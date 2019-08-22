Никогда не поздно: знаменитости, ставшие отцами в зрелом возрасте

Еще 30-40 лет назад, согласно статистике, счастье отцовства в среднем выпадало на долю мужчин в возрасте 27-28 лет. Сегодня все чаще папами становятся очень взрослые мужчины – от 50 и старше.

И это относится не только к «простым смертным», но и к людям, которых знает вся страна: многие звезды, перешагнувшие 50-летний рубеж, наслаждаются счастьем позднего отцовства.

Эммануил Виторган – в 78 лет

В феврале 2018 года у 78-летнего Эммануила Виторгана родилась дочь, которой дали красивое имя – Этель. Интересно, что ее родила Ирина, жена Виторгана, которой, между прочим, на тот момент было уже 55, и ребенок стал для нее первым.

Актер признается, что только с появлением на свет маленькой Этели он в полной мере ощутил счастье быть отцом. Он старается как можно больше времени проводить с малышкой, ценит каждую минуту общения с ней.

При этом у тех, кто знает биографию Виторгана, невольно закрадывается мысль: почему он почти никогда не рассказывает о своей старшей дочери – Ксении? Да и взрослый сын Максим Виторган у него имеется… А секрет прост: с мамой Ксении Виторган развелся, когда девочке было всего 5 лет, и с тех пор почти не общался с дочерью.

Олег Табаков – в 71 год

История любви и второго брака легенды отечественного кино и театра – Олега Павловича Табакова – известна в нашей стране каждому. Больше 10 лет, будучи женатым, он встречался со своей студенткой Мариной Зудиной, и только потом, когда дети стали совсем взрослыми и самостоятельными, он решился уйти из семьи и, наконец, женился на Марине.

Сын Павел у них родился, когда Олегу Табакову было уже 60 лет, а дочь Машу Марина Зудина подарила мужу к 71-му дню рождения. К сожалению, в марте прошлого года Олега Табакова не стало, и, разумеется, и Павел, и Маша тяжело перенесли его уход.

Владимир Стеклов – в 70 лет

Популярный актер Владимир Стеклов женат в четвертый раз, и его жена намного моложе. Интересно, что Ирина до того, как познакомилась со Стекловым и вышла за него замуж, долгое время не могла забеременеть, она уже отчаялась стать матерью. Но, видимо, в этом браке, что называется, «звезды сошлись», и в феврале 2018 на свет появилась маленькая Арина.

Двух старших дочерей Стеклова от предыдущих браков тоже зовут красивыми русскими именами – Агриппина и Глафира, они уже взрослые, а Агриппина уже даже бабушка.

Александр Градский – в 64 года

Гражданскую супругу Александра Градского зовут Марина, она на 31 год моложе известного композитора и певца. В 2014 году у пары родился сын Александр, который стал для Градского третьим ребенком.

Певец убежден: для маленького ребенка мама гораздо важнее, чем папа, поэтому именно мама должна находиться рядом с малышом, а задача отца – обеспечивать семье комфортную жизнь. Поэтому Градский нанял не только няню, но и помощников по хозяйству. А сам планирует дружить с сыном, когда тот немного подрастет.

Борис Грачевский – в 63 года

«Папе» «Ералаша» уже 70 лет, но Борис Грачевский то и дело становится героем «желтой прессы» из-за своей бурной личной жизни. В 2010 году он женился во второй раз на Анне Панасенко, которой тогда было 24 года. Спустя 2 года у пары родилась дочь Василиса, для Грачевского она стала третьим ребенком (у него взрослые сын и дочь от первого брака).

Однако даже рождение дочери не спасло этот брак: в 2014 году Борис Юрьевич развелся с Анной, а в феврале 2016-го женился в третий раз. Его новой избранницей стала 32-летняя актриса и певица Екатерина Белоцерковская. Может быть, и она подарит Грачевскому ребенка?

Михаил Жванецкий – в 61 год

Михаил Жванецкий и Наталья Сурова живут вместе с 1991 года. К тому времени у писателя-сатирика уже было двое детей, так что никаких планов насчет родительства пара не строила. Тем не менее, в 1995 году на свет появился сын Дмитрий.

Сейчас он уже совсем взрослый, и, конечно, родители гордятся таким сыном. Как рассказывала жена Жванецкого, Михаил Михайлович всегда отличался некоторой сухостью и скупостью на нежные слова: гораздо чаще от него можно было услышать критику. Через это прошел и Дмитрий, но он не в обиде на отца, всегда говорит, что с ним весело.

Игорь Николаев – в 55 лет

В первый раз Игорь Николаев стал отцом очень рано – в 18 лет. И вот спустя много лет к нему снова пришло счастье отцовства. С третьей женой, Юлией Проскуряковой, они ждали этого момента долгих 10 лет. В октябре 2015 года у них родилась дочь Вероника, и теперь «молодой» папа буквально не надышится на девочку.

Игорь Николаев признается, что ему все время хочется бежать домой, чтобы обнимать и целовать дочку. Конечно, Веронику балуют. А разве можно иначе?

А как вы думаете – радостнее ли становиться отцом в зрелом возрасте, чем в молодости?