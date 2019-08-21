Звездные истории От Нади Брагиной до бабы Нади: вспоминаем яркие роли Александры Назаровой
Звездные истории

От Нади Брагиной до бабы Нади: вспоминаем яркие роли Александры Назаровой

Анастасия Морылева

Александры Назаровой не стало 20 августа. Teleprogramma.pro приносит искренние соболезнования родным и поклонникам актрисы. 

Народная артистка России Александра Назарова несколько лет страдала от заболевания легких. В июле 2019 года состояние актрисы ухудшилось. Она была доставлена в одну из московских клиник, где 20 августа скончалась. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Актрисе было 79 лет.

Портал Teleprogramma.pro вспомнил яркие роли Александры Ивановны в кино и на телевидении, благодаря которым мы будем помнить ее вечно.

Надя Брагина в фильме «А если это любовь?»

В кино Александра Назарова попала совсем юной — ей был 21 год, когда актриса сыграла роль школьницы Нади Брагиной в фильме Андрея Миронова и Евгения Жарикова «А если это любовь?». Это была история о том, как взрослые уничтожают первую любовь старшеклассников. Такой Назарову уже вспомнят немногие…

Александра Назарова. Фото
Надя Брагина. Фото: кадр из к/ф «А если это любовь?»

Ира Егорова в фильме «Любовь»

Спустя четыре года после дебюта в кино Александра Ивановна получила первую в своей жизни главную роль. Она сыграла Иру Егорову в картине «Любовь» по мотивам романа драматурга Николая Погодина «Янтарное ожерелье».  На экране Назарова, которая сыграла сироту, показала настоящую любовь со всей гаммой чувств: разочарование, восторженность, обида и злость.

Александра Назарова. Фото
Назарова в роли Иры Егоровой. Фото: кадр из к/ф «Любовь».

Софья Перовская в одноименной картине

В 1967 году Александру Ивановну пригласили сняться в фильме про одну из самых известных революционерок царской России — Софью Перовскую. Именно эту женщину называют организатором убийства императора Александра II. Назаровой вновь досталась главная роль. Режиссер Лео Арнштам снял сильный биографический и исторический фильм, а Александра Ивановна прекрасно раскрыла образ дворянки, которая стала руководителем партии «Народная воля».

Александра Назарова. Фото
Александра Ивановна в роли революционерки Софьи Перовской. Фото: кадр из к/ф «Софья Перовская».

Лизавета в фильме «Земля моего детства»

В картине Анатолия Ниточкина «Земля моего детства» Назарова получила второстепенную роль. Она сыграла Лизавету, мать главной героини Тани Корнеевой, — мелиоратора, которая хочет вернуть было процветание деревне Лужное.

Александра Назарова. Фото
Назарова в роли Лизаветы. Фото: кадр из к/ф «Земля моего детства».

Баба Надя в сериале «Моя прекрасная няня»

Благодаря роли в комедийном сериале «Моя прекрасная няня», Александру Назарову знают и представители более молодого поколения. Она сыграла бабушку главной героини — няни Вики (персонаж актрисы Анастасии Заворотнюк.Прим. ред.). У Александры Ивановны получилась яркая героиня — эпатажная старушка с добрым сердцем и ужасными манерами.

Александра Назарова. Фото
Назарова в роли бабушки главной героини. Фото: кадр из сериала «Моя прекрасная няня».

Портал Teleprogramma.pro приносит соболезнования родным, коллегам и поклонникам актрисы. 

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Александра НазароваСериал «Моя прекрасная няня»Умерла Александра Назарова

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От Нади Брагиной до бабы Нади: вспоминаем яркие роли Александры Назаровой
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