Марату Башарову – 45, но любовь к алкоголю у актера осталась

22 августа скандальный актер и телеведущий Марат Башаров отмечает свой день рождения.

Марат в последнее время регулярно напоминает о себе, и не столько классными ролями, сколько точными ударами, которые он наносит по лицам своих женщин. Но, возможно, отметив 45-летие, актер изменится? Мы созвонились с юбиляром и пообщались с его окружением, чтобы это выяснить.

Развод — формальность

Напомним, девять месяцев назад появилась информация о том, что Башаров сломал нос супруге. Елизавета Башарова пару месяцев выжидала в надежде, что муж закодируется и начнет новую, абсолютно трезвую жизнь. Но этого не случилось, и Лиза подала на развод. «Мне очень жаль, что у Марата нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры…» — так сформулировала причину развода Елизавета Башарова.

Пару официально развели, но их нынешние отношения не вписываются ни в одну из известных ранее схем общения экс-супругов. Марат считает, что развод — формальность: он продолжает носить обручальное кольцо и живет на одной территории с экс-женой и сыном, 3-летним Марселем. Недавно, кстати, семья Башаровых отмечала день рождения Марселя. Гуляли в загородном доме Марата — организовали красочный детский праздник, сын и отец и так на одно лицо, а тут еще нарядились в похожие костюмы: рубашки, бабочки, шортики… Праздник прошел весело: с бумажной дискотекой, конкурсами и играми. Башаров даже с особым удовольствием заметил: «Никого из Шевырковых на празднике не было…»

Шевыркова — девичья фамилия экс-жены Марата. Именно брат Лизы сообщил прессе об избиении сестры, предоставил справки из травмпункта о ее «закрытом переломе носа». Кстати, Башаров своего рукоприкладства не признает: ничего, мол, не было, я свою жену не бил, я ее люблю и всегда любил.

В собственности у Марата дом в Подмосковье, где проходил праздник, но чаще всего он проводит время в огромных московских апартаментах (при ремонте три квартиры были объединены в одну) — эту жилплощадь он переписал на жену и сына. Лиза согласна с тем, что экс-супруг живет с ними в одной квартире: мол, места всем хватит. И не устает подчеркивать, что находится с артистом в разводе — она разрешает Марату жить с семьей ради сына и возвращаться к мужу не собирается. Однако Лизу и Марата замечали вдвоем на вечерних концертах, артист регулярно навещает жену во время ее частых отпусков с сыном…

Новый контракт, новые гонорары

А что там с профессиональной деятельностью артиста? Вопреки прогнозам Башаров из-за скандала с избитой женой не потерял работу. Полгода ходили слухи о том, что с ним разорвали контракт и он не будет вести новый сезон «Битвы экстрасенсов». Однако нам Марат сообщил: «Это все неправда. Я подписал новый контракт и уже начал съемки в «Битве экстрасенсов» — смотрите нас в эфире в сентябре!» А это значит, что весьма внушительный заработок и эфиры на федеральном канале у Марата опять в кармане.

Наш разговор с Маратом состоялся в тот момент, когда он был в Испании, куда летал на гастроли с антрепризной постановкой. Пара спектаклей у Башарова осталась — на новый сезон хватит, к тому же один из них премьерный. Недавно он снялся в кино, и есть предложения, связанные с новыми антрепризами. Марат рассказал нам, что пребывает в отличном настроении, в Москве недавно отыграл хоккейный матч в команде артистов. После гастролей на побережье Коста-Брава Башаров с коллегой по спектаклю Владимиром Стержаковым вдоволь накупались в Средиземном море, а по пути в аэропорт Марат купил жене шикарный букет пионов. Идиллия? Не совсем.

Любовь Марата к алкоголю осталась. Поэтому, когда актер приходит домой навеселе, Лиза обычно просто не пускает его в квартиру. Очередной «недопуск» случился как раз после испанских гастролей. Вручить пионы экс-супруге он не смог — жена не открыла дверь, то есть можно предположить, что актер был навеселе, поэтому и не попал в квартиру. Ночевал Башаров с букетом в загородном доме и даже оставил сердитый пост в социальных сетях: «Сегодня мне моя жена даже дверь не открыла! Это три квартиры, два гаража в паркинге! Это — Лиза Шевыркова. Будьте аккуратнее. Я плачУ, а у них нос ломается!» Правда, спустя сутки эта публикация пропала. Может, Марат все же одумался и взялся за «перезагрузку» себя любимого? Хотелось бы верить…