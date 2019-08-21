Сергей Никоненко: «Александра Назарова очень любила внучку, заботилась о ней, переживала»

20 августа ушла из жизни актриса, народная артистка РФ Александра Назарова – «бабушка Надя» из популярного сериала «Моя прекрасная няня».

В последнее время Александра Назарова сильно болела, но это не мешало ей, она, сколько могла, выходила на сцену любимого театра им. Ермоловой, в котором служила. Театр и займется организацией похорон актрисы, рассказала порталу Teleprogramma.pro Энахат Багирова — подруга Назаровой и кормилица её сына. Именно ей пришлось взять на себя печальную обязанность — отвечать на звонки друзей и знакомых артистки. А звонков, конечно, было много, ведь она дружила с многими актерами, ее все знали.

Мы спросили: где и с кем сейчас находится 11-летняя внучка Александры Назаровой – Саша, которая жила с бабушкой?

Пусть бабушка подольше остается для внучки живой

«Внучка 2 августа по путевке поехала в Анапу на отдых, и она сейчас находится там. Возвращается 25 числа. О случившемся она знает. Вчера звонила, плакала, сегодня в 8 часов утра звонила. Все коллеги и родственники согласны, чтобы девочка приехала 25-го, чтобы бабушка подольше оставалась для внучки живой. Учитывая необычный характер девочки – именно так и надо поступить. Она немножко, знаете, строптивая, волевая, считает себя самостоятельной…»

По словам Энахат Багировой, актриса в последнее время часто болела – ее беспокоило горло, легкие, трахея, ведь актриса всю жизнь много курила. Она постоянно кашляла. После операции, как сказала подруга актрисы, «она лежала в таком состоянии, что не разговаривала, только шевелила губами, глазами».

«План действий по поводу внучки такой: она будет жить у прямых родственников. У нее есть второй опекун, родственников куча со стороны деда. Так что там все в порядке. Она не одна будет».

Подруга Назаровой призналась: ее всегда удивляла способность актрисы перевоплощаться.

«Я ей прямо в глаза говорила: вот мы с тобой сидим на кухне, кушаем, ты жалуешься: тут болит, там болит, простужена, чихаешь, но стоит тебе переступить порог театра – и ты совсем, совсем другая! Она просто великая актриса…»

«Очень хорошая актриса была, замечательная»

Мы спросили одного из коллег Александры Назаровой – известного актера Сергея Никоненко – знал ли он о том, что актриса болеет, мешало ли ей это выходить на сцену?

«Дружить не дружили, но играли вместе спектакли, — пояснил Сергей Петрович. — Конечно, знал…Что сказать… талантливая актриса, очень жалею… Тут другое – надо спасать внучку. Она очень любила внучку, очень заботилась о ней, переживала. Ребенок еще, что и говорить, 11 лет. Александру Ивановну я застал уже очень больной, когда мы играли в спектакле «Экспресс «Калифорния». Она мужественно все переносила и замечательно совершенно играла на сцене. Последняя наша финальная сцена проходила просто на «ура», зрители не хотели отпускать… Если буду свободен, обязательно пойду на похороны, проститься обязательно надо. Потеря серьезная. Шурочка, как мы ее называли, очень хорошая актриса была, замечательная».

Родители-артисты не хотели для нее своей судьбы

Родившейся в 1940 году в Ленинграде, Саше пришлось вместе с родителями-артистами пережить все суровые и страшные годы войны. Одно время девочка мечтала стать балериной, но, узнав, насколько тяжел этот труд, пришла в ужас и отказалась от своих планов.

А вот карьера актрисы привлекала ее всерьез. Родители были против – им-то хорошо были известны все сложности, связанные с этой профессией. И Саша решилась пойти против их воли – дождавшись, когда мама с папой уедут на гастроли, она быстро подготовилась к экзаменам и поступила в Ленинградский театральный институт им. Островского. Узнав об этом, родители смирились – с генами не поспоришь!

Два Юры – два брака

Хорошенькую веселую девушку начали снимать в кино буквально с первого курса. Ее дебютом стал фильм «А если это любовь?», а ребята из съемочной группы познакомили ее с человеком, ставшим первым мужем актрисы, — Юрием Приходько. Вспыхнул головокружительный роман, а потом, после окончания вуза, Александра перебралась к Юрию в Москву, — и началась не менее головокружительная супружеская жизнь.

Актриса всегда с теплом и благодарностью вспоминала годы, прожитые с Юрием Приходько. По ее словам, с ним всегда было легко и весело.

А потом… На несколько дней Александра приехала в Ленинград – одна, без мужа. И там ее познакомили с другим Юрием – Михайловым. Молодой человек работал врачом-анестезиологом. Высокий, красивый, элегантный… Голова Саши закружилась, она поняла, что пропала.

Какое-то время они с «Юрием-вторым» встречались тайно. Но она не смогла долго скрывать свой роман от мужа и во всем ему призналась, хоть и не хотела делать больно родному человеку. Муж отпустил ее, ни в чем не упрекнув. А в 36 лет умер от рака мозга. Всю жизнь Александра Назарова чувствовала себя виноватой перед первым мужем, считала, что это из-за нее, из-за ее ухода у него развилась болезнь.

А со вторым мужем жизнь не заладилась, несмотря на рождение сына Мити. Когда мальчику исполнилось 2 года, Назарова развелась и стала воспитывать ребенка одна.

Выстрел, оставивший сиротой ее внучку

Митя рос непокорным и своевольным мальчишкой. Правда, отлично разбирался в машинах, легко разбирал и собирал любой автомобиль. Но вот учиться не хотел. Повзрослев, попал в дурную компанию, работать не стремился. И однажды был убит в бандитской разборке.

Маленькой Сашеньке, его дочке, названной в честь бабушки, тогда было всего 2 года. Ее отправили в дом ребенка: мать девочки была слишком юной и легкомысленной, чтобы взвалить на себя такую обузу. По словам Назаровой, у этой женщины полностью отсутствовали материнские чувства. Актриса не могла допустить, чтобы единственная внучка росла в детдоме. Она добилась, чтобы ей позволили забрать Сашеньку к себе.

И вот теперь бабушки, с которой девочка жила всю свою сознательную жизнь, не стало. Вполне естественно, что коллег и друзей Александры Ивановны тревожит судьба Саши. Будем надеяться, этот вопрос решится наиболее правильным образом, ведь, по словам подруги Назаровой, у девочки много родственников.

Всего Александра Назарова снялась в более чем 80 фильмах и сериалах, зритель хорошо помнит такие из них, как «Экипаж», «Принцесса на бобах», «Бригада», «Ночной дозор», «Кадеты»… Однако наибольшую популярность актрисе принесла роль бабушки в комедийном сериале «Моя прекрасная няня».