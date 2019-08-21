Анастасия Волочкова: «После тренировок любимый человек думал, что меня побили»

Балерина рассказала, чем обусловлен второй тираж ее книги «Плата за успех», а также как читатели смогут увидеть её танцующей.

Балерина Большого театра, а теперь автор и постановщик собственных шоу, покоряет искренностью и неподдельной откровенностью. Настя с иронией относится к титулу «королева Инстаграма и шпагата» и о собственной жизни старается говорить открыто.

Десять лет назад Анастасия Волочкова уже выпустила первую автобиографию «История одной балерины». В этом году звезда решилась на вторую — «Плата за успех». Первый тираж разошелся за месяц еще в апреле. Сейчас же балерина представила второй выпуск своей истории.

«Когда я писала первую книгу, мне хотелось что-то завуалировать, где-то приукрасить. Но возраст еще был такой, а тут прошло десять лет. И я такая, какая есть. И теперь уже могу себе позволить говорить то, что хочу», — призналась звезда на презентации книги.

Любопытно, что во втором тираже «Платы за успех» появилась и новая глава.

«Глава родилась сама. Я выпустила спектакль «Балерина в Зазеркалье цирка» — уникальный проект и невероятно тяжелая работа, как с моей стороны, так и всей команды. Я танцевала в золотой клетке. Ноги были покрыты синяками и ссадинами. Когда же я приходила домой, то любимый человек думал, что меня побили. Не верил, что так можно работать и выкладываться, — поделилась Анастасия. — А потому мне захотелось дописать еще одну главу».

Ее артистка назвала «Расплата за успех». Любопытно, что еще весной балерина надеялась назвать так всю книгу, однако фраза показалось ей и издателям чересчур жесткой.

«Но расплата — это не только стертые в кровь ноги. Главная цена, которую я заплатила, это предательство близких мне людей, — заметила Волочкова. — И сила характера заключается как раз в том, чтобы находить в себе силы прощать. Не отвечать той же монетой, а сохранить человечность. Вот видите же, я не превратилась в стерву».

Благодаря новой книге можно не только прочитать историю Анастасии, но и увидеть её в роли Эсмеральды в балете «Кармен». Для этого достаточно лишь отсканировать специальный QR-код.

«Вот такой сюрприз мы с издательством ACT подготовили для читателей», — добавила Волочкова.

Интересно, что Настя уже начала и работу над аудио-версией книги, так что в ближайшее время мысли артистки можно будет еще и услышать.

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