей) на её проведение.

Патология, несовместимая с жизнью

Диагноз, поставленный ребенку Гладких – «транспозиция магистральных сосудов» (ТМС) — означает, что отходящие от сердца главные сосуды, аорта и ствол легочной артерии расположены неправильно относительно друг друга и камер сердца, от которых они отходят. Дети с ТМС появляются на свет в срок и выглядят нормально, но вскоре из-за нарушения кровообращения становятся синюшными и быстро впадают в критическое состояние.

Случаи бывают разные, как и тяжесть порока. Делать операцию внутриутробно или в течение первого месяца жизни — это решают хирурги и кардиологи на основании проведенных исследований. Но хирургическое вмешательство, в любом случае, просто необходимо, иначе ребенок может погибнуть.

Применять радикальное лечение ТМС мировая медицина начала более 25 лет, причем весьма успешно. Многие дети, родившиеся с пороком сердца и прооперированные в младенчестве, сейчас уже закончили институты, начали работать, обзавелись собственными семьями. Их жизнь ничем не отличается от тех, кто родился здоровым.

Таким образом, после сложной операции сын Яны тоже получит шанс на счастливое будущее.

В России такую операцию делают бесплатно

Конечно, риски здесь есть, но они присутствуют при любой операции, включая удаление аппендицита, отметила в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro опытный врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник научно-медицинского центра профилактики медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Молчанова.

По её словам, переместить аорту и соединить ее с левым желудочком, а легочную артерию – с правым, можно как после рождения ребенка, так и внутриутробно. Такие операции успешно проводят в крупных детских кардиохирургических центрах, имеющих большой опыт лечения врожденных пороков сердца.

«Сделать это можно в России – наши хирурги ничуть не хуже немецких и, на мой взгляд, даже лучше. Операция проводится бесплатно по полису ОМС, есть квоты. Но если мама ребенка хочет сделать это за границей, это её воля», — отметила Ольга Викторовна.

В пользу нашей российской медицины высказался и Евгений Теодорович Лильин — генетик, заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук.

«Эту операцию, так скажем, проводят далеко не студенты – Лео Бокерия, хирурги НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева. Однако все мамы очень хотят за границу – в Германию, в Швейцарию, в Америку. Привычка у нас такая. Думают, что там лучше», — посетовал он.

Материнское сердце велит ехать в Германию

Порталу Teleprogramma.pro удалось поговорить и с самой Яной Гладких. Оставив старшего сына с его заботливым папой, 28-летняя девушка находилась на съемочной площадке фильма «Красотка», где она дебютирует как режиссер полнометражного кино.

Мы поинтересовались, а предлагали ли Яне делать операцию малышу в России.

«Да, предлагали, но мы будем делать в Германии, у нас уже есть договоренность», — сказала актриса и начинающий режиссер.

Напомним, в активе Яны уже 18 ролей в фильмах и сериалах. Она сыграла главную роль в сериале «Отличница», исполнила роль Нади в мини-сериале «Куприн. Яма», роль учителя литературы в вышедшем в конце 2018 года фильме ужасов Надежды Михалковой «Проигранное место».

Наш портал желает Яне Гладких и ее сыну здоровья и надеется, что у них всё пройдет благополучно. И всё же, как вы считаете, стоит ли нашим соотечественникам ездить на лечение в другие страны, при том, что профессионализм российских хирургов и других специалистов высоко ценится и признается во всем мире?